ظهور النساء على المسرح

علي مسعودان

علي مسعودان

:: عضو منتسِب ::
ظهور النساء على المسرح هذا قلة حياء وانتهاك للشريعة الإسلامية وجهل بالدين وقلة تربية ...والرجال الذين يصفقون لهم ويشجعونهم على التبرج هم أقرب للدياثة....وقد قال الله عز وجل

{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب:33].

#مسعودان_علي_بدرالدين
 

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