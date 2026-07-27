قصيدة للترفيه : طالب الأدب

نسرين عزوز

نسرين عزوز

:: عضو مُشارك ::
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إن لاحَ في الأرجاءِ مَنْ هُو هَيْشَةٌ
قالوا: فتىً مِنْ شُعْبَةِ الآدابِ
غِرٌّ بليدُ الذِّهنِ لا يدري ولو
شيئاً مِنَ الإملاءِ والإعرابِ
ذاك الذي تلقاه دوماً ناجحاً
بِمُعَدَّلِ الإنقاذِ في الأترابِ
مِنْ ألفِ سابقةٍ مِنَ الأصفارِ
والإنذارِ ينجحُ مَعْ ذوي الألبابِ
ذاك الذي هو ناجحٌ حتّى ولو
لم يتّخذْ شيئاً مِنَ الأسبابِ
اضحكْ إلى يومٍ تراه موظَّفاً
في البرلمانِ ممثِّلَ الأحزابِ
أمّا الفتى العلميّ يمضي كادحاً
في مَعْمَلِ الإفلاسِ والإضرابِ
نسرين عزوز
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أتراب يعني بين أقرانه
هيشة هو الهايشة بالدارجة
 

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