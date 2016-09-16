ملتقى طلاب 4 متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016.

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  1. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    بَعٍدِ بَسم آلُِلُِهـ آلُِرٍحٍمآن آلُِرٍحٍيم
    آلُِسلُِآم عٍلُِيڪم وُرٍحٍمة آلُِلُِهـ وُ بَرٍڪآتهـ

    ملُِتقٌـﮯ تلُِآميذَ آلُِسنة آلُِرٍآبَعٍة متوُسطُ (( بَيآم 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇7̣̣̣̝̇̇̇ ))
    بَحٍيث نقٌوُم بَآفُآدِة بَعٍضنآ آلُِبَعٍض من خـلُِآلُِ توُصيلُِ بَعٍض آلُِمعٍلُِوُمآت آلُِتي لُِم تُفُهـم خـلُِآلُِ آلُِدِرٍس وُ تبَآدِلُِ آلُِنصآئحٍ وُ آلُِتشُجٍيعٍآت وُ قٌدِ يفُيدِنآ تلُِآميذَ بَيآم 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇6̥̥̲̣̥ عٍن طُرٍيقٌ سرٍدِ تجٍرٍبَتهـم ..

    فُهـَمُّنآ آلُِآوُلُِ وُآلُِآخـيرٍ هـوُ آلُِآفُآدِة وُآلُِآستفُآدِة
    وُهـدِفُنآ هـوُ آلُِنجٍآحٍ فُي آجٍتيآزْ مرٍحٍلُِة آلُِمتوُسطُ بَآذَنهـ تعٍآلُِـﮯ

    آنتظًرٍ رٍدِوُدِ آلُِآعٍضآء محٍبَي آلُِفُڪرٍة
    لُِڪلُِ من آعٍجٍبَتهـ آلُِفُڪرٍة آتمنـﮯ آن يشُآرٍڪنآ فُي رٍدِهـ

    ... آلُِنصآئحٍ وُ آلُِآرٍشُآدِآت وُحٍتـﮯ حٍلُِوُلُِ آلُِتمآرٍين لُِآ تحٍلُِ من قٌبَلُِ صآحٍبَ آلُِموُضوُعٍ فُقٌطُ بَلُِ ڪلُِنآ هـنآ شُخـص وُآحٍدِ وُهـدِفُنآ آعٍلُِـﮯ آلُِمعٍدِلُِآت فُي آلُِشُهـآدِة ...

    وُفُقٌنآ آلُِلُِهـ وُآيآڪم آلُِـﮯ آعٍلُِـﮯ آلُِدِرٍجٍآت

    تحٍيآتي
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏23 ديسمبر 2016 على 21:19
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    #1
    7 معجبون بهذا.
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,280
    الإعجابات المتلقاة:
    3,886
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    ربي يوفقك و يوفقنا
    انا رابعة متوسط
     
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    #2
    7 معجبون بهذا.
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,814
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    انا هنا لمساعدتكم في الرياضيات للمرحلة المتوسطة من الاولى الى الرابعة
     
    أسير نفسي, ‏16 سبتمبر 2016
    أسير نفسي, ‏16 سبتمبر 2016
    #3
    7 معجبون بهذا.
  4. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,280
    الإعجابات المتلقاة:
    3,886
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    شكرااااااااااااااا لكم
    ربي يحفظكم
     
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    #4
    5 معجبون بهذا.
  5. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,280
    الإعجابات المتلقاة:
    3,886
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    اريد درس الجملة المركبة في اللغة العربية فانا لم افهمه
     
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    #5
    7 معجبون بهذا.
  6. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    امييييييين
    اي حاجة اني هنا
    شكرا لك استاذ

    العفو
    اميييييييين
    و لك بالمثل
     
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    #6
    5 معجبون بهذا.
  7. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    نعطو امثلة من نص الفنان محمد تمام
    مثل
    كان تمام يحب العزف على العود

    القاعدة:
    تعريف الجملة المركبة :
    الجملة الركبة هي جملة أحد عناصرها الأصلية الأساسية أوالمتممة جملة فعلية أواسمية أومصدر مؤول.

    وهي ايضا جملة اسمية او فعلية اجتمعت عل جملتين اولهما اصلية و الثانية فرعية
    أمثلة
    الإيمان يهدي إلى الخير.​
    خبرجملة فعلية

    شاهدت بستانا أزهاره جميلة. ​
    خبرجملة اسمية

    ينبغي أن أزورك.​
    جملة مصدر مؤول

    أنواع الجملة المركبة
    الجملةالمركبةلها ثلاثة أنواع
    أ) الجملة الفعلية المركبة.

    أمثلة
    يمكن لك أن تنصرف.​
    فاعل مصدر مؤول

    ألاحظ أن العمل منظم .​
    مفعول به مصدر مؤول

    يباح لك أن تسافر. ​
    نائب فاعل مصدر مؤول

    ب) الجملة الاسمية المجردة المركبة.

    أمثلة
    المطلوب أن تحضر.​
    خبر مصدر مؤول

    أن تصوم     خير لك.
    مبتدأ مصدر مؤول

    ج) الجملة الاسمية المنسوخة المركبة .

