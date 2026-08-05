مظاهر ....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
ذكور جائعة جنسيا .....
وإناث جائعة ماديا .....
فأصبح الرجل يقاس بما يملكه في جيبه
واصبحت الأنثى تقاس بما تملك من مؤهلات جسدية ....
مجتمع انشغل بالمظاهر حتى نسي جوهر الأنسان فغابت القيم وحضرت المصالح وتراجعت الأخلاق انا بريق المال و الشكل صار تقدير يمنح لمن يملك أكثر لا لمن يستحق أكثر.
واصبح الحكم على الأشخاص يتم من خلال ما يظهر للعيون لا لما تحمله القلوب والعقل ...
 

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