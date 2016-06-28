طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

الموضوع في 'ركن المشروبات والتحليات' نشر بواسطة الخليـل, ‏28 جوان 2016.

  1. الخليـل

    الخليـل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2011
    المشاركات:
    5,667
    الإعجابات المتلقاة:
    5,623
    نقاط الجوائز:
    351


    تحظي الهريسة بشعبية كبيرة في مصر فهي طبق حلوي مميز . لأنها حلوي خفيفة جداً وليست مفرطة في السكر مثل العديد من الحلويات الشرقية الأخري . أهم شئ يجب أن تنتبهي إليه عند تجهيز الهريسة هو عمل الشربات الثقيل وهو المكون الأساسي لمعظم الحلويات الشرقية وإليك طريقة بسيطة لعمل الهريسة في المنزل ولأجدع شيف .


    [​IMG]


    وصفة الهريسة في البيت :

    المكونات :

    • 2 كوب من دقيق السميد .
    • كوب سكر ناعم .
    • كوب حليب .
    • كوب جوز الهند .

    • كوب سمن .
    • فانيليا .
    • معلقة كبيرة مسحوق الخبز .
    • حفنة من جوز الهند .

    الخطوات :


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    لعمل الشربات يتم حل السكر في الماء وتركه علي النار حتي يغلي ويصبح سميكاً، مع إضافة القليل من الزبدة يجب الحرص علي عدم إرتفاع درجة الحرارة . يمكنك إضافة ماء الورد إلي الشربات أو عصير الليمون ولكن ينصح بإستخدام عصير الليمون لكي يعطي طعم أفضل .


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    • يتم تجهيز وعاء مناسب لخبز الهريسة والمكونات الموجودة معك حسب المقادير المذكورة أعلاه .

    وضع كل من مسحوق الخبز، مع كوب حليب وخلطهم معاً في وعاء صغير لوضعه علي جانب .

    • خلط دقيق السميد والسكر مع خليط الحليب مع مسحوق الخبز وجوز الهند والخفق باليد حتي يصبح قوام العجينة مناسب .

    وقبل إستخدام الخليط، يجب دهن جميع حواف صينية الخبز بالسمن أو الزيت لتوزيع الخليط بالتساوي في جميع أنحاء الصينية .

    • ينصح بتركها لمدة حتي ترتاح قد تحتاج من 2 – 3 ساعات فقط .
    • تسخين الفرن في درجة حرارة 400، لخبز صينية الهريسة لمدة 30 دقيقة وتصبح الهريسة ذهبية اللون وجاهزة لتناولها .

