{ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ } (67)



الأصدقاء على معاصي الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة...لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم دائمة في الدنيا والآخرة....

و قال عمر بن عبدالعزيز لأحد أصحابه : " إذا رأيتني ضللت الطريق ، فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي -اتق الله ياعمر فإنك ستموت-

نسأل الله أن يصب علينا الصالحين من كل مكان ويبعد عنا الطالحين...ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة....اللهم ثبتنا واهدنا وسددنا ووفقنا في طلب العلم النافع وجنبنا شرور أعداء الدين ويسر أمورنا واشرح صدورنا واجعل القرآن حجة لنا لا علينا..



أحبكم في الله إخوتي





#مسعودان_علي_بدرالدين