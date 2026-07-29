الجزائريون وضبط النفس .. هل أصبح عملة نادرة ؟

ذات الشيم

ذات الشيم

..:: عضو متألق ::..
أوفياء اللمة
حياكم الله ...

كاين حاجة دايمن نلاحظها في مجتمعنا، وهي أننا في بزاف مواقف نسمحو للغضب يسبق العقل. غير سوء تفاهم بسيط، ولا كلمة ما عجبتناش، باش يتحول النقاش من تبادل آراء إلى تجريح، وإهانات، وقطع للعلاقات.
ولينا نسمعو بزاف: "أنا هكّا كي نتقلق"، "ما نتحكمش في روحي"، وكأن الغضب ولى مبرر باش الواحد يقول أي كلام، حتى لو كان يمس كرامة ولا مشاعر لي قدامو.
صح، قع نزعفو والزعاف حاجة طبيعية، بصح الإنسان الحقيقي ماشي لي ما يزعفش الإنسان الحقيقي هو لي يعرف يتحكم في لسانو وتصرفاتو وهو مقلق وزعفان خاطر الكلمة لي تخرج في لحظة انفعال، مرات تجرح أكثر من أي فعل، وما تقدرش ترجعها مهما اعتذرت.
أيا غادي نسقسيكم شويا اسئلة :

هل ضبط النفس بالنسبة ليكم قوة ولا ضعف؟
و كي واحد يجرحك بكاش خدرة ، تردلو بنفس الأسلوب ولا تفضل تسكت؟
وأخيرا :
هل الصمت أحيانًا يكون أقوى من ألف رد؟ ولا السكوت يشجع الطرف الآخر يتمادى؟
 
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المُعرّفات باللغة العربية:

@أشرقت روحي @الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @
 
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توقيع ذات الشيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إجابة أسئلتك تختصر في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم :"ليسَ الشَّديد بالصُّرعة وإنما الشديد من يملكُ نفسَهُ عند الغضب" فالصمت وعدم النزول لمستوى المسيئ هو أقوى وأبلغ رد .. هذا هو الهدي النبوي .. رغم علمنا بهذا إلا ان الانسان يضعف ويسقط في مرات كثيرة بسبب غيرته على حدوده لهذا يجب ان نتذكر ان قوتنا ليست في الرد وانما في ضبط أنفسنا ..
يخاطبني السفيه بكل قبح ... فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلما ... كعود زاده الإحراق طيبا
 
لي عودة بإذن الله للرد في الموضوع
....
 
توقيع ام أمينة
الصمت حكمة والعزف عند القدرة من شيخ الاخلاق ...
طبعا كل انسان وعقليته هناك من.يكتم ويتحكم في غضبه وهناك العكس
شكرا على طرحك القيم وما فعلتيه مع صديقتك تجزين عليه
 

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