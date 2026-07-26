الإعتذار ....

فادي محمد
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أحباب اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,886
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
هل لاحظتم إن بعض الأشخاص لا يعتذرون ؟ لا يواجهون الخطأ ولا يعترفون به ....
بل يعودون للتصرف بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث .
يتركونك امام خيارين :
إما انا تتجاهل ما شعرت به ... أو انهم بالمبالغة.
هذا ليس نسيانا ... بل تجنب لأن الأعتذار يحتاج وعيا بالخطأ وشجاعة لتحمل المسؤولية ورغبة حقيقية في اصلاح الأثر أما التظاهر بأن كل شيء بخير فهو طريقة لتجاوز الموقف ... لا لتجاوزه نفسيا .
بل يعودون للتصرف بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث .
يتركونك امام خيارين :
إما انا تتجاهل ما شعرت به ... أو انهم بالمبالغة.
هذا ليس نسيانا ... بل تجنب لأن الأعتذار يحتاج وعيا بالخطأ وشجاعة لتحمل المسؤولية ورغبة حقيقية في اصلاح الأثر أما التظاهر بأن كل شيء بخير فهو طريقة لتجاوز الموقف ... لا لتجاوزه نفسيا .