    يمكنك تزيين الهريسة باللوز في الأعلي قبل التقديم .
    بعد أن يتم إخراج الهريسة من الفرن يتم تقطيعها علي أشكال مثلثات للإستمتاع بالحلوي .
    لماذا إخترنا لك هذه الوصفة ؟
    تعتمد هذه الوصفة علي مجموعة من العناصر المفيدة لصحة الجسم مثل الحليب وإليك فوائد الحليب المستخدم في هذه الوصفة .
    التخلص من الإجهاد :
    فكوب من اللبن الحليب الدافئ يساعدك علي إسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب المتوترة .كما ثبت أن اللبن الحليب تقلل من أعراض الدورة الشهرية وزيادة الطاقة.لذلك ينصح الأطباء بتناول كوب من اللبن الحليب
    الحصول علي أسنان قوية وصحية :
    مصدر غني بالكالسيوم .وبالتالي فهو أمر ضروري لصحة الأسنان والعظام . ولا تقتصر حاجة الإنسان علي تناول الأطفال اللبن الحليب لكي تنمو عظامهم بل الكبار أيضاً في حاجة إليه للحفاظ علي عظامهم قوية ومنع الإصابة بهشاشة العظام .وهو أيضاً مصدر جيد لكي تحصل علي أسنان قوية .فهو يعمل علي منع الإصابة بتسوس الأسنان وذلك لأن الكالسيوم مقاومة جيد لسوس الأسنان
    بناء العضلات :
    الحليب غني بالبروتين، الذي يساعدك في بناء عضلات قوية . عند تناول كوب من اللبن الحليب بعد ممارسة التمارين الرياضية يعطي مايحتاجه جسمك لكي يتعافي ويعوض كمية العرق التي فقدتها أثناء التمارين.
    فوائد جوز الهند :
    علاج أمراض القلب :
    قد يعتقد البعض بأن جوز الهند غير جيد لصحة القلب و ذلك لأنه يحتوي علي كمية من الدهون المشبعة . و لكن جوز الهند مفيد جداً للقلب لأنه يحتوي علي حمض اللوريك. مما يساعد في الوقاية من مشاكل القلب مثل إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار ، إرتفاع ضغط الدم . و يقلل من حدوث تصلب الشرايين .
    العناية بالبشرة :
    حيث يتم إستخدام زيت جوز الهند في تدليك البشرة ويعمل كمرطب فعال لجميع أنواع البشرة و خصوصاً البشرة الجافة و التخلص من أمراض البشرة فهو الحل الأمثل لمنع جفاف البشرة و يؤخر ظهور التجاعيد و علاج ترهل الجلد التي عادة ما ترافق أعراض الشيخوخة . و يساعد أيضاص في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الصدفية ، إلتهاب الجلد ، الأكزيما . لذلك فإن زيت جوز الهند هو عنصر أساسي في مختلف منتجات العناية بالبشرة مثل الصابون و الكريمات و مستحضرات التجميل التي تستخدم في الوقاية من أمراض الشيخوخة .
    فقدان الوزن :
    جوز الهند مفيد جداً في فقدان الوزن لأنه يحتوي علي الأحماض الدهنية القصير و متوسطة السلسلة التي تساعد في فقدان الوزن الزائد كما أنه يزيد من معدل الأيض في الجسم و حرق المزيد من الطاقة و مساعدة الناس الذين يعانوا من من السمنة المفرطة .
     
    4 معجبون بهذا.
    الخليـل, ‏28 جوان 2016
    #1
  2. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,414
    الإعجابات المتلقاة:
    9,294
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الوادي
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    مشكور أخي على الوصفة و المعلومات
     
    2 معجبون بهذا.
    sozy, ‏28 جوان 2016
    #2
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,822
    الإعجابات المتلقاة:
    6,821
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    مشكور أخي على الوصفة
     
    1 معجب بهذا.
    أسير نفسي, ‏28 جوان 2016
    #3
  4. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,628
    الإعجابات المتلقاة:
    17,637
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    مشكور اخي بارك الله فيك
    نجربها ان شاء الله
    بصح يا ريت تعطينا مقادير الشاربات
    شكرا
     
    1 معجب بهذا.
    أم منيــــــر, ‏28 جوان 2016
    #4
  5. الخليـل

    الخليـل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2011
    المشاركات:
    5,667
    الإعجابات المتلقاة:
    5,623
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    العفووو سوزي
     
    1 معجب بهذا.
    الخليـل, ‏28 جوان 2016
    #5
  6. الخليـل

    الخليـل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2011
    المشاركات:
    5,667
    الإعجابات المتلقاة:
    5,623
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    العفو أسير
     
    1 معجب بهذا.
    الخليـل, ‏28 جوان 2016
    #6
  7. dz4h

    dz4h :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جوان 2009
    المشاركات:
    57
    الإعجابات المتلقاة:
    89
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    الهريسة في مصر هي قلب اللوز؟
     
    1 معجب بهذا.
    dz4h, ‏28 جوان 2016
    #7
  8. الخليـل

    الخليـل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2011
    المشاركات:
    5,667
    الإعجابات المتلقاة:
    5,623
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    [​IMG]
     
    الخليـل, ‏29 جوان 2016
    #8
  9. الخليـل

    الخليـل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2011
    المشاركات:
    5,667
    الإعجابات المتلقاة:
    5,623
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

    بارك الله فيك
     
    الخليـل, ‏29 جوان 2016
    #9
  10. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,362
    الإعجابات المتلقاة:
    9,553
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الصين
    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏30 ديسمبر 2016 على 15:47
    #10
  11. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    170
    الإعجابات المتلقاة:
    240
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    واو تحضير جيد
    يعطيك صحة
    شكرا على وصفة
     
    مشاغب, ‏30 ديسمبر 2016 على 15:57
    #11