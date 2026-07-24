العودة للكتابة هنا 🧡

sana.brh07
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 85
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 26 جانفي 2026
- المشاركات
- 13
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 جويلية 2005
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
مساء الخير عليكم يا أهل اللمة
اليوم و لأول مرة حبيت نرجع للمنتدى و حاساتو قرار هايل و راني فرحانة الحمدلله الأسباب اللي خلاتني نبعد بزاف ، كاين القراية و الحمدلله ول بارح رحت جبت الديبلوم تاعي ، تاني دايمن خايفة من التجسس و بزاف خايفة من بعض العباد خاطر علبالي يقدرو يديرو كلش و يعرفو الايمايل تاعي و يلقاو الكونط هدا بأي طريقة (تبانلكم نزيد فيها بصح هاد الحاجة أثرت على بزاف أمور في حياتي و صعبتهالي و كرهتني فمواقع التواصل الاجتماعي) هدا واحد من الأسباب اللي خلاتني نكتب فلاجوندا تاعي و ماشي هنا خاطر فاللول كنت متحمسة نكتب و كتاباتي يوصلو للناس و اليوم رجع الحماس الحمدلله ، وبعد ماغلقت جميع حساباتي في مواقع التواصل الالكتروني مازلت حاسة بلي لازمني نقلل استخدامي للهاتف على الأقل ساعة في اليوم و الكتابة هنا رايحة تكون ضمن هادي الساعة بلاك تاني رايحة نكتب بالبيسي، أما عن التفاعل مانيش باغية ولا مهتمة بيه المهم نكتب و نخليها عادة و نفرغ عقلي من الافكار هدو كامل و نشاركهم للعباد
اليوم و لأول مرة حبيت نرجع للمنتدى و حاساتو قرار هايل و راني فرحانة الحمدلله الأسباب اللي خلاتني نبعد بزاف ، كاين القراية و الحمدلله ول بارح رحت جبت الديبلوم تاعي ، تاني دايمن خايفة من التجسس و بزاف خايفة من بعض العباد خاطر علبالي يقدرو يديرو كلش و يعرفو الايمايل تاعي و يلقاو الكونط هدا بأي طريقة (تبانلكم نزيد فيها بصح هاد الحاجة أثرت على بزاف أمور في حياتي و صعبتهالي و كرهتني فمواقع التواصل الاجتماعي) هدا واحد من الأسباب اللي خلاتني نكتب فلاجوندا تاعي و ماشي هنا خاطر فاللول كنت متحمسة نكتب و كتاباتي يوصلو للناس و اليوم رجع الحماس الحمدلله ، وبعد ماغلقت جميع حساباتي في مواقع التواصل الالكتروني مازلت حاسة بلي لازمني نقلل استخدامي للهاتف على الأقل ساعة في اليوم و الكتابة هنا رايحة تكون ضمن هادي الساعة بلاك تاني رايحة نكتب بالبيسي، أما عن التفاعل مانيش باغية ولا مهتمة بيه المهم نكتب و نخليها عادة و نفرغ عقلي من الافكار هدو كامل و نشاركهم للعباد