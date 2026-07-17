كيف تقتل زوجتك ..... خطير .. هههههه

يبقى السؤال المطروح شكون قرا كتاب يلخصنا شا جا فيه بش نسا دير حسابها ههه

شفت بزاف جرائم قتل ازواج لزوجاتهم خاصة في مصر ويقتلها بدم بارد وحتى عندنا في الجزائر يقتل الزوجة ويزيد الاطفال الله يهديهم رغم ان الطلاق موجود وحلال شرعا يوصلو لنقطة ما يتفاهموش عادي ينفصلو كل واحد يروح في طريق يبقاو الاطفال بيناتهم