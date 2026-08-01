علي مسعودان
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الجوائز 1
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2026
- المشاركات
- 5
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أكتوبر
- الجنس
- ذكر
ظهور النساء على المسرح هذا قلة حياء وانتهاك للشريعة الإسلامية وجهل بالدين وقلة تربية ...والرجال الذين يصفقون لهم ويشجعونهم على التبرج هم أقرب للدياثة....وقد قال الله عز وجل
{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب:33].
#مسعودان_علي_بدرالدين
{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب:33].
#مسعودان_علي_بدرالدين