قصيدة للترفيه : طالب الأدب

إن لاحَ في الأرجاءِ مَنْ هُو هَيْشَةٌقالوا: فتىً مِنْ شُعْبَةِ الآدابِغِرٌّ بليدُ الذِّهنِ لا يدري ولوشيئاً مِنَ الإملاءِ والإعرابِذاك الذي تلقاه دوماً ناجحاًبِمُعَدَّلِ الإنقاذِ في الأترابِمِنْ ألفِ سابقةٍ مِنَ الأصفارِوالإنذارِ ينجحُ مَعْ ذوي الألبابِذاك الذي هو ناجحٌ حتّى ولولم يتّخذْ شيئاً مِنَ الأسبابِاضحكْ إلى يومٍ تراه موظَّفاًفي البرلمانِ ممثِّلَ الأحزابِأمّا الفتى العلميّ يمضي كادحاًفي مَعْمَلِ الإفلاسِ والإضرابِنسرين عزوز___أتراب يعني بين أقرانههيشة هو الهايشة بالدارجة