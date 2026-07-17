كيف تقتل زوجتك ..... خطير .. هههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
😂 موضوع اليوم خطير... خاصة على الأزواج

اليوم جبت لكم كتاب عنوانه: "كيف تقتل زوجتك"... والله أول ما شفته
قلت : يا ربي الكاتب هذا راه عايش ولا راحت عليه؟! 🤣

بصراحة الكاتب عنده قلب من حديد ألّف كتابًا بهذا العنوان وهو متزوج... يعني يا إما زوجته ما تقراش
يا إما هي اللي شجعته وقالت له : "اكتب... ونشوفو واش يصرا 😂

أخوات اللمة... هذا تحذير رسمي:
إذا راجلكم من جماعة المطالعة راقبوا الكتب اللي يدخلهم للدار
إذا شفتوه مخبي كتاب ومبتسم وحده... اسأليه مباشرة : "واش راك تقرا؟" 🤨🤣

أما إذا قالك: "حبيبتي، هذا مجرد كتاب..." هنا لا تطمني ... خلي عينك عليه
و على سكاكين و حتى احبال نشر الغسيل و ربما حتى احزمة و خيوط الاحذية
اذا شفتي حاجة غابت الباقي افهميبه هههههه 😂

والسؤال اللي يحيرني هو: علاش هذا الكتاب باع بزاف؟ 🤔
واش الناس شروه باش يقرّوه؟ ولا الأزواج شروه وخباوه داخل كتاب "فن التواصل الزوجي"؟ 🤣🤣
هل لحبهم الكبير للمطالعة ماشاء الله ع مثقفينا ههههه

وفي الأخير، راني نمزح برك... المشاكل الزوجية تتحل بالحوار ماشي بالكتب المشبوهة
أما هذا العنوان فهو مثال على أن عنوانا واحدا يقدر يبيع آلاف النسخ قبل حتى ما يفتح القارئ الصفحة الأولى
فقط لانه يخرج شوي من مكبوتات الرجال ههههههه. 😂
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يا ساتر يارب
وين نلقى هذا الكتاب حاب نشريه اليوم قبل غدوة🏃‍♂️💵📚

نصيحة للرجال
إذا كنت واعر مثل معتز تكن لك خيرية وإذا كنت طرطور مثل أبو بدر تطلعلك فوزية
 
توقيع أبو خديجة
المُعرّفات باللغة العربية:

@أشرقت روحي @الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerH
 
يبقى السؤال المطروح شكون قرا كتاب يلخصنا شا جا فيه بش نسا دير حسابها ههه
شفت بزاف جرائم قتل ازواج لزوجاتهم خاصة في مصر ويقتلها بدم بارد وحتى عندنا في الجزائر يقتل الزوجة ويزيد الاطفال الله يهديهم رغم ان الطلاق موجود وحلال شرعا يوصلو لنقطة ما يتفاهموش عادي ينفصلو كل واحد يروح في طريق يبقاو الاطفال بيناتهم
 
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