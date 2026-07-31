فاجعة تهزّ الجزائر... 25 روحًا تُزهق في حادث مرور مروّع ببومرداس

استفاق الجزائريون اليوم على خبر مؤلم هزّ القلوب، بعدما أدى انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس إلى وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في واحدة من أكثر حوادث المرور مأساوية.

رحم الله الضحايا رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

مثل هذه الفواجع تذكّرنا بأنّ الطريق لا يرحم، وأنّ لحظة واحدة من السرعة أو الإهمال أو أي خلل قد تُحوّل رحلة عادية إلى مأساة تُفجع عشرات العائلات.

نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجنّب أبناءها حوادث الطرق، وأن يرزق الجميع السلامة في أسفارهم وتنقلاتهم.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.