دروة إتقان الاستخارة:الدرس الأول : أهمية الاستخارة لسعادة المسلم



دروة إتقان الاستخارة​ = = = = ​



الدرس الأول : ​

أهمية الاستخارة في حياة المسلم ​

توطئة

كثير من المسلمين يظنون أن الاستخارة مجرد ركعتين بدعاء مخصوص -عند التردد . كالزواج والدراسة وغيرهما – دون معرفة شروطها وأحكامها وكيفية تمييز التيسير والصرف . فيقعون في الحيرة بدلا من الخيرة .فهي مثل أي علم أو عبادة . تحتاج إلى تعلم لإتقان.ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن .

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أولا : حديث الاستخارة



عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: ​