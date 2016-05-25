أعمال جديدة

الموضوع في 'منتدى التصاميم والإبداع الفني [2D]' نشر بواسطة Rochdi.dz, ‏25 ماي 2016.

  1. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو متألق ::

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    أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه
    لدي بعض الاعمال اردت ان اشاركها معكم :)

    أرجوا أن تنال إعجابكم

    ;)

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    تلبيس واجهة مكتب أعمال أشغال عمومية و عقارات

    المقاييس : 2.62*1.89 متر

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    تلبيس واجهة محل مخبزة و حلويات

    المقاييس : 2.2*1.55 متر

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    لوحة خارجية لمحل تركيب سيرغاز
    المقاييس 1*2 متر

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    لوحة خارجية لمحل نجارة الالمنيوم و البلاستيك
    المقاييس : 3*1 متر

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    ملاحظة : خادم من قبل وحدة تشبهلها ماحبيتش نكسر راسي بزاف :d
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    لوحة صغيرة لحلاق
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    خربشة خفيفة لعلبة شبيس :)

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    أرجوا أن تنال إعجابكم
    وفقنا الله و اياكم

    تقبلوا تحياتي

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    Rochdi.dz, ‏25 ماي 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: أعمال جديدة

    السلام عليك خويا رشدي
    الله يبارك تصاميم رووووعة
    بارك الله فيك
    وجزاك كل خيرا
    مـلآك
     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏25 ماي 2016
    #2
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: أعمال جديدة

    الله يبارك تصاميم رووووعة
    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    أسير نفسي, ‏25 ماي 2016
    #3
  4. امين احمد

    امين احمد
    :: مشرف ::
    قسم التصميم والإبداع الفني

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    رد: أعمال جديدة

    ما شاء الله اخي رشدي

    تصميم تجارية اخترافية بكل المقاسات
    نتائج اثلجت صدري
    ابقى في سماء الابداع
    تشكراتي
     
    1 معجب بهذا.
    امين احمد, ‏26 ماي 2016
    #4
  5. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو متألق ::

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    رد: أعمال جديدة

    يعطيك الصحة سنباي توجور مبدع
    ربي يبارك
    شيبس هداك منعرف يوصلنا ولالا ؟
     
    1 معجب بهذا.
    secret de coeur, ‏5 جوان 2016
    #5
  6. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو متألق ::

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    رد: أعمال جديدة

    الله يبارك فيك ختي ملاك
    نورتي الميضوع كاعلادة
    دمتي وفقة
    تقبل الله منك الصيام
    :)

    و فيك بارك الله
    نورت الميضوع اخي

    تقبل الله منك الصيام
    :)


    اهلا اخي العزيز
    نورت الميضوع بطلتك الباهية تعيش اخي
    ربي يتقبل منك الضيام إن شاء الله
    :)


    ياهوااااااااااااه وش جابك هنا؟هههه
    اهلا ميس رهف نورتي الميضوع ;)
    الله يبارك في ال 3 جي و تولي قاوية :p
    اي يوصلكم اصلا يخي صايي نتي لولة لي وصلك ;)
    عودي ديما طلي يخي؟:)
    ربي يتقبل منك الصيام ​
     
    1 معجب بهذا.
    Rochdi.dz, ‏7 جوان 2016
    #6
  7. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سعيدة
    رد: أعمال جديدة

    هايلين يعطيك الصحة
    خاصة تع محل مخبزة
     
    1 معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏11 جوان 2016
    #7
  8. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو متألق ::

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    رد: أعمال جديدة

    الله يسلمك اختي
    نورتي الميضوع
    بارك الله فيك
    :)
     
    1 معجب بهذا.
    Rochdi.dz, ‏22 جوان 2016
    #8
  9. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: أعمال جديدة

    الله يبارك ماشاء الله
    مصمم محترف والله
    واصل تميزك
    موهوب حقا
    صح سحورك
    شكرا​
     
    1 معجب بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏22 جوان 2016
    #9
  10. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو متألق ::

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    رد: أعمال جديدة


    الله يبارك فيك اختي
    شكرا للمرور الجميل
    نورتي الميضوع
    تشكراتي

    رمضان مبارك
    :)

    يا اخي كل واحد وش عطاه ربي

    شكرا على المرور الجميل
    نورت
    :)
     
    Rochdi.dz, ‏24 جوان 2016
    #10
  11. abassi94

    abassi94 :: عضو منتسِب ::

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    رد: أعمال جديدة

    وش دخل هادي في هاديك
    انت الحق هادي بعدها اهدر

    +

    الاعمال روعة واصل ماتيدش علي الغاشي
     
    1 معجب بهذا.
    abassi94, ‏28 جوان 2016
    #11
  12. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: أعمال جديدة



    ما شاء الله
     
    1 معجب بهذا.
    hadil2044, ‏28 جوان 2016
    #12
  13. sarakoukou

    sarakoukou
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    رد: أعمال جديدة

    سلام عليكم

    الله يبارك تصميمات راائعة حقااا
    يعطيك الصحة..
    رمضان مبارك
    بالتوفيق
     
    1 معجب بهذا.
    sarakoukou, ‏28 جوان 2016
    #13
  14. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو متألق ::

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    رد: أعمال جديدة


    هههههه
    بارك الله فيك اخي
    ماعليش خليه برك خويا قال عندك الحق و خلاص
    :)

    رمضان مبارك خويا

    الله يعيشك اختي نورتي بارك الله فيك

    الله يبارك فيك اختي صارة
    نورتي الميضوع بطلتك
    رمضان مبارك
    :)
     
    Rochdi.dz, ‏1 جويلية 2016
    #14
  15. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    تصميم الأفندم ده يعجبني من زمان :)
    مذهل بحق تصميمك وأفكارك
     
    العَنْقَاءُ, ‏28 ديسمبر 2016 على 04:24
    #15