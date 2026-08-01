الشيخ ماهر المعيقلي

علي مسعودان

علي مسعودان

:: عضو منتسِب ::
الكل إنزعج من كلام الشيخ ماهر المعيقلي حفظه الله عندما قال " الحج مكان للشعيرة وليس للشعارات السياسية والتحزبات "

الشيخ ماهر المعيقلي ليس هو مخطأ بل أنتم المخطأون تحسبون أن القضية الفلسطينية سياسية تحزبية.... القضية الفلسطينية قضية دينية إسلامية لاعلاقة لها بالتحزب ولا بالسياسة.....



#مسعودان_علي_بدرالدين
 

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