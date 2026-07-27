الدجال مع شخص لا يريد رؤية الحقيقة...

يشبه محاولة اقناع شخص بإزالة يديه عن عينيه ...

المشكلة ليست في وضوح الحقيقة بل في رفضه لرؤيتها ...

بعض الناس لا ييحثون عن اللهم .... بل ييحثون عن الانتصار ولا بدخلون الحوار ليكتشفوا ما هو صحيح... بل ليثبتوا انهم على حق .



لذلك لا تهدر طاقتك في كل نقاش غايتس كل الأبواب تفتح بالكلمات.

وفر جهدك لمن يملك عقلا منفتحا على الفهم ....

لا لمن اتخاذ قراره مسبقا ثم جاء ايجادل فقط .