ظهور النساء على المسرح هذا قلة حياء وانتهاك للشريعة الإسلامية وجهل بالدين وقلة تربية ...والرجال الذين يصفقون لهم ويشجعونهم على التبرج هم أقرب للدياثة....وقد قال الله عز وجل



{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب:33].



#مسعودان_علي_بدرالدين