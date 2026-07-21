زميلتي وكنا مع بعض الاحظها من زمان مش كثير تحبني لكن كنا مع بعض ندرس ونمشي ونجي وهي لا تتواصل معي بس لما يجي يوم ميلادي تهنيني وتبارك ليا واكتشفت انها تزوجت ومقالتليش على الاقل ابارك ليها مش راح احسدها اكتشفت انها تزوجت كانت مصوره صوره فطور مع رجال أكثر من مره تصور هك فعرفت انها تزوجت بصراحه قلبي وجعني انها مقالتليش كيف اتقبل الموضوع وهل اقطع علاقتي بيها كل هذا بسبب اني مش معاهم فالمجموعة تاع الواتس اب انا بصراحه مابتواصل معاهم وهم بعد مابتواصو معايا