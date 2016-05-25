أعمال جديدة

أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه لدي بعض الاعمال اردت ان اشاركها معكم أرجوا أن تنال إعجابكم تلبيس واجهة مكتب أعمال أشغال عمومية و عقارات المقاييس : 2.62*1.89 متر تلبيس واجهة محل مخبزة و حلويات المقاييس : 2.2*1.55 متر لوحة خارجية لمحل تركيب سيرغاز المقاييس 1*2 متر لوحة خارجية لمحل نجارة الالمنيوم و البلاستيك المقاييس : 3*1 متر ملاحظة : خادم من قبل وحدة تشبهلها ماحبيتش نكسر راسي بزاف :d لوحة صغيرة لحلاق خربشة خفيفة لعلبة شبيس أرجوا أن تنال إعجابكم وفقنا الله و اياكم تقبلوا تحياتي :regards01: