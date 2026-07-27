أغرب قوانين دول العالم

1/ في البنغلاديش الطالب الذي يغش في الامتحان يسجن لمدة تصل الى 10 سنة.

2/ في النرويج ممنوع شرب البيبسي لكن دون 18سنة .

3/ في كوريا الشمالية اذا اصبح عمرك 37سنة ولم تنظف يتم ترحيلك حالا إلى الجيش .

4/ في المكسيك السن القانوني للتدخين 15 سنة فقط .

5/ في كوريا الشمالية شراء سيارة امريكية ممنوع ويسجن من يشتريها وبائعها!

6/ في ألمانيا تستطيع الحصول على رخيصة السياقة من عمر 14عام .

7/ في بورما كرة القدم و كرة السلة و السينيما ممنوعين .

8/ في ألمانيا و الدنمارك يعد الهروب من السجن جريمة لا يعقاب عليها القانون .

9/ في كولومبيا ممنوع البكاء في الاماكن العامة .

10/ في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارا الداخلية اذا أردت أن تصبغ شعرك .