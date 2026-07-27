كثيرا مانسمع عن الهجمات السيبرانية التي تتم من قبل المخترقين لغرض التخريب او لتحقيق مصالح معينة لكن هذه المرة لم يكن المهاجم انسانا يجلس خلف الشاشة بل كان ذكاءً اصطناعيا قادرًا على تنفيذ هجوم إلكتروني ضمن بيئة اختبار مغلقة . أحدث الخبر ضجة واسعة ، وبدأ السؤال الذي كان يُطرح في أفلام الخيال العلمي ينتقل إلى الواقع: هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالفعل أم ان الأمر مجرد اشاعة فما القصة ؟، نشرت شركةبيانًا رسميًا كشفت فيه عن تعرضها لاختراق أمني غير مسبوق استهدف بنيتها التحتية. وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ باستغلال ثغرات في نظام معالجة البيانات، قبل أن يتمكن المهاجم من الوصول إلى أجزاء من شبكتها الداخلية.في البداية لم تصرح الشركة عن هوية الجهة أو النظام الذي نفذ الهجوم لكن بعد أيام قليلة فقط ، أعلنت شركةأنها كانت تعمل على تطوير ذكاء اصطناعيو الذي كان يخضع لاختبارات أمنية داخل بيئة معزولة، تمكن بطريقة ما من تجاوز حدود بيئة الاختبار المغلقة والوصول إلى الإنترنت، لينفذ هجومًا سيبيرانيا علىأثناء محاولته تحقيق هدف الاختبار.وفقا لما أعلنته شركةفأن هذه الحادثة غير مسبوقة ، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا داخليًا وبدأت مراجعة شاملة لإجراءات الأمان الخاصة بها.اعترف الرئيس التنفيذي سام التمان بمصدر الحادثة وأكدت أنها تعمل على مراجعة أنظمة الحماية وآليات مراقبة الوكلاء الأذكياء لمنع تكرار مثل هذا السيناريو.و على الجهة الأخرى طالب كليمان ديلانغ (الرئيس التنفيذي لـ) بـ "شفافية كاملة" ونشر جميع السجلات المتعلقة بالحادثة حتى يتمكن الباحثون من دراستها، كما دعا إلى استثمار أكبر في أمن الذكاء الاصطناعي.و اذن ما رأيكم ؟𝑴𝒂𝒓𝒘𝒂المصادر :