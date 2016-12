ملتقى طلاب 4 متوسط

دروس يجب مراجعتها قبل إنجاز هذه التمارين :

1 جداء عدد في مجموع ( النشر البسيط )



2 كيف ننشر جداء : النشر البسيط



3 الخاصيات الأساسية لجمع و ضرب الأعداد النسبية



تمرين 1 : بسط التعابير التالية

A = x + 7x - 4x + 2x



B = 2y - 0,5y + 3,3y



C = -2a + 3b + 5a - 1,2b



تمرين 2 : أنشر و بسط مايلي

D = 2(x + 8 )- (x + 6)



E = 5(x - 1) + 3(x + 1)



F = x- 4(x - 3) + 3(x - 2)



تمرين 3 : أنشر و بسط مايلي

A = 3(a - b) - 2(a + b) + 4b



B = 3b + 5(a + b) - 4(2b - a)



C = 3(a - b + c) - 7(a - b) + 4(a - c - b)



D = 3(1/5 + x) + (1/2)(2x - 1/5)



E = 1/6 (x/5 - 1/12) + (1/15)(5-x/2) + 1/72



F = (x/10)(1-x/10) + x²/100



G = 0,25(2x - 3) - 1/2(1/2 + x)



-------* الحلول *------

حل التمرين رقم 1 :



A = x + 7x - 4x + 2x

A = 10x - 4x

A = 6x

B = 2y - 0,5y + 3,3y

B = 5,3y - 0,5y

B = 4,8y

C = -2a + 3b + 5a - 1,2b

C = 5a - 2a + 3b - 1,2b

C = 3a + 1,8b



حل التمرين رقم 2 :



D = 2(x + 8 )- (x + 6)

D = 2x + 16 - x - 6

D = x + 10

E = 5(x - 1) + 3(x + 1)

E = 5x - 5 + 3x + 3

E = 8x - 2

F = x- 4(x - 3) + 3(x - 2)

F = x - 4x + 12 + 3x - 6

F = 6



حل التمرين رقم 3 :



A = 3(a - b) - 2(a + b) + 4b

A = 3a - 3b - 2a -2b + 4b

A = a - b

B = 3b + 5(a + b) - 4(2b - a)

B = 3b + 5a + 5b - 8b + 4a

B = 9a



C = 3(a - b + c) - 7(a - b) + 4(a - c - b)



C = 3a - 3b + 3c - 7a + 7b + 4a - 4c - 4b

C = -c

D = 3(1/5 + x) + (1/2)(2x - 1/5)

D = 3/5 + 3x + x - 1/10

D = 4x + 1/2

E = 1/6 (x/5 - 1/12) + (1/15)(5-x/2) + 1/72

E = x/30 - 1/72 + 1/3 - x/30 + 1/72

E = 1/3

F = (x/10)(1-x/10) + x²/100

F = x/10 - x²/100 + x²/100

F = x/10

G = 0,25(2x - 3) - 1/2(1/2 + x)

G = 0,25 × 2x - 0,25 × 3 - 1/4 - 1/2 x

= -1

بعد التذكير نأتي للأهم

المتطابقة الشهيرة رقم 1



في المتساوية التالية x + 3 )² = x² + 6x + 9 ) لدينا :

مربع المجموع هو : x + 3 )² )

العدد الأول هو : x

العدد الثاني هو : 3

مربع العدد الأول هو : x²

ضعف جداء العددين هو : 6x

مربع العدد الثاني هو : 9

النشر بواسطة المتطابقة الهامة رقم 1

لنشر مربع مجموع (النشر بواسطة المتطابقة الهامة رقم 1) نتبع المراحل التالية :



نحدد العدد الأول و العدد الثاني

نحسب مربع العدد الأول

نحسب ضعف جداء العددين

نحسب مربع العدد الثاني

نجمع نواتج المراحل 2 و 3 و 4



مثال :



العدد الأول = 2y و العدد الثاني = 5

نحسب مربع العدد الأول : 2y)² = 2² x y² = 4y²)

نحسب ضعف جداء العددين : x 2 x 2y x 5 = 20y

نحسب مربع العدد الثاني : 25 = 5²

نجمع نواتج المراحل 2 و 3 و 4 : 2y + 5 )² = 4y² + 20y + 25)

المتطابقة الشهيرة رقم 2



تمرين : أحسب مساحة المربع بلون أزرق بطريقتين مختلفتين



طريقة 1 : نعلم أن مساحة المربع تساوي مربع طول ضلعه

طول ضلع هذا المربع بلون أزرق هو a - b, إذن مساحته هي : S = (a - b)²



طريقة 2 مساحة المستطيل بلون أزرق = مساحة المربع - مجموع المساحتين بلون أصفر و المساحة بلون أخضر)



[S = a² -[ b(a-b) + b(a-b) + b²

[S(ABCD) = a² -[ ba -b² + ba -b² + b²

[S(ABCD) = a² -[ 2ab - b²

S(ABCD) = a² - 2ab + b²



نستنتج إذن أن : a - b)² = a² - 2ab + b²)



جبريا : يمكن أن نكتب المربع a - b)²) على شكل (a - b)(a - b) ثم نقوم بعملية النشر المزدوج :

(a-b)² = (a - b)(a - b)

a+b)² = a² - ab - ba + b²)

a+b)² = a² - 2ab + b²)

المتطابقة الشهيرة رقم 3

تمرين : نريد حساب مساحة شبهي المنحرف التاليين بطريقتين مختلفتين

طريقة 1 : نجمع المساحتين بالكيفية التالية

طريقة 2 : أو بالكيفية التالية

جبريا : يمكن أن ننشر الجداء (a - b)(a + b):

= (a - b)(a + b)

= a² - ab + ba + b²

a+b)² = a² - b²)

بالتوفيق



