الشهيدة حميدو مليحة

* الشهيدة البطلة حميدو مليحة المعروفة بزهرة الشهداء *وهذه نبذة تاريخية عنها...إسمها الحقيقي جنّات ولدت بالحي العتيق باب الحديد في 16 أفريل 1942. التحقت بالمدرسة الابتدائية ثم انضمت لدار الحديث فدرست اللغة العربية والعلوم الدينية الإسلامية. عند انتقالها الطور الثانوي اتصلت لأول مرة وهي تمارس دراستها بالثانوية بمناضلة تدعى زهور فأعجبت بوطنيتها وحماسها وشجاعتها أحظيت الطالبة ذات العيون السوداء والعيون الخفية بالاحترام والإعجاب لجرأتها تم تعيينها أمينة للخلية الفدائية بقطاع سيدي شاكر ... تميزت بروح نضالية عالية فساهمت في إمداد المجاهدين بالمعلومات ومراقبة تحركات العدو. فكان صغر سنها لا يعيق من جعلها أفضل وأهم عناصر مناضلي مدينة تلمسان ... في تلك الفترة تحول المنزل العائلي الى مكان مبارك للجوء المجاهدين، في نفس الوقت الذي سبلت الشهيدة مليحة نفسها الطاهرة لوطنها فكانت تحمل دوما وبكل شجاعة بندقية في حقيبتها، كونها شاركت في عدة عمليات فدائية بالمناطق الحضرية، كما كانت ماهرة في استعمال القنبلة اليدوية المعروفة بالرمانة Grenade. كانت مستعدة لأي شيء، وبطبيعة الحال، كانت عائلتها على علم بنشاطها النضالي لكنها لم تحدث أحدا بشيء ما عادى أختها من الحضنة التي كانت تثق بها، كانت مليحة واعية ومدركة لأي خطر ممكن أن يحدث، وكانت واثقة بأنها لن تبلغ نهاية شبابها.في ليلة 13 أفريل 1959 على الساعة الواحدة صباحا طوق البيت العائلي برجال الكومندوس للقوات الخاصة ألقي القبض على مليحة . وفي اليوم الموالي، ذهبت والدتها إلى مستودع الجثث بمستشفى تلمسان للتعرف على ابنتها، فوجدتها جثة هامدة وعلى جسدها علامات طلقات نارية ... لقد أوفت مليحة بوعدها وقاومت معذبيها، ولم تكشف أسرار نضالها، وبعدما عانى جسدها الهش من كل الألم حققت مليحة حلمها بنيلها الشهادة ... كانت مليحة حميدو في عمر الزهور 17 سنة، دفنت المجاهدة البطلة في مقبرة سيدي بومدين بمدينة تلمسان. سميت إحدى ثانويات تلمسان باسم الشهيدة حميدو جناة المدعوة مليحة وكدا الحي الجامعي فتيات بنفس المدينة. اللهم ارحمها وارحم جميع شهداء الوطن.المجد والخلودلشهدائنا الأبرار