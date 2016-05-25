أعمال جديدة

خادم من قبل وحدة تشبهلها ماحبيتش نكسر راسي بزاف

أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائريةالسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاهلدي بعض الاعمال اردت ان اشاركها معكمأرجوا أن تنال إعجابكمتلبيس واجهة مكتب أعمال أشغال عمومية و عقاراتالمقاييس : 2.62*1.89 مترتلبيس واجهة محل مخبزة و حلوياتالمقاييس : 2.2*1.55 مترلوحة خارجية لمحل تركيب سيرغازالمقاييس 1*2 مترلوحة خارجية لمحل نجارة الالمنيوم و البلاستيكالمقاييس : 3*1 مترملاحظة ::dلوحة صغيرة لحلاقخربشة خفيفة لعلبة شبيسأرجوا أن تنال إعجابكموفقنا الله و اياكمتقبلوا تحياتي:regards01: