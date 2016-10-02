حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

لقد سبق ووضعت موضوع شرحت فيه : كيفية استخراج الزيوت في منزلك بيدك ملاحظة : كمية السمسم التي استعملتها هي 250 غ وهدي كرات السمسم المعصورة من الزيت احتفظي بيها فالثلاجة وكي تحبي دوشي حطي وحدة في طاس من الماء وخليها تنحل وكي تكملي الدوش تعك طلي بيها كامل جسمك ثم شللي رهي مليحة للبشرة اليكم بعض المقاطع [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=08qO8oukLrM&feature=youtu.be[/YTBVIDEO][YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=O4naqZgJn-c[/YTBVIDEO][YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=9UZo1_BaBH4&feature=youtu.be[/YTBVIDEO]