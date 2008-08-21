منـــاظرة شـــعرية { شارك معنا }





السلام عليكم







حبيت ليوم انديرلكم مناظرة شعرية لكن ماهيش كيما المناظرات الشعرية الحقيقية





انا الان راح نبدا ببيت شعري وانتم كملو ببيت اخر لكن شرط ان ايكون يبدأ بالحرف الي كملت بيه انا جيب من راسك خلط حط ابيات مشهورة كيما تحب لكن اذا جبت بيت من راسك لازم ايكون ليه معنى





راح نبدالكم ببيت من الغزل





ملاحظة : يهم المعني الكامن في البيت فاذا ثبت انه غير مصاغ تحذف المشاركة





بلغوها اذا اتيتم حماه++ اني مت في الغرام فداها:blush:





