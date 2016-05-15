خبز الدار من داري

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة ام زين الدين, ‏16 أفريل 2016.

  1. ام زين الدين

    ام زين الدين :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]

    كيلتين سميد يكون متوسط لا رطب ولا خشن

    كيلة فرينة

    ملعقة خميرة وملعقة سكر
    ملح والزيت تكيلي بلا لوش     والماء

    [​IMG]



    الطريقة
    نخلط السميد والسكر والخميرة والملح في العجانة ونضيف له الماء
    حتى يصبح مثل البغرير موش جاري خلاص يتهز في يدك
    ونخليه 5 دقائق ونبداء نضيف الفرينة بالشوية وانت تعجني حتى تكمليها
    نخليه يرتاح عشر دقائق ونفسدو يعني يبقى في العجانة لما تكمل المدة شعليها برك يتخلط وطفي
    وخليه يرتاح عشر دقائق اخرى ونعيد التفساد ونزيد للمرة الثالثة ثم نضعه في صينية مدهونة بالزيت
    دهني يدك بالزيت وطرحيه او حركي الصينية باش يمشي للجوانب
    تدهنيه وتخليه يطلع والى الفرن


    [​IMG]



    [​IMG]

     
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    ام زين الدين, ‏16 أفريل 2016
    #1
  2. samah06

    samah06 :: عضو متألق ::

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    رد: خبز الدار من داري

    يعطيك الصحة ام زين الدين
    الخبز خرجلك روعة
    بصحتكم حبيبة
     
    samah06, ‏21 أفريل 2016
    #2
  3. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    رد: خبز الدار من داري

    سلام عليكم خالتو

    ماشاء الله يعطيك الصحة

    بصحتكم

    موفقة
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏21 أفريل 2016
    #3
  4. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: خبز الدار من داري



    يعطيك الصحة
     
    hadil2044, ‏15 ماي 2016
    #4
  5. soumia92

    soumia92 :: عضو منتسِب ::

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    رد: خبز الدار من داري

    أممم يعطيك الصحة نجربه باذن الله
     
    soumia92, ‏12 جوان 2016
    #5
  6. مشتاقة الى الله

    مشتاقة الى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: خبز الدار من داري

    بارك الله فيك
     
    مشتاقة الى الله, ‏17 جوان 2016
    #6
  7. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: خبز الدار من داري

    يعطيك الصحة باين بنين
    شكرا ليك وصح فطورك
     
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏17 جوان 2016
    #7
  8. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: خبز الدار من داري

    تسلم يدك حبيبتي

    خرجلك هايل ​
     
    *فاطمة الزهرة*, ‏17 جوان 2016
    #8
  9. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    رد: خبز الدار من داري

    [FONT=&quot]:)جزاكم الله خير [/FONT]
     
    1 معجب بهذا.
    taleb2011, ‏25 جوان 2016
    #9
  10. zyd87

    zyd87 :: عضو منتسِب ::

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    كوكب زحل
    رد: خبز الدار من داري

    الله يعطيك الف صحه والف عافيه يابنت ولايتي الرايعه,نحبوا بزاف ونموت عليه.جزاك الله خيرا ونلت الجنة.آمين.شكرا.
     
    zyd87, ‏30 سبتمبر 2016
    #10
  11. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: خبز الدار من داري

    شكراااااااا يعطيييك1000000صحة
     
    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #11
  12. oumrawan

    oumrawan :: عضو منتسِب ::

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    رد: خبز الدار من داري

    يبان بنين يعطيك الصحه والعافيه
     
    oumrawan, ‏13 ديسمبر 2016
    #12
  13. أم عثمان

    أم عثمان :: عضو مُتميز ::

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    رد: خبز الدار من داري

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الخبز خرجلك روعة ويبان خفيف،يعطيك الصحة أم زين في ميزان حسناتك.
     
    أم عثمان, ‏13 ديسمبر 2016
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    الله الله على خبز الدار
    تسلم الايادي وربي يحفظك لعائلتك
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏13 جانفي 2017 على 22:16
    #14

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