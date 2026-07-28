فطائر الكوسا والجزر الصحية للأطفال 👶💚 | وصفآت اللماوي الصغير 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فطائر صحية وخفيفة من الكوسا والجزر

المقادير:

نصف حبة كوسا مبشورة

نصف حبة جزر مبشورة.

بيضة واحدة.

للأطفال دون السنة: لا يُضاف الملح أو التوابل.

طريقة التحضير:

نخلط الكوسا والجزر المبشورين مع البيضة جيدًا.

نسخن مقلاة غير لاصقة مع مسحة خفيفة جدًا من زيت الزيتون أو الزبدة.

نضع مقدار ملعقة من الخليط ونشكله على هيئة فطيرة صغيرة.

نطهوها على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.

النتيجة: فطائر طرية، خفيفة