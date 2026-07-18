أرواحوا هنا يا لماويات

أبو خديجة

أبو خديجة

:: عضو بارز :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال لسيداة اللمة
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تخيلي لو راجلك🧔🏻 رجع للدار وهو جايب معاه بوكي نوار وباطة شيكولة🍫 فاخرة، و هاز بيبي👶🏻

وڨالك: هذا ولدي من مرتي الثانية، توفات اليوم وما عندها حتى أفامي. تقبلي هذا البيبي وتربيه كيما ولادنا ولا لا؟

واش هي ردت فعلك
قولي تقبلي ولالا بصراحة
 
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