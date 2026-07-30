تحميل IObit Uninstaller Pro 15.6.0.6 للكمبيوتر – أفضل برنامج لإزالة البرامج من جذورها

إصدارات متعددة اللغات، مسجلة، عادية ومحمولة في برنامج تثبيت واحد. إضغط للتوسيع...

ميزات البرنامج:

إلغاء التثبيت البسيط والمحسن: يعمل إلغاء التثبيت البسيط بشكل مشابه لمربع حوار إضافة/إزالة البرامج القياسي، بينما يقوم إلغاء التثبيت المحسن أيضًا بفحص سجل ويندوز والقرص الصلب، وإزالة جميع الآثار المتبقية.

يعمل إلغاء التثبيت البسيط بشكل مشابه لمربع حوار إضافة/إزالة البرامج القياسي، بينما يقوم إلغاء التثبيت المحسن أيضًا بفحص سجل ويندوز والقرص الصلب، وإزالة جميع الآثار المتبقية. الفحص العميق: يقوم الآن خيار "الفحص العميق" بإجراء فحص أعمق وأكثر أمانًا، خاصةً بالنسبة للآثار المتبقية في سجل النظام.

يقوم الآن خيار "الفحص العميق" بإجراء فحص أعمق وأكثر أمانًا، خاصةً بالنسبة للآثار المتبقية في سجل النظام. إلغاء تثبيت التطبيقات دفعة واحدة: قم بإزالة عدة تطبيقات في وقت واحد بنقرة واحدة.

قم بإزالة عدة تطبيقات في وقت واحد بنقرة واحدة. الإزالة القسرية: يمكنك البحث عن اسم البرنامج في أداة الإزالة القسرية وإلغاء تثبيته دون إغلاق نافذة النتائج.

يمكنك البحث عن اسم البرنامج في أداة الإزالة القسرية وإلغاء تثبيته دون إغلاق نافذة النتائج. إزالة أشرطة الأدوات بنقرة واحدة: الحل الأبسط والأكثر فعالية للتخلص من أشرطة الأدوات المزعجة في متصفحك.

الحل الأبسط والأكثر فعالية للتخلص من أشرطة الأدوات المزعجة في متصفحك. تمت إضافة خيار "عدم إنشاء نقطة استعادة" لتعطيل إنشاء نقطة استعادة قبل إلغاء التثبيت في الوضع المحسّن.

لتعطيل إنشاء نقطة استعادة قبل إلغاء التثبيت في الوضع المحسّن. دعم لغات متعددة وسهل الاستخدام، لا يتطلب معرفة بالحاسوب.

ميزات إعادة التعبئة:

النوع: تثبيت | فك الضغط (نسخة محمولة).

اللغات: متعددة (العربية، الإنجليزية، وغيرها).

محذوف: لا شيء.

التفعيل: مكتمل (مفعلة مسبقاً).

خيارات سطر الأوامر:

التثبيت الصامت: /S /I

فك ضغط النسخة المحمولة الصامت: /S /P

تحديد مجلد التثبيت: بعد جميع الخيارات يضاف /D=%path% مثال: installation_file.exe /S /I /D=C:\Program

التغييرات في الإصدار 15.6:

تحسين خوارزميات المسح الضوئي لاكتشاف وإزالة المزيد من البقايا.

إصلاح جميع الأخطاء المعروفة.

يساعدك برنامجعلى إزالة البرامج والمجلدات غير الضرورية من جهاز الكمبيوتر بسرعة وسهولة. فعندما تفشل نافذة "إضافة أو إزالة البرامج" المدمجة والمعقدة، يتولى IObit Uninstaller المهمة بكفاءة عالية. علاوة على ذلك، فهو برنامج لإزالة البرامج لا يتطلب تثبيتًا. على عكس العديد من برامج إزالة البرامج الأخرى، يتيح لك IObit Uninstaller إزالة أي تطبيق وجميع ملفاته دون الحاجة إلى تثبيت.ويندوز 7/8/8.1/10/1135.8 ميجابايت