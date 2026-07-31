روائع الكلام

فادي محمد

فادي محمد

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أحباب اللمة
من جمال نفوسنا .... نرى جمال الناس ....
ومن صفاء قلوبنل .... نحب الناس ....
ومن الرغبة بالخير تتكون الصداقات الدائمة روعة الاشياء لا تلمس باليد .... ندخلها العين ... محركها الفكر .... مستقرها القلب .... عش لحظاتك ... بعين تحب الجمال .. تفكر منفتح .... تستطيع عندها إن ترى جمال الحياة.... مهما كانت المصاعب .... مهما اشتد الألم ... سيبقى الأمل ملجأ الروح ...
 

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