خبز الدار من داري

كيلتين سميد يكون متوسط لا رطب ولا خشن كيلة فرينة ملعقة خميرة وملعقة سكر ملح والزيت تكيلي بلا لوش والماء الطريقة نخلط السميد والسكر والخميرة والملح في العجانة ونضيف له الماء حتى يصبح مثل البغرير موش جاري خلاص يتهز في يدك ونخليه 5 دقائق ونبداء نضيف الفرينة بالشوية وانت تعجني حتى تكمليها نخليه يرتاح عشر دقائق ونفسدو يعني يبقى في العجانة لما تكمل المدة شعليها برك يتخلط وطفي وخليه يرتاح عشر دقائق اخرى ونعيد التفساد ونزيد للمرة الثالثة ثم نضعه في صينية مدهونة بالزيت دهني يدك بالزيت وطرحيه او حركي الصينية باش يمشي للجوانب تدهنيه وتخليه يطلع والى الفرن