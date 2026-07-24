في الليل...

كل شيء يهدأ ...

إلا عقلي...

أعود متعبا ...

أبحث عن لحظة صمت ....

عن نوم بسيط ...

لكن الافكار تستيقظ بدلا مني ....

فكرة ....

ثم أخرى ....

ثم ذكرى لم أطلبها لكنها جاءت ...



أحاول أن أهرب بالنوم ...

إن اغمض عيني وكأنني اختفي ...

لكنني اتعثر بذكرى ....

وكأن الطريق داخل رأسي ملئء لي

فأبقى ...

مستيقظا حتى وإنا أحاول أن انام