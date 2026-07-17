كيف تقتل زوجتك ..... خطير .. هههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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موضوع اليوم خطير... خاصة على الأزواج
اليوم جبت لكم كتاب عنوانه: "كيف تقتل زوجتك"... والله أول ما شفته
قلت : يا ربي الكاتب هذا راه عايش ولا راحت عليه؟!
بصراحة الكاتب عنده قلب من حديد ألّف كتابًا بهذا العنوان وهو متزوج... يعني يا إما زوجته ما تقراش
يا إما هي اللي شجعته وقالت له : "اكتب... ونشوفو واش يصرا
أخوات اللمة... هذا تحذير رسمي:
إذا راجلكم من جماعة المطالعة راقبوا الكتب اللي يدخلهم للدار
إذا شفتوه مخبي كتاب ومبتسم وحده... اسأليه مباشرة : "واش راك تقرا؟"
أما إذا قالك: "حبيبتي، هذا مجرد كتاب..." هنا لا تطمني ... خلي عينك عليه
و على سكاكين و حتى احبال نشر الغسيل و ربما حتى احزمة و خيوط الاحذية
اذا شفتي حاجة غابت الباقي افهميبه هههههه
والسؤال اللي يحيرني هو: علاش هذا الكتاب باع بزاف؟
واش الناس شروه باش يقرّوه؟ ولا الأزواج شروه وخباوه داخل كتاب "فن التواصل الزوجي"؟
هل لحبهم الكبير للمطالعة ماشاء الله ع مثقفينا ههههه
وفي الأخير، راني نمزح برك... المشاكل الزوجية تتحل بالحوار ماشي بالكتب المشبوهة
أما هذا العنوان فهو مثال على أن عنوانا واحدا يقدر يبيع آلاف النسخ قبل حتى ما يفتح القارئ الصفحة الأولى
فقط لانه يخرج شوي من مكبوتات الرجال ههههههه.
اليوم جبت لكم كتاب عنوانه: "كيف تقتل زوجتك"... والله أول ما شفته
قلت : يا ربي الكاتب هذا راه عايش ولا راحت عليه؟!
بصراحة الكاتب عنده قلب من حديد ألّف كتابًا بهذا العنوان وهو متزوج... يعني يا إما زوجته ما تقراش
يا إما هي اللي شجعته وقالت له : "اكتب... ونشوفو واش يصرا
أخوات اللمة... هذا تحذير رسمي:
إذا راجلكم من جماعة المطالعة راقبوا الكتب اللي يدخلهم للدار
إذا شفتوه مخبي كتاب ومبتسم وحده... اسأليه مباشرة : "واش راك تقرا؟"
أما إذا قالك: "حبيبتي، هذا مجرد كتاب..." هنا لا تطمني ... خلي عينك عليه
و على سكاكين و حتى احبال نشر الغسيل و ربما حتى احزمة و خيوط الاحذية
اذا شفتي حاجة غابت الباقي افهميبه هههههه
والسؤال اللي يحيرني هو: علاش هذا الكتاب باع بزاف؟
واش الناس شروه باش يقرّوه؟ ولا الأزواج شروه وخباوه داخل كتاب "فن التواصل الزوجي"؟
هل لحبهم الكبير للمطالعة ماشاء الله ع مثقفينا ههههه
وفي الأخير، راني نمزح برك... المشاكل الزوجية تتحل بالحوار ماشي بالكتب المشبوهة
أما هذا العنوان فهو مثال على أن عنوانا واحدا يقدر يبيع آلاف النسخ قبل حتى ما يفتح القارئ الصفحة الأولى
فقط لانه يخرج شوي من مكبوتات الرجال ههههههه.