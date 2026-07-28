فطائر الكوسا والجزر الصحية للأطفال 👶💚 | وصفآت اللماوي الصغير 2

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فطائر صحية وخفيفة من الكوسا والجزر
المقادير:
نصف حبة كوسا مبشورة
نصف حبة جزر مبشورة.
بيضة واحدة.
للأطفال دون السنة: لا يُضاف الملح أو التوابل.
طريقة التحضير:
نخلط الكوسا والجزر المبشورين مع البيضة جيدًا.
نسخن مقلاة غير لاصقة مع مسحة خفيفة جدًا من زيت الزيتون أو الزبدة.
نضع مقدار ملعقة من الخليط ونشكله على هيئة فطيرة صغيرة.
نطهوها على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.
النتيجة: فطائر طرية، خفيفة
ومناسبة للأطفال، ويمكن تقديمها مقطعة إلى قطع صغيرة حسب عمر الطفل، وهي مناسبة لطفل بعمر 11 شهر كما يمكن الطفل أكلها بنفسه اذا كنت متأكدة من طفلك
بالهنا والشفاء لأطفالكم الصغار.
فطائر صحية وخفيفة من الكوسا والجزر
المقادير:
نصف حبة كوسا مبشورة
نصف حبة جزر مبشورة.
بيضة واحدة.
للأطفال دون السنة: لا يُضاف الملح أو التوابل.
طريقة التحضير:
نخلط الكوسا والجزر المبشورين مع البيضة جيدًا.
نسخن مقلاة غير لاصقة مع مسحة خفيفة جدًا من زيت الزيتون أو الزبدة.
نضع مقدار ملعقة من الخليط ونشكله على هيئة فطيرة صغيرة.
نطهوها على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.
النتيجة: فطائر طرية، خفيفة
ومناسبة للأطفال، ويمكن تقديمها مقطعة إلى قطع صغيرة حسب عمر الطفل، وهي مناسبة لطفل بعمر 11 شهر كما يمكن الطفل أكلها بنفسه اذا كنت متأكدة من طفلك
بالهنا والشفاء لأطفالكم الصغار.
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