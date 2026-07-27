أغرب قوانين دول العالم

فادي محمد
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أحباب اللمة
التفاعل 3.7K
الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,894
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
1/ في البنغلاديش الطالب الذي يغش في الامتحان يسجن لمدة تصل الى 10 سنة.
2/ في النرويج ممنوع شرب البيبسي لكن دون 18سنة .
3/ في كوريا الشمالية اذا اصبح عمرك 37سنة ولم تنظف يتم ترحيلك حالا إلى الجيش .
4/ في المكسيك السن القانوني للتدخين 15 سنة فقط .
5/ في كوريا الشمالية شراء سيارة امريكية ممنوع ويسجن من يشتريها وبائعها!
6/ في ألمانيا تستطيع الحصول على رخيصة السياقة من عمر 14عام .
7/ في بورما كرة القدم و كرة السلة و السينيما ممنوعين .
8/ في ألمانيا و الدنمارك يعد الهروب من السجن جريمة لا يعقاب عليها القانون .
9/ في كولومبيا ممنوع البكاء في الاماكن العامة .
10/ في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارا الداخلية اذا أردت أن تصبغ شعرك .
2/ في النرويج ممنوع شرب البيبسي لكن دون 18سنة .
3/ في كوريا الشمالية اذا اصبح عمرك 37سنة ولم تنظف يتم ترحيلك حالا إلى الجيش .
4/ في المكسيك السن القانوني للتدخين 15 سنة فقط .
5/ في كوريا الشمالية شراء سيارة امريكية ممنوع ويسجن من يشتريها وبائعها!
6/ في ألمانيا تستطيع الحصول على رخيصة السياقة من عمر 14عام .
7/ في بورما كرة القدم و كرة السلة و السينيما ممنوعين .
8/ في ألمانيا و الدنمارك يعد الهروب من السجن جريمة لا يعقاب عليها القانون .
9/ في كولومبيا ممنوع البكاء في الاماكن العامة .
10/ في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارا الداخلية اذا أردت أن تصبغ شعرك .