     أمثلة
    كان واجبا عليك أن تحترمني.​
    اسم كان مصدر مؤول
    إن الواجب أن تساعدني.​
    خبر إن مصدر مؤول


    ان شاء الله تكون فهمت
    و اي لبس راسلني على الخاص:regards01:
     
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    #7
    5 معجبون بهذا.
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    7,630
    الإقامة:
    جزر القمر
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    بارك الله فيكي
    كذلك يمكنني المساعدة في الرياضيات
     
    yaso ياسمين, ‏16 سبتمبر 2016
    yaso ياسمين, ‏16 سبتمبر 2016
    #8
    6 معجبون بهذا.
  9. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    و فيك بركة اختي
    شكرا لك:regards01:
     
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏16 سبتمبر 2016
    #9
    5 معجبون بهذا.
  10. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
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    2,280
    الإعجابات المتلقاة:
    3,886
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    بارك الله فيكم
    ربي يحفظكم
    شكراااااااااااااااااااا لكم
    ربي يوفقكم
     
    NOUREDDINE 31, ‏17 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏17 سبتمبر 2016
    #10
    4 معجبون بهذا.
  11. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    2,478
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    بالفيديو شرح الجملة المركبة:https://www.youtube.com/watch?v=EUtyqVySQAM

    وأنا في الخدمة لدروس الرياضيات ويأبدا برفع الدروس مع التمارين والشرح بإذن الله تعالى وقد فتحت موضوعا فقط مشكلة وقت
     
    الصارم المسلول, ‏17 سبتمبر 2016
    الصارم المسلول, ‏17 سبتمبر 2016
    #11
    5 معجبون بهذا.
  12. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
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    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط


    شكرا لك اخي على الاضافة المميزة
    بارك الله فيك:regards01:
     
    Princesse Diyor, ‏17 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏17 سبتمبر 2016
    #12
    3 معجبون بهذا.
  13. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    المشاركات:
    2,280
    الإعجابات المتلقاة:
    3,886
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    شكراااااا لكم
    بارك الله فيكم
    ربي يوفقكم و ينجحكم
    شكرااااا لكم
     
    NOUREDDINE 31, ‏17 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏17 سبتمبر 2016
    #13
    3 معجبون بهذا.
  14. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
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    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    تمارين محلولة حول النشر و تبسيط تعبير جبري

    دروس يجب مراجعتها قبل إنجاز هذه التمارين :

    1 جداء عدد في مجموع ( النشر البسيط )

    2 كيف ننشر جداء : النشر البسيط

    3 الخاصيات الأساسية لجمع و ضرب الأعداد النسبية


    تمرين 1 : بسط التعابير التالية

    A = x + 7x - 4x + 2x

    B = 2y - 0,5y + 3,3y

    C = -2a + 3b + 5a - 1,2b



    تمرين 2 : أنشر و بسط مايلي

    D = 2(x + 8 )- (x + 6)

    E = 5(x - 1) + 3(x + 1)

    F = x- 4(x - 3) + 3(x - 2)



    تمرين 3 : أنشر و بسط مايلي
    A = 3(a - b) - 2(a + b) + 4b

    B = 3b + 5(a + b) - 4(2b - a)

    C = 3(a - b + c) - 7(a - b) + 4(a - c - b)

    D = 3(1/5 + x) + (1/2)(2x - 1/5)

    E = 1/6 (x/5 - 1/12) + (1/15)(5-x/2) + 1/72

    F = (x/10)(1-x/10) + x²/100

    G = 0,25(2x - 3) - 1/2(1/2 + x)



    -------* الحلول *------


    حل التمرين رقم 1 :

    A = x + 7x - 4x + 2x
    A = 10x - 4x
    A = 6x
    B = 2y - 0,5y + 3,3y
    B = 5,3y - 0,5y
    B = 4,8y
    C = -2a + 3b + 5a - 1,2b
    C = 5a - 2a + 3b - 1,2b
    C = 3a + 1,8b


    حل التمرين رقم 2 :

    D = 2(x + 8 )- (x + 6)
    D = 2x + 16 - x - 6
    D = x + 10
    E = 5(x - 1) + 3(x + 1)
    E = 5x - 5 + 3x + 3
    E = 8x - 2
    F = x- 4(x - 3) + 3(x - 2)
    F = x - 4x + 12 + 3x - 6
    F = 6


    حل التمرين رقم 3 :

    A = 3(a - b) - 2(a + b) + 4b
    A = 3a - 3b - 2a -2b + 4b
    A = a - b
    B = 3b + 5(a + b) - 4(2b - a)
    B = 3b + 5a + 5b - 8b + 4a
    B = 9a

    C = 3(a - b + c) - 7(a - b) + 4(a - c - b)

