طريقة عمل الهريسة بالصور لذيذة وخفيفة

تحظي الهريسة بشعبية كبيرة في مصر فهي طبق حلوي مميز . لأنها حلوي خفيفة جداً وليست مفرطة في السكر مثل العديد من الحلويات الشرقية الأخري . أهم شئ يجب أن تنتبهي إليه عند تجهيز الهريسة هو عمل الشربات الثقيل وهو المكون الأساسي لمعظم الحلويات الشرقية وإليك طريقة بسيطة لعمل الهريسة في المنزل ولأجدع شيف .

تحظي الهريسة بشعبية كبيرة في مصر فهي طبق حلوي مميز . لأنها حلوي خفيفة جداً وليست مفرطة في السكر مثل العديد من الحلويات الشرقية الأخري . أهم شئ يجب أن تنتبهي إليه عند تجهيز الهريسة هو عمل الشربات الثقيل وهو المكون الأساسي لمعظم الحلويات الشرقية وإليك طريقة بسيطة لعمل الهريسة في المنزل ولأجدع شيف .

تحظي الهريسة بشعبية كبيرة في مصر فهي طبق حلوي مميز . لأنها حلوي خفيفة جداً وليست مفرطة في السكر مثل العديد من الحلويات الشرقية الأخري . أهم شئ يجب أن تنتبهي إليه عند تجهيز الهريسة هو عمل الشربات الثقيل وهو المكون الأساسي لمعظم الحلويات الشرقية وإليك طريقة بسيطة لعمل الهريسة في المنزل ولأجدع شيف .



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المكونات :

2 كوب من دقيق السميد .

كوب سكر ناعم .

كوب حليب .

كوب جوز الهند .

كوب سمن .

فانيليا .

معلقة كبيرة مسحوق الخبز .

حفنة من جوز الهند .

الخطوات :





لعمل الشربات يتم حل السكر في الماء وتركه علي النار حتي يغلي ويصبح سميكاً، مع إضافة القليل من الزبدة يجب الحرص علي عدم إرتفاع درجة الحرارة . يمكنك إضافة ماء الورد إلي الشربات أو عصير الليمون ولكن ينصح بإستخدام عصير الليمون لكي يعطي طعم أفضل .





يتم تجهيز وعاء مناسب لخبز الهريسة والمكونات الموجودة معك حسب المقادير المذكورة أعلاه .

وضع كل من مسحوق الخبز، مع كوب حليب وخلطهم معاً في وعاء صغير لوضعه علي جانب .

خلط دقيق السميد والسكر مع خليط الحليب مع مسحوق الخبز وجوز الهند والخفق باليد حتي يصبح قوام العجينة مناسب .

وقبل إستخدام الخليط، يجب دهن جميع حواف صينية الخبز بالسمن أو الزيت لتوزيع الخليط بالتساوي في جميع أنحاء الصينية .

ينصح بتركها لمدة حتي ترتاح قد تحتاج من 2 – 3 ساعات فقط .

تسخين الفرن في درجة حرارة 400، لخبز صينية الهريسة لمدة 30 دقيقة وتصبح الهريسة ذهبية اللون وجاهزة لتناولها .

يمكنك تزيين الهريسة باللوز في الأعلي قبل التقديم .

بعد أن يتم إخراج الهريسة من الفرن يتم تقطيعها علي أشكال مثلثات للإستمتاع بالحلوي .

لماذا إخترنا لك هذه الوصفة ؟

تعتمد هذه الوصفة علي مجموعة من العناصر المفيدة لصحة الجسم مثل الحليب وإليك فوائد الحليب المستخدم في هذه الوصفة .

ا لتخلص من الإجهاد :

فكوب من اللبن الحليب الدافئ يساعدك علي إسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب المتوترة .كما ثبت أن اللبن الحليب تقلل من أعراض الدورة الشهرية وزيادة الطاقة.لذلك ينصح الأطباء بتناول كوب من اللبن الحليب

الحصول علي أسنان قوية وصحية :

مصدر غني بالكالسيوم .وبالتالي فهو أمر ضروري لصحة الأسنان والعظام . ولا تقتصر حاجة الإنسان علي تناول الأطفال اللبن الحليب لكي تنمو عظامهم بل الكبار أيضاً في حاجة إليه للحفاظ علي عظامهم قوية ومنع الإصابة بهشاشة العظام .وهو أيضاً مصدر جيد لكي تحصل علي أسنان قوية .فهو يعمل علي منع الإصابة بتسوس الأسنان وذلك لأن الكالسيوم مقاومة جيد لسوس الأسنان

بناء العضلات :

الحليب غني بالبروتين، الذي يساعدك في بناء عضلات قوية . عند تناول كوب من اللبن الحليب بعد ممارسة التمارين الرياضية يعطي مايحتاجه جسمك لكي يتعافي ويعوض كمية العرق التي فقدتها أثناء التمارين.

فوائد جوز الهند :

علاج أمراض القلب :

قد يعتقد البعض بأن جوز الهند غير جيد لصحة القلب و ذلك لأنه يحتوي علي كمية من الدهون المشبعة . و لكن جوز الهند مفيد جداً للقلب لأنه يحتوي علي حمض اللوريك. مما يساعد في الوقاية من مشاكل القلب مثل إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار ، إرتفاع ضغط الدم . و يقلل من حدوث تصلب الشرايين .

العناية بالبشرة :

حيث يتم إستخدام زيت جوز الهند في تدليك البشرة ويعمل كمرطب فعال لجميع أنواع البشرة و خصوصاً البشرة الجافة و التخلص من أمراض البشرة فهو الحل الأمثل لمنع جفاف البشرة و يؤخر ظهور التجاعيد و علاج ترهل الجلد التي عادة ما ترافق أعراض الشيخوخة . و يساعد أيضاص في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الصدفية ، إلتهاب الجلد ، الأكزيما . لذلك فإن زيت جوز الهند هو عنصر أساسي في مختلف منتجات العناية بالبشرة مثل الصابون و الكريمات و مستحضرات التجميل التي تستخدم في الوقاية من أمراض الشيخوخة .

فقدان الوزن :