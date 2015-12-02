حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

الموضوع في 'متجر أيوب للتسوق الإلكتروني' نشر بواسطة aYyÖub aDaM, ‏2 ديسمبر 2015.

  1. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    [​IMG]
    اخواني واخواتي الكرام زبائن متجر ايوب للتسوق الالكتروني واعضاء منتدانا اللمة الجزائرية
    اسعد الله اوقاتكم بكل خير نقدم لكم على منتج طبيعي مئه بالمئه لمن اراد ان يفقد وزنه
    وهو منتج طبيعي وخالي من اي مواد كيميائيه وموصى به من قبل عدة اطباء
    حبوب Garcinia Cambogia ”جارسينيا كامبوجيا” هي حبوب التخسيس المعجزه والمذهله والموصي بها بشدة من الدكتور اوز الأمريكي الذي يظهر في قناة MBC4,
    فقد اثبتت الدراسات ان Garcinia Cambogia تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل كبير وبطريقة صحيه فهي مفيدة للجسم بها مكونات مضادة للاكسدة
    وتعمل على زيادة الايض نسبة الحرق الدهون بالجسم وانتاج الطاقة.
    يكفي ان تكتب وتبحث عنها في قوقل او يوتوب ومصداقية تكلم الدكتور اوز عنها
    بعد البحث شخصيا قمت بشرائها لاحد الاصدقاء وتم وصولها في مدة 16 يوم من ميامي :thumb_up02:
    [​IMG]

    للطلب ضع ردا في الموضوع :

    علبة واحدة 60 كبسولة = 2600 دج
    2 علب = 3600 دج
    3 علب = 5000 دج

    رابط المنتج على ايباي ومدة الطلب عليه

    100 Pure Garcinia Cambogia 3 000mg 95 HCA Weight Loss Fat Burner Diet Pills | eBay
     
    التعديل الأخير: ‏30 جويلية 2016
    1 معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏2 ديسمبر 2015
    #1
  2. ilyas14013

    ilyas14013 :: عضو منتسِب ::

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    السلام عليكم اخي ايوب هل هي متوفرة عندك بالبيت ؟
    او يلزم شراءها من الموقع ؟
     
    1 معجب بهذا.
    ilyas14013, ‏5 ديسمبر 2015
    #2
  3. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    لا ليست عندي من الموقع اخي

    الموجودة عندي تم شرائها من قبلي ووصلت في مدة 16 يوم
     
    1 معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏5 ديسمبر 2015
    #3
  4. mohammed tlm

    mohammed tlm :: عضو منتسِب ::

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    لكن لو طلبت 3 علب يتم الحجز؟
     
    1 معجب بهذا.
    mohammed tlm, ‏2 جوان 2016
    #4
  5. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    اهلا اخي الكريم

    من قال لك انه يتم الحجز ؟
     
    aYyÖub aDaM, ‏2 جوان 2016
    #5
  6. jongar20

    jongar20 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أكتوبر 2014
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته​
    اخي اريد طلب علبتين كم الثمن من فضلك
     
    1 معجب بهذا.
    jongar20, ‏30 جويلية 2016
    #6
  7. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    اهلا اخي وعليكم السلام
    2 علب = 3600 دج
     
    aYyÖub aDaM, ‏30 جويلية 2016
    #7
  8. Arrache khadidja

    Arrache khadidja :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 سبتمبر 2016
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    السلام عليكم اخي ايوب محتاجة 2علب جارسينيا الاصلية والله محتاجتهم في اقرب وقت عندي مدة وانا نحوس عليهم [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    Arrache khadidja, ‏5 سبتمبر 2016
    #8
  9. Arrache khadidja

    Arrache khadidja :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    Arrache khadidja, ‏5 سبتمبر 2016
    #9
  10. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ‏3 سبتمبر 2008
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4

    تم الرد عليك عبر صفحتنا على الفايسبوك

    الان ماعليك سوى ملأ الاستمارة والدفع لحسابنا البريدي وتتم عملية الشراء والشحن نحو عنوانك الموضح في الاستمارة
     
    1 معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏5 سبتمبر 2016
    #10
  11. Arrache khadidja

    Arrache khadidja :: عضو منتسِب ::

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    ‏5 سبتمبر 2016
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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4




    شكرا ستتم عملية الشراء :thumb_up02:
     
    1 معجب بهذا.
    Arrache khadidja, ‏5 سبتمبر 2016
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4


    وهل تم تجريبها وانقصت بالفعل الوزن ؟
     
    1 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏18 أكتوبر 2016
    #12
  13. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    رد: حبوب التخسيس الامريكي Garcinia Cambogia وبوصاية الدكتور اوز في MBC4


    مرحبا اخت ام ياسمين

    طبعا لن ينقص الوزن في ليلة وضحاها

    فهي مساعدة على انقاص الوزن مع الرياضة طبعا والمداولة في اخذها طول مدة معينة

    لكن مالحظته انها تفقد الشهية بشكل كبير

    ولعلمك لا توجد اداة او دواء ينقص الوزن بمعناه الحقيقي الا اذا كانت هناك ارادة ومجموعه عوامل مساعدة لبعض

    فلا تنفع الحبوب اذ كنت نائما طول الوقت وتاكل طول الوقت

    اتمنى وصل المفهوم العام حول حبوب التخسيس

    وطبعا يكفي انها رقم واحد مبيعا وطلبا في هذا المجال لكونها تحوي نوع من النباتات تتبع جنس الغرسنية من فصيلة الكلوزية. فاكهة إستوائية على شكل اليقطين التي تزرع في إندونيسيا


    ايضا اكتبي في قوقل تجارب garcinia cambogia

    ستجدي الكثير من القصص والتجارب لمن جرب هذه الحبوب

    شكرا لمرورك
     
    aYyÖub aDaM, ‏18 أكتوبر 2016
    #13
  14. meeso24

    meeso24 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    صديقك اللي جربها نفعت معاه ؟؟
    اتمنى تحكي التجربة تاعه
    حابة نستعملها مع تقليل الاكل والرياضة طبعا بصح خايفة ماتنقصش الوزن
    لان وزني عالي وصعب بزااااف ينزل :(
     
    meeso24, ‏6 جانفي 2017 على 17:27
    #14
  15. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    اهلا بيك اختي
    الحبوب مهما كانت مستحيل لوحدها تنقص الوزن انما هي مساعد مع الرياضة والرجيم
    الحبوب تفقد الشهية وتساعدك على انقاص الاكل والدخول في رجيم يساعد على التخفيض بنسب متفاوته
     
    aYyÖub aDaM, ‏6 جانفي 2017 على 19:03
    #15

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