    C = 3a - 3b + 3c - 7a + 7b + 4a - 4c - 4b
    C = -c
    D = 3(1/5 + x) + (1/2)(2x - 1/5)
    D = 3/5 + 3x + x - 1/10
    D = 4x + 1/2
    E = 1/6 (x/5 - 1/12) + (1/15)(5-x/2) + 1/72
    E = x/30 - 1/72 + 1/3 - x/30 + 1/72
    E = 1/3
    F = (x/10)(1-x/10) + x²/100
    F = x/10 - x²/100 + x²/100
    F = x/10
    G = 0,25(2x - 3) - 1/2(1/2 + x)
    G = 0,25 × 2x - 0,25 × 3 - 1/4 - 1/2 x
    = -1




    بعد التذكير نأتي للأهم

    [​IMG]

    المتطابقة الشهيرة رقم 1
    [​IMG]


    في المتساوية التالية x + 3 )² = x² + 6x + 9 ) لدينا :
    مربع المجموع هو : x + 3 )² )
    العدد الأول هو : x
    العدد الثاني هو : 3
    مربع العدد الأول هو : x²
    ضعف جداء العددين هو : 6x
    مربع العدد الثاني هو : 9
    النشر بواسطة المتطابقة الهامة رقم 1
    لنشر مربع مجموع (النشر بواسطة المتطابقة الهامة رقم 1) نتبع المراحل التالية :

    نحدد العدد الأول و العدد الثاني
    نحسب مربع العدد الأول
    نحسب ضعف جداء العددين
    نحسب مربع العدد الثاني
    نجمع نواتج المراحل 2 و 3 و 4

    مثال : نريد أن ننشر مثلا 2y + 5 )² )

    العدد الأول = 2y و العدد الثاني = 5
    نحسب مربع العدد الأول : 2y)² = 2² x y² = 4y²)
    نحسب ضعف جداء العددين : x 2 x 2y x 5 = 20y
    نحسب مربع العدد الثاني : 25 = 5²
    نجمع نواتج المراحل 2 و 3 و 4 : 2y + 5 )² = 4y² + 20y + 25)


    [​IMG]

    المتطابقة الشهيرة رقم 2
    [​IMG]

    تمرين : أحسب مساحة المربع بلون أزرق بطريقتين مختلفتين
    [​IMG]
    طريقة 1 : نعلم أن مساحة المربع تساوي مربع طول ضلعه
    طول ضلع هذا المربع بلون أزرق هو a - b, إذن مساحته هي : S = (a - b)²

    طريقة 2 :(مساحة المستطيل بلون أزرق = مساحة المربع - مجموع المساحتين بلون أصفر و المساحة بلون أخضر)

    [S = a² -[ b(a-b) + b(a-b) + b²
    [S(ABCD) = a² -[ ba -b² + ba -b² + b²
    [S(ABCD) = a² -[ 2ab - b²
    S(ABCD) = a² - 2ab + b²

    نستنتج إذن أن : a - b)² = a² - 2ab + b²)

    جبريا : يمكن أن نكتب المربع a - b)²) على شكل (a - b)(a - b) ثم نقوم بعملية النشر المزدوج :
    (a-b)² = (a - b)(a - b)
    a+b)² = a² - ab - ba + b²)
    a+b)² = a² - 2ab + b²)


    [​IMG]

    المتطابقة الشهيرة رقم 3

    [​IMG]

    تمرين : نريد حساب مساحة شبهي المنحرف التاليين بطريقتين مختلفتين
    [​IMG]
    طريقة 1 : نجمع المساحتين بالكيفية التالية
    [​IMG]

    طريقة 2 : أو بالكيفية التالية
    [​IMG]

    جبريا : يمكن أن ننشر الجداء (a - b)(a + b):
    = (a - b)(a + b)
    = a² - ab + ba + b²
    a+b)² = a² - b²)
    بالتوفيق
     
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    #14
    5 معجبون بهذا.
  15. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
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    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    أمثلة عن الحسابات عن الجذور التربيعية :
    [​IMG]
    كتابة عبارة جبرية على شكل جداء عدد ناطق بعدد أصم
    [​IMG]
    [​IMG]

     
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    #15
    4 معجبون بهذا.
  16. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    بارك الله فيك
    جزاك الله خيراااا
     
    NOUREDDINE 31, ‏22 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏22 سبتمبر 2016
    #16
    2 معجبون بهذا.
  17. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
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    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    #17
    3 معجبون بهذا.
  18. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    و فيك بركة اخي
    :regards01::regards01::regards01::regards01:
     
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    #18
    2 معجبون بهذا.
  19. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    :regards02::regards02::regards02::regards02::regards02::regards02::regards02::regards02:
     

    الملفات المرفقة:

    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    Princesse Diyor, ‏22 سبتمبر 2016
    #19
    2 معجبون بهذا.
  20. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

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    الإعجابات المتلقاة:
    17,557
    رد: ملتقى طلاب 4 متوسط

    بارك الله فيك اختي العزيزة منااااال
    ربي يجازيك كل خير على الافادة
    وفقكم الله جميعا
     
    جيهان جوجو, ‏23 سبتمبر 2016
    جيهان جوجو, ‏23 سبتمبر 2016
    #20
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