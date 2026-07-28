فطائر الكوسا والجزر الصحية للأطفال 👶💚 | وصفآت اللماوي الصغير 2

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸


فطائر صحية وخفيفة من الكوسا والجزر

المقادير:
نصف حبة كوسا مبشورة
نصف حبة جزر مبشورة.
بيضة واحدة.

IMG_20260728_122259.webp


للأطفال دون السنة: لا يُضاف الملح أو التوابل.

طريقة التحضير:

نخلط الكوسا والجزر المبشورين مع البيضة جيدًا.

IMG_20260728_122555.webp

نسخن مقلاة غير لاصقة مع مسحة خفيفة جدًا من زيت الزيتون أو الزبدة.
نضع مقدار ملعقة من الخليط ونشكله على هيئة فطيرة صغيرة.

IMG_20260728_122948.webp


نطهوها على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.

IMG_20260728_123917.webp


النتيجة: فطائر طرية، خفيفة

IMG_20260728_143725.webp



ومناسبة للأطفال، ويمكن تقديمها مقطعة إلى قطع صغيرة حسب عمر الطفل، وهي مناسبة لطفل بعمر 11 شهر كما يمكن الطفل أكلها بنفسه اذا كنت متأكدة من طفلك
بالهنا والشفاء لأطفالكم الصغار. 🌷

file_00000000d24c820a955540cda03cbcf5.webp
 
آخر تعديل:
توقيع ريحـان
العودة
Top Bottom