الإعتذار ....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
هل لاحظتم إن بعض الأشخاص لا يعتذرون ؟ لا يواجهون الخطأ ولا يعترفون به ....
بل يعودون للتصرف بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث .
يتركونك امام خيارين :
إما انا تتجاهل ما شعرت به ... أو انهم بالمبالغة.
هذا ليس نسيانا ... بل تجنب لأن الأعتذار يحتاج وعيا بالخطأ وشجاعة لتحمل المسؤولية ورغبة حقيقية في اصلاح الأثر أما التظاهر بأن كل شيء بخير فهو طريقة لتجاوز الموقف ... لا لتجاوزه نفسيا .
 
الإعتذار لا يقلّل من قيمة الإنسان
بل يعكس إحترامه للآخرين
و تجاهل الخطأ قد يتجاوز الموقف لكنه لا يعالج أثره
شكرا لك على الموضوع
....
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
الإعتذار لا يقلّل من قيمة الإنسان
بل يعكس إحترامه للآخرين
و تجاهل الخطأ قد يتجاوز الموقف لكنه لا يعالج أثره
شكرا لك على الموضوع
....
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بارك الله فيك اختي الطيبة على ردك المميز
 

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