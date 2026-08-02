حبك لوطنك يدفعك لإصلاحه ونشر الخير فيه والبذل من أجله ... حبك لوطنك يمنع الأعداء من التغلغل في بلادك... تمنعهم أن يفسدوا وطنية شعبها أما بإنقاص قدر بلادهم... في دينها أو حضارتها فما أقبح الخيانة والدسيسة... والإفساد وتفريق الصفوف وتشويش الشباب وزعزعة يقينهم... بروعة بلادهم وليعلم كل خائن لوطنه إما بالقول أو الفعل... أو التلميح والتشويش أن الدائرة تدور عليه وتبقى الأوطان ما بقي الإنسان... إن الخائنين والعملاء هم أول من يبدأ العدو... بهلاكهم ذاك أن المعادلة بسيطة فالذي يغش وطنه لا يؤتمن... على غيره والحمد لله أعزائي أن الله يعز دينه ومن خدم دينه ولو كره المبطلون... أدام الله علينا نعمة الأمن والإستقرار وحفظ لنا وطننا الغالي... من الشرور وحاطه بسياج الأمان اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض... إحفظ بلدنا هذا وبلاد المسلمين من كل مكروه... اللهم من أراد ببلدنا سوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره... اللهم أعن ولاة أمرنا وأرشدهم إلى الصواب… اللهم أرزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة