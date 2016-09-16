ملتقى طلاب 4 متوسط

بَعٍدِ بَسم آلُِلُِهـ آلُِرٍحٍمآن آلُِرٍحٍيم آلُِسلُِآم عٍلُِيڪم وُرٍحٍمة آلُِلُِهـ وُ بَرٍڪآتهـ ملُِتقٌـﮯ تلُِآميذَ آلُِسنة آلُِرٍآبَعٍة متوُسطُ (( بَيآم 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇7̣̣̣̝̇̇̇ )) بَحٍيث نقٌوُم بَآفُآدِة بَعٍضنآ آلُِبَعٍض من خـلُِآلُِ توُصيلُِ بَعٍض آلُِمعٍلُِوُمآت آلُِتي لُِم تُفُهـم خـلُِآلُِ آلُِدِرٍس وُ تبَآدِلُِ آلُِنصآئحٍ وُ آلُِتشُجٍيعٍآت وُ قٌدِ يفُيدِنآ تلُِآميذَ بَيآم 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇6̥̥̲̣̥ عٍن طُرٍيقٌ سرٍدِ تجٍرٍبَتهـم .. فُهـَمُّنآ آلُِآوُلُِ وُآلُِآخـيرٍ هـوُ آلُِآفُآدِة وُآلُِآستفُآدِة وُهـدِفُنآ هـوُ آلُِنجٍآحٍ فُي آجٍتيآزْ مرٍحٍلُِة آلُِمتوُسطُ بَآذَنهـ تعٍآلُِـﮯ آنتظًرٍ رٍدِوُدِ آلُِآعٍضآء محٍبَي آلُِفُڪرٍة لُِڪلُِ من آعٍجٍبَتهـ آلُِفُڪرٍة آتمنـﮯ آن يشُآرٍڪنآ فُي رٍدِهـ ... آلُِنصآئحٍ وُ آلُِآرٍشُآدِآت وُحٍتـﮯ حٍلُِوُلُِ آلُِتمآرٍين لُِآ تحٍلُِ من قٌبَلُِ صآحٍبَ آلُِموُضوُعٍ فُقٌطُ بَلُِ ڪلُِنآ هـنآ شُخـص وُآحٍدِ وُهـدِفُنآ آعٍلُِـﮯ آلُِمعٍدِلُِآت فُي آلُِشُهـآدِة ... وُفُقٌنآ آلُِلُِهـ وُآيآڪم آلُِـﮯ آعٍلُِـﮯ آلُِدِرٍجٍآت تحٍيآتي