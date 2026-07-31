روائع الكلام

فادي محمد
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أحباب اللمة
التفاعل 3.8K
الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,960
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
من جمال نفوسنا .... نرى جمال الناس ....
ومن صفاء قلوبنل .... نحب الناس ....
ومن الرغبة بالخير تتكون الصداقات الدائمة روعة الاشياء لا تلمس باليد .... ندخلها العين ... محركها الفكر .... مستقرها القلب .... عش لحظاتك ... بعين تحب الجمال .. تفكر منفتح .... تستطيع عندها إن ترى جمال الحياة.... مهما كانت المصاعب .... مهما اشتد الألم ... سيبقى الأمل ملجأ الروح ...
ومن صفاء قلوبنل .... نحب الناس ....
ومن الرغبة بالخير تتكون الصداقات الدائمة روعة الاشياء لا تلمس باليد .... ندخلها العين ... محركها الفكر .... مستقرها القلب .... عش لحظاتك ... بعين تحب الجمال .. تفكر منفتح .... تستطيع عندها إن ترى جمال الحياة.... مهما كانت المصاعب .... مهما اشتد الألم ... سيبقى الأمل ملجأ الروح ...