سؤال للنقاش لمــاذا ؟؟؟

السلام عليكم هناك سؤال قد حيرني اليوم كثيرا واتمنى لو يجد تحليلا ونقاشا من الاخوة
السؤال هو : لماذا الانسان دوما يتاخر في معرفه قيمة ما يملك ؟
مثلا لماذا حتى يموت احد قريب منه ليعرف بعد ذلك انه عزيز عليه وقيمته غالية ؟ ويندم على سوء معاملته ، الم يكن من الاجدر ان ينتبه من البداية لقيمة الشيء والانسان ؟
ومثل اخر هو غياب اللمة عننا هاليومين ، لماذا لا نقدر معزة لمتنا من الان ونشارك بمواضيع جميلة وهادفة ، لكي تكون من صنعنا ولن تذهب
ارجوا الاجابة وخاصة على الشطر الاول
