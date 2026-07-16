فاجعة تهز قلوب الجزائريين

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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بقلوب يعتصرها الألم نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الأطفال الذين فقدوا أرواحهم
في هذا الحريق المأساوي
في مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في الجزائر العاصمة
عدد الوفيات 11 طفلا
عدد الجرحى 19 مصابا
نعزي كل الشعب الجزائري في هذا المصاب الأليم
رحم الله الأطفال الأبرياء وأسكنهم فسيح جناته وألهم
ذويهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله
كما ندعو الله أن يمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ كل
أطفال الجزائر وكل أبناء هذا الوطن من كل سوء ومكروه
اليوم لا مكان إلا للدعاء والتضامن والوقوف إلى جانب العائلات
المكلومة فمصابهم هو مصاب كل جزائري
إنا لله وإنا إليه راجعون
أسأل الله أن يرحم الضحايا ويشفي المصابين ويصبر أهلهم.
في هذا الحريق المأساوي
في مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في الجزائر العاصمة
عدد الوفيات 11 طفلا
عدد الجرحى 19 مصابا
نعزي كل الشعب الجزائري في هذا المصاب الأليم
رحم الله الأطفال الأبرياء وأسكنهم فسيح جناته وألهم
ذويهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله
كما ندعو الله أن يمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ كل
أطفال الجزائر وكل أبناء هذا الوطن من كل سوء ومكروه
اليوم لا مكان إلا للدعاء والتضامن والوقوف إلى جانب العائلات
المكلومة فمصابهم هو مصاب كل جزائري
إنا لله وإنا إليه راجعون
أسأل الله أن يرحم الضحايا ويشفي المصابين ويصبر أهلهم.