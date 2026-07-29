الجزائريون وضبط النفس .. هل أصبح عملة نادرة ؟

حياكم الله ...



كاين حاجة دايمن نلاحظها في مجتمعنا، وهي أننا في بزاف مواقف نسمحو للغضب يسبق العقل. غير سوء تفاهم بسيط، ولا كلمة ما عجبتناش، باش يتحول النقاش من تبادل آراء إلى تجريح، وإهانات، وقطع للعلاقات.

ولينا نسمعو بزاف: "أنا هكّا كي نتقلق"، "ما نتحكمش في روحي"، وكأن الغضب ولى مبرر باش الواحد يقول أي كلام، حتى لو كان يمس كرامة ولا مشاعر لي قدامو.

صح، قع نزعفو والزعاف حاجة طبيعية، بصح الإنسان الحقيقي ماشي لي ما يزعفش الإنسان الحقيقي هو لي يعرف يتحكم في لسانو وتصرفاتو وهو مقلق وزعفان خاطر الكلمة لي تخرج في لحظة انفعال، مرات تجرح أكثر من أي فعل، وما تقدرش ترجعها مهما اعتذرت.

أيا غادي نسقسيكم شويا اسئلة :



هل ضبط النفس بالنسبة ليكم قوة ولا ضعف؟

و كي واحد يجرحك بكاش خدرة ، تردلو بنفس الأسلوب ولا تفضل تسكت؟

وأخيرا :

هل الصمت أحيانًا يكون أقوى من ألف رد؟ ولا السكوت يشجع الطرف الآخر يتمادى؟