العودة للكتابة هنا 🧡

مساء الخير عليكم يا أهل اللمةاليوم و لأول مرة حبيت نرجع للمنتدى و حاساتو قرار هايل و راني فرحانة الحمدللهالأسباب اللي خلاتني نبعد بزاف ، كاين القراية و الحمدلله ول بارح رحت جبت الديبلوم تاعي ، تاني دايمن خايفة من التجسس و بزاف خايفة من بعض العباد خاطر علبالي يقدرو يديرو كلش و يعرفو الايمايل تاعي و يلقاو الكونط هدا بأي طريقة (تبانلكم نزيد فيها بصح هاد الحاجة أثرت على بزاف أمور في حياتي و صعبتهالي و كرهتني فمواقع التواصل الاجتماعي) هدا واحد من الأسباب اللي خلاتني نكتب فلاجوندا تاعي و ماشي هنا خاطر فاللول كنت متحمسة نكتب و كتاباتي يوصلو للناس و اليوم رجع الحماس الحمدلله ، وبعد ماغلقت جميع حساباتي في مواقع التواصل الالكتروني مازلت حاسة بلي لازمني نقلل استخدامي للهاتف على الأقل ساعة في اليوم و الكتابة هنا رايحة تكون ضمن هادي الساعة بلاك تاني رايحة نكتب بالبيسي، أما عن التفاعل مانيش باغية ولا مهتمة بيه المهم نكتب و نخليها عادة و نفرغ عقلي من الافكار هدو كامل و نشاركهم للعباد