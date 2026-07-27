Marwaroro404
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بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا مانسمع عن الهجمات السيبرانية التي تتم من قبل المخترقين لغرض التخريب او لتحقيق مصالح معينة لكن هذه المرة لم يكن المهاجم انسانا يجلس خلف الشاشة بل كان ذكاءً اصطناعيا قادرًا على تنفيذ هجوم إلكتروني ضمن بيئة اختبار مغلقة . أحدث الخبر ضجة واسعة ، وبدأ السؤال الذي كان يُطرح في أفلام الخيال العلمي ينتقل إلى الواقع: هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالفعل أم ان الأمر مجرد اشاعة فما القصة ؟
في 16 يوليو/تموز 2026، نشرت شركة Hugging Face بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تعرضها لاختراق أمني غير مسبوق استهدف بنيتها التحتية. وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ باستغلال ثغرات في نظام معالجة البيانات، قبل أن يتمكن المهاجم من الوصول إلى أجزاء من شبكتها الداخلية.
في البداية لم تصرح الشركة عن هوية الجهة أو النظام الذي نفذ الهجوم لكن بعد أيام قليلة فقط ، أعلنت شركة OpenAI أنها كانت تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي (AI Agent)، و الذي كان يخضع لاختبارات أمنية داخل بيئة معزولة، تمكن بطريقة ما من تجاوز حدود بيئة الاختبار المغلقة والوصول إلى الإنترنت، لينفذ هجومًا سيبيرانيا على Hugging Face أثناء محاولته تحقيق هدف الاختبار.
وفقا لما أعلنته شركة OpenAI فأن هذه الحادثة غير مسبوقة ، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا داخليًا وبدأت مراجعة شاملة لإجراءات الأمان الخاصة بها.
اعترف الرئيس التنفيذي سام التمان بمصدر الحادثة وأكدت أنها تعمل على مراجعة أنظمة الحماية وآليات مراقبة الوكلاء الأذكياء لمنع تكرار مثل هذا السيناريو.
و على الجهة الأخرى طالب كليمان ديلانغ (الرئيس التنفيذي لـ Hugging Face) بـ "شفافية كاملة" ونشر جميع السجلات المتعلقة بالحادثة حتى يتمكن الباحثون من دراستها، كما دعا إلى استثمار أكبر في أمن الذكاء الاصطناعي.
حسنا ربما لم يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالمعنى الذي تصوره أفلام الخيال العلمي، لكن ما حدث كشف حقيقة لا يمكن تجاهلها: الأنظمة الذكية أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستقلالية أكبر من أي وقت مضى بالأخص في مجال الأمن السيبيرالي الذي أصبح من المهم تطوير اليات دفاعية أقوى . والسؤال لم يعد "هل يستطيع الذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟"، بل "هل نملك الأدوات الكافية لضمان بقائه تحت السيطرة؟
و اذن ما رأيكم ؟
𝑴𝒂𝒓𝒘𝒂
المصادر :
كثيرا مانسمع عن الهجمات السيبرانية التي تتم من قبل المخترقين لغرض التخريب او لتحقيق مصالح معينة لكن هذه المرة لم يكن المهاجم انسانا يجلس خلف الشاشة بل كان ذكاءً اصطناعيا قادرًا على تنفيذ هجوم إلكتروني ضمن بيئة اختبار مغلقة . أحدث الخبر ضجة واسعة ، وبدأ السؤال الذي كان يُطرح في أفلام الخيال العلمي ينتقل إلى الواقع: هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالفعل أم ان الأمر مجرد اشاعة فما القصة ؟
في 16 يوليو/تموز 2026، نشرت شركة Hugging Face بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تعرضها لاختراق أمني غير مسبوق استهدف بنيتها التحتية. وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ باستغلال ثغرات في نظام معالجة البيانات، قبل أن يتمكن المهاجم من الوصول إلى أجزاء من شبكتها الداخلية.
في البداية لم تصرح الشركة عن هوية الجهة أو النظام الذي نفذ الهجوم لكن بعد أيام قليلة فقط ، أعلنت شركة OpenAI أنها كانت تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي (AI Agent)، و الذي كان يخضع لاختبارات أمنية داخل بيئة معزولة، تمكن بطريقة ما من تجاوز حدود بيئة الاختبار المغلقة والوصول إلى الإنترنت، لينفذ هجومًا سيبيرانيا على Hugging Face أثناء محاولته تحقيق هدف الاختبار.
وفقا لما أعلنته شركة OpenAI فأن هذه الحادثة غير مسبوقة ، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا داخليًا وبدأت مراجعة شاملة لإجراءات الأمان الخاصة بها.
اعترف الرئيس التنفيذي سام التمان بمصدر الحادثة وأكدت أنها تعمل على مراجعة أنظمة الحماية وآليات مراقبة الوكلاء الأذكياء لمنع تكرار مثل هذا السيناريو.
و على الجهة الأخرى طالب كليمان ديلانغ (الرئيس التنفيذي لـ Hugging Face) بـ "شفافية كاملة" ونشر جميع السجلات المتعلقة بالحادثة حتى يتمكن الباحثون من دراستها، كما دعا إلى استثمار أكبر في أمن الذكاء الاصطناعي.
حسنا ربما لم يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالمعنى الذي تصوره أفلام الخيال العلمي، لكن ما حدث كشف حقيقة لا يمكن تجاهلها: الأنظمة الذكية أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستقلالية أكبر من أي وقت مضى بالأخص في مجال الأمن السيبيرالي الذي أصبح من المهم تطوير اليات دفاعية أقوى . والسؤال لم يعد "هل يستطيع الذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟"، بل "هل نملك الأدوات الكافية لضمان بقائه تحت السيطرة؟
و اذن ما رأيكم ؟
𝑴𝒂𝒓𝒘𝒂
المصادر :
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