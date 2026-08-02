ما رؤيكم فى عائلات متل هذه؟

انسان يدعى الله ان يلاقيه ببنات الحلال لانهن منعدمات سبحان الله فتاة اعرفها كانت لما تلتقى الشخص الدى هو ان خطيبها كان اخوها يراقبها من بعيد لكى تتأكد ان كان هذا الشخص صالح او لا وعندما تأكدت انه انسان جيداصبحت تلتقى معه فى مكان بعيد حوالى ساعتين فى السيارة للوصول الى المدينة التى تلتقى به فيها و هما لم ينخطبا بعد والمفاجئه انه عندما قدم الى المنزل لتتم مراسيم الخطبة اراد رؤيتها فقام اخوها بسيناريو سبحان الله فى خلقه شؤون الناس والعائلات المنافقة بدأ بالصراخ وابدى انهم عائلة محافظة ولا يجب له ان يراها وليست من العادات والتقاليد وعليه ان يكون ""محرم"" متواجد والمتمثل فى الاب الدى خجل من هذا الموقف دخل الاخ الدى قام بالسيناريو قليلا عند الخطيبين تم خرج على اساس ان يكونا على راحتهم