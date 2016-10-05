البلاء فى القرآن

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏5 أكتوبر 2016.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    :regards01::regards01:بسم الله الرحمن الرحيم:regards01::regards01:
    البلاء فى القرآن
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسل الله وبعد :
    هذا مقال عن البلاء فى القرآن
    الله هو المبتلي :
    إن الله هو المبتلى وهو المجازى ففى سفينة نوح(ص)وغرق قومه آيات والله كان هو المبتلى أى المجازى للطائفتين مصداق لقوله بسورة المؤمنون "إن فى ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين "
    لماذا يبلونا الله؟
    إن سليمان (ص)لما رأى كرسى عرش ملكة سبأ أمامه قال هذا من فضل ربى ليبلونى أى ليعرف هل أشكر أم أكفر ومن ثم فالله يبلونا ليعرف شكرنا من كفرنا وفى هذا قال تعالى بسورة النمل "فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر "
    والله خلق الإنسان من نطفة مختلطة والسبب أن يبتليه أى أن يعرف شكره من كفره فى الاختبارات وفى هذا قال تعالى بسورة الإنسان "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه "
    لماذا خلق الله زينة الأرض؟
    جعل الله ما على الأرض زينة لها والسبب لنبلونهم أى لنعرف أيهم أحسن عملا وفى هذا قال تعالى بسورة الكهف "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا "فقد خلق الله الكون ومنه الأرض ومما فيه الموت والحياة لنفس السبب فقال بسورة هود"وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه من الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا " بسورة هود"الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا "
    بماذا يبلونا الله ؟
    قال الله ونبلوكم أى ونختبركم بالشر وهو الأذى والخير وهو النفع فتنة وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء "ونبلوكم بالشر والخير فتنة "وفسر هذا بأن قال وبلوناهم أى واختبرناهم بالحسنات وهى الخيرات والسيئات وهى الشرور لعلهم يتوبون وفى هذا قال بسورة الأعراف "وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون "
    أنواع الابتلاء بالشر:
    بين الله للمسلمين أنه يبتليهم أى يختبرهم بالأذى المتنوع التالى :
    بعض من الخوف وبعض من الجوع ونقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولنبونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات "
    لماذا يبلو الله المسلمين ؟
    قال الله ولنبلونكم أى ولنختبرنكم حتى نميز المجاهدين منكم والصابرين وفى هذا قال بسورة محمد"ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين "
    لماذا لم ينتقم الله من الكفار ؟
    إن الله لو أراد لانتقم من الكفار فى الدنيا على الفور ولكنه يتركهم ليبلوا أى ليمتحن بعضكم ببعض وفى هذا قال بسورة محمد"ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض "
    لماذا لم يجعلنا الله أمة واحدة ؟
    إن الله لو أراد جعل الناس أمة واحدة ولكنه لم يرد هذا والسبب ليبلوكم فيما أتاكم أى ليختبركم فى الذى أعطاكم وهو ما فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم "
    بلاء الأخبار :
    فى يوم القيامة تبلو أى تعرف كل نفس ما أسلفت أى ما عملت وفى هذا قال تعالى بسورة يونس "هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت "والله يبلو أى يعرف أخبار الناس وهى أعمالهم وفى هذا قال بسورة محمد"ونبلوا أخباركم "والله قادر على إعادة الإنسان يوم تبلى أى تكشف أى تعلم السرائر وفى هذا قال بسورة الطارق "إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر "
    الابتلاء بالصيد :
    بين الله للمؤمنين أنه سيبلوهم أى سيختبرهم بشىء من الصيد تأخذه كل من الأيدى والرماح وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا ايها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم "
    البلاء بالفسق :
    إن الله يبلو أى يعاقب الناس بسبب أنهم كانوا يفسقون أى يكفرون وفى هذا قال تعالى بسورة الأعراف "كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون "
    البلاء الحسن :
    إن المؤمنين يبلون فى الجهاد بلاء حسنا أى يبذلون فى القتال جهدا عظيما وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال "وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا "
    ابتلاء إبراهيم (ص)
    ابتلى أى اختبر إبراهيم ربه بكلمات فعملهن وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة"وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن "
    ابتلاء الإنسان :
    إن الإنسان وهو الكافر إذا ما ابتلاه أى أختبره ربه فأعطاه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه أى ما امتحنه فقلل له نفعه فيقول ربى أذلنى وفى هذا قال تعالى بسورة الفجر "فأما الإنسان إذا كا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن "
    لماذا صرف الله المسلمين فى أحد ؟
    صرف الله المسلمين عن الكفار فى أحد ليبتليهم أى ليختبر أى ليعرف ما فى صدروهم وفى هذا قال بسورة آل عمران "ثم صرفكم عنهم ليبتليكم "وقال "وليبتلى الله ما فى صدوركم "
    ابتلاء اليتامى :
    طلب الله من المسلمين قضاة وأوصياء ابتلاء أى امتحان عقل اليتامى إذا بلغوا سن النكاح فإن وجدوا رشدا أى عقلا فعليهم دفع مالهم لهم وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "
    ابتلاء المؤمنين فى الأحزاب
    ابتلى أى اختبر الله المؤمنين فى غزوة أحد وقد زلزلوا زلزالا عظيما وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا "
    البلاء المبين :
    إن إرادة إبراهيم(ص)تنفيذ رؤية ذبح ابنه وعمله على هذا هو البلاء أى الإختبار العظيم وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات "وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين "
    كما ان قيام قوم فرعون بتقتيل أولاد بنى إسرائيل واستحياء نسائهم هو بلاء أى متحان من ربهم عظيم وفى هذا قال تعالى بسورة الأعراف "وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم "وقد أعطى الله بنى إسرائيل من الآيات ما فيه بلاء أى اختبار كبير فقال بسورة الدخان "وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين "
    ابتلاء النهر :

     قال طالوت لجيشه إن الله مبتليكم أى مختبركم بعين فمن شرب منها فليس منى ومن لم يشرب سوى غرفة بيده فهو منى وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده "
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏5 ديسمبر 2016
    Asseli Queen, ‏5 أكتوبر 2016
    Asseli Queