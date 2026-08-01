علي مسعودان
:: عضو منتسِب ::
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الجوائز 1
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2026
- المشاركات
- 5
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أكتوبر
- الجنس
- ذكر
الكل إنزعج من كلام الشيخ ماهر المعيقلي حفظه الله عندما قال " الحج مكان للشعيرة وليس للشعارات السياسية والتحزبات "
الشيخ ماهر المعيقلي ليس هو مخطأ بل أنتم المخطأون تحسبون أن القضية الفلسطينية سياسية تحزبية.... القضية الفلسطينية قضية دينية إسلامية لاعلاقة لها بالتحزب ولا بالسياسة.....
#مسعودان_علي_بدرالدين
الشيخ ماهر المعيقلي ليس هو مخطأ بل أنتم المخطأون تحسبون أن القضية الفلسطينية سياسية تحزبية.... القضية الفلسطينية قضية دينية إسلامية لاعلاقة لها بالتحزب ولا بالسياسة.....
#مسعودان_علي_بدرالدين