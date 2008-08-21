منـــاظرة شـــعرية { شارك معنا }

النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
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الجنس
ذكر


السلام عليكم

حبيت ليوم انديرلكم مناظرة شعرية لكن ماهيش كيما المناظرات الشعرية الحقيقية
انا الان راح نبدا ببيت شعري وانتم كملو ببيت اخر لكن شرط ان ايكون يبدأ بالحرف الي كملت بيه انا جيب من راسك خلط حط ابيات مشهورة كيما تحب لكن اذا جبت بيت من راسك لازم ايكون ليه معنى
راح نبدالكم ببيت من الغزل

ملاحظة : يهم المعني الكامن في البيت فاذا ثبت انه غير مصاغ تحذف المشاركة

بلغوها اذا اتيتم حماه++ اني مت في الغرام فداها:blush:

 حرف الهاء وهذا حرف صعييييييييييب
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
163
الجنس
ذكر
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء



حرف الالف
 
N

nanin85

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 جويلية 2008
المشاركات
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النقاط
37
أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى
للأمانة هذا الشعر للمرحوم محمود درويش
حرف الياااااااااااااااااء
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
163
الجنس
ذكر
بدت لمقلته تختال فرتسما على محياه ما اخفى وما كتم


حرف المييييييييييييييييييييييم
 
بنت الـ25

بنت الـ25

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
7,184
النقاط
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
ماما زمانها جاية ..... جاية بعد شوية
جايبة لعب و حاجات

1616161.jpg


التااااااااء يا شطار
هههههههه
 
ل

لميس1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2008
المشاركات
197
النقاط
17
العمر
31
تحية من قلب حي
ما مات إلا منك وفيك
لا تحسب غلاك شوي
كفاية إني ميت فيك
حرف الكاف


 
غ

غادة اليم

:: عضو فعّال ::
إنضم
12 أوت 2008
المشاركات
1,635
النقاط
51
تظهر وتختفي مثل الخيــــــال *** حبيبي ماحالك إلا كتخفي العيال

ههه يعطيك الصحة على الموضوع هذا
 
غ

غادة اليم

:: عضو فعّال ::
إنضم
12 أوت 2008
المشاركات
1,635
النقاط
51
قال لميس1:
تحية من قلب حي
ما مات إلا منك وفيك
لا تحسب غلاك شوي
كفاية إني ميت فيك
حرف الكاف
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آسفة ماشفتش المشاركة​

كل القلب والعين تعبت *** من أجل رؤياكم واعتزلت​
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
163
الجنس
ذكر
تضيئ الضلام بالعشى كأنها منارة ممسي زاهد متبتل


حرف االلام
 
ا

ابن توات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
119
النقاط
7
ترفق حبيبي وزدني وصالا...يبيد اشتياقي لعذب الشفاه
الهااااااااء .....
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
163
الجنس
ذكر
هوا شوا وواهش على ورق سفرجلي== ولوتراني راكبا على حمار اهزلي

الياء
 
S

sniper88

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 سبتمبر 2008
المشاركات
408
النقاط
7

يا أيها الشهيد -----أبشر بيوم عيد

لبعدي حرف الميم
 
النورس

النورس

:: عضو متألق ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,065
النقاط
163
الجنس
ذكر
مول الشاش ها حنانا....مول الشاش ها دلاليا


الالف
 
أ

أبو دجانة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
130
النقاط
6
الله مولانا ولا مولا لهم -------- الحق نادنا ووافينا القسم

لبعدي حرف اللآم ’’ ل ’’
 
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