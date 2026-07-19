🥉 الأسود الثلاثة يخطفون البرونزية في مهرجان أهداف تاريخي! 🔥🏆

في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة، حسم منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوز مجنون على فرنسا بنتيجة 6-4، في مباراة شهدت 10 أهداف وأداءً هجوميًا استثنائيًا من المنتخبين.

بدأت إنجلترا المباراة بقوة كاسحة، وقدمت شوطًا أول مثاليًا أنهاه الأسود الثلاثة متقدمين 4-0، وسط انهيار غير معتاد للدفاع الفرنسي.

لكن فرنسا رفضت الاستسلام، وعادت بقوة في الشوط الثاني بقيادة كيليان مبابي، الذي سجل هدفين وصنع آخر، لتتحول المباراة إلى معركة هجومية مفتوحة، وتقلص الفارق حتى أصبحت النتيجة تهدد بعودة تاريخية.

ورغم الانتفاضة الفرنسية، استعاد الإنجليز توازنهم في الدقائق الأخيرة، وسجلوا هدفين حسما المواجهة، ليحققوا المركز الثالث عن جدارة.

أبرز لقطات المباراة: أبرز لقطات المباراة:

بوكايو ساكا سجل هاتريك وقاد الهجوم الإنجليزي ببراعة. بوكايو ساكا سجل هاتريك وقاد الهجوم الإنجليزي ببراعة.

جود بيلينغهام اختتم مهرجان الأهداف بهدف رائع. جود بيلينغهام اختتم مهرجان الأهداف بهدف رائع.

كيليان مبابي واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. كيليان مبابي واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

مباراة انتهت بـ10 أهداف، لتصبح من أكثر مباريات البطولة متعة وإثارة. مباراة انتهت بـ10 أهداف، لتصبح من أكثر مباريات البطولة متعة وإثارة.

ورغم خسارة فرنسا، أكدت أنها تملك واحدًا من أقوى الخطوط الهجومية في العالم، بينما أثبتت إنجلترا أنها عندما تلعب بحرية هجومية، تصبح من أخطر منتخبات البطولة.

مباراة للتاريخ... لا ضغوط، لا حسابات، فقط كرة قدم ممتعة من البداية حتى النهاية.