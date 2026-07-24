رجال الحماية المدنية... أبطال يعملون في صمت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



واش نعرفو على رجال الحماية المدنية؟



بصراحة، كنت نظن خدمتهم غير إطفاء حرائق وإسعاف جرحى، لكن كي شفت أكثر على واش يعيشوه، فهمت بلي هاذ الناس راهي تخدم في ظروف صعيبة بزاف.

تخيل برك واحد يشوف كل يوم حوادث، دم، جثث، وحالات تقطع القلب، وبعدها يرجع لدارو ويحاول يعيش حياته عادي وكأن والو صار. ماشي حاجة ساهلة.

وزيد، كي الناس كامل تهرب من قارورة غاز شاعلة، هو يجري ليها باش يمنع كارثة، وهو أصلاً ما يعرفش واش راح يصرالو.

ورجل الحماية المدنية ما يهموش إذا توسخت لبستوا بالدم ولا بالقيء، أهم حاجة عندو ينقذ الإنسان اللي قدامو، حتى لو إضطر يعطيه التنفس الطبيعي (قبلة الحياة) في أصعب الظروف.

واللي ما يعرفوش بزاف ناس، بلي خدمتهم ما تخليهمش يرتاحو. يقدر يكون ياكل، يصلي، ولا حتى راقد، يجيه النداء ويخرج في ثواني بلا تردد.

وفي الصيف، الوقت اللي الناس تخرج تستمتع بالعطلة، هو يكون في الغابات يطفي الحرائق، ولا على الشواطئ ينقذ الغرقى، ساعات طويلة بلا راحة، ويكتفي بالقليل من الماكلة والماء.

أنا شخصيًا، نشوف بلي أكبر مكافأة يستحقها رجل الحماية المدنية هي كلمة شكر ودعوة صادقة من القلب، لأن اللي يديرو ما يقدرش يتقاس بالمال.





ربي يحفظ رجال الحماية المدنية كامل، و يقدرهم على أداء واجبهم، ويرحم اللي استشهدو منهم وهم ينقذو في أرواح الناس.