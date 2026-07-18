أرواحوا هنا يا لماويات

أبو خديجة
:: عضو بارز :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
التفاعل 19.4K
الجوائز 2.2K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 8,665
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال لسيداة اللمة
تخيلي لو راجلك رجع للدار وهو جايب معاه بوكي نوار وباطة شيكولة فاخرة، و هاز بيبي
وڨالك: هذا ولدي من مرتي الثانية، توفات اليوم وما عندها حتى أفامي. تقبلي هذا البيبي وتربيه كيما ولادنا ولا لا؟
واش هي ردت فعلك
قولي تقبلي ولالا بصراحة
سؤال لسيداة اللمة
تخيلي لو راجلك رجع للدار وهو جايب معاه بوكي نوار وباطة شيكولة فاخرة، و هاز بيبي
وڨالك: هذا ولدي من مرتي الثانية، توفات اليوم وما عندها حتى أفامي. تقبلي هذا البيبي وتربيه كيما ولادنا ولا لا؟
واش هي ردت فعلك
قولي تقبلي ولالا بصراحة