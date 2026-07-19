لم اطلب المستحيل ..

كل ما تمنيته أن اعامل كما عاملت الآخرين

كنت اعرف قبل أن يطلب مني الغفران

والتمس الأعذار قبل أن اعاتب ..

واحمل الود في قلبي حتى لمن اثقلوه بالجراح

لانهم لم يروا في طبيتي إلا ضعفا

ولم يروا في صمتي إلا قبولا

ولم يروا في تسامحي إلا فرصة للمزيد من الخذلان

اتهموني بما لم افعل وحاكموني بظنونهم

ولم يملك أحد منهم شجاعة الاعتراف بخطئه

اما انا فكنت أستهلك عمري ابرر لهم

وارمم ما مشروع واحاول انقاذ علاقات كنت الوحيد الذي يقاتل اجل بقائها

حاب ظني من احسنت الظن بهم

بينما اساؤوا الظن لي دون ذنب وكأن نقاء النوايا اصبح تهمة والوفاء اصبح خطيئة

اليوم فقط إدركت إن ليس كل القلوب تشبه قلبك وليس كل ابتسامة تحمل صدقة

وليس كل من اقترب منك أراد البقاء .

بعض البشر لا يخسرونك لأنك سيء ... بل لأنم لم يعرفوا يوما قيمة من أحبهم

بصدق ....

وما يؤلم ليس الرحيل ....

بل تكتشف أن كل ما قدمته من اخلاص لكن لم يعرف يوما كيف يحافظ عليه