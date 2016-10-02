حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة soumia hadj, ‏2 أكتوبر 2016.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]




    لقد سبق ووضعت موضوع شرحت فيه :

    كيفية استخراج الزيوت في منزلك بيدك



    ملاحظة :
    كمية السمسم التي استعملتها هي 250 غ

    [​IMG]

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    وهدي كرات السمسم المعصورة من الزيت
    احتفظي بيها فالثلاجة وكي تحبي دوشي حطي وحدة في طاس من الماء وخليها تنحل وكي تكملي الدوش تعك طلي بيها كامل جسمك ثم شللي رهي مليحة للبشرة
    [​IMG]

    اليكم بعض المقاطع




    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=08qO8oukLrM&feature=youtu.be[/YTBVIDEO][YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=O4naqZgJn-c[/YTBVIDEO][YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=9UZo1_BaBH4&feature=youtu.be[/YTBVIDEO]
     
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    soumia hadj, ‏2 أكتوبر 2016
    #1
  2. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي على مجهودات طريقة صحيحة وشفتها من قبل وماجربتهاش مي بربي ان شاء الله نجربها ونردلك لخبر
    الله يسلم هاذوك اليدين حنونة
    ودي لكِ
     
    3 معجبون بهذا.
    عاشقة الكرة, ‏2 أكتوبر 2016
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يحفظك من العيون يا غالية
    طريقة رائعة واول مرة اشاهدها، تسلم ايديكِ الذهبية
    الله يحفظك ويبعد عنك الفتن آمين

    بوركتِ حبيبتي سمسومة
     
    3 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2016
    #3
  4. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    السلام عليكم طريقة جميلة جدا اول مرة اشاهدها
    شكرا على المعلومات المفيدة ...
     
    3 معجبون بهذا.
    kari 1997, ‏2 أكتوبر 2016
    #4
  5. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    وعليك السلام ورحمة الله
    الله يسلمك حنونة
    ان شاء الله تنجحي فيها راهي ساهلة برك تبذلي الجهد كي تبداي تعصري
    ياعمري خجلتيني
    بارك الله فيك حبيبتي
    آمين يارب ولك بالمثل غاليتي الرائعة الحبيبة
    الله يسلمك يا عيوني اي طريقة سهله وهيك بتضمني جودة الزيت الي عندك
    ربي يحفظك حبيبتي
    وعليكم السلام اهلا كاريتا
    لا شكر على خير نتنى لك التوفيق فيها ان جربتها
    وفقك الله
     
    2 معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏4 أكتوبر 2016
    #5
  6. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    السلام عليكم
    ربي يبارك عليك سمية عزيزتي ما شاء الله
    ربي يحفظك من العين غلاتي
    أول مرة نشوف هذي الطريقة
    يعطيك الصحة
    تحياتي​
     
    soumia hadj و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    sozy, ‏4 أكتوبر 2016
    #6
  7. نقاء الورد

    نقاء الورد :: عضو مُشارك ::

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    رد: حصريا استخراجي لزيت السمسم بالصور والفيديو

    مساء الخير
    يعطيك الصحة ختي انا اول مرة نشوف ها الطريقة
    تسلمي
     
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    نقاء الورد, ‏4 أكتوبر 2016
    #7
  8. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يبارك فيك اختي
    آمين ويحفظك غاليتي سوزي
    الله يسلمك ، نورت الموضوع
    تحية طيبة لك
    مساءك سعادة وطيبة
    الله يسلمك اختي العزيزة
    اهلا بك
     
    soumia hadj, ‏29 ديسمبر 2016 على 13:45
    #8