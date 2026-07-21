مشكلتي تزوجت ومقالتليش

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
زميلتي وكنا مع بعض الاحظها من زمان مش كثير تحبني لكن كنا مع بعض ندرس ونمشي ونجي وهي لا تتواصل معي بس لما يجي يوم ميلادي تهنيني وتبارك ليا واكتشفت انها تزوجت ومقالتليش على الاقل ابارك ليها مش راح احسدها اكتشفت انها تزوجت كانت مصوره صوره فطور مع رجال أكثر من مره تصور هك فعرفت انها تزوجت بصراحه قلبي وجعني انها مقالتليش كيف اتقبل الموضوع وهل اقطع علاقتي بيها كل هذا بسبب اني مش معاهم فالمجموعة تاع الواتس اب انا بصراحه مابتواصل معاهم وهم بعد مابتواصو معايا
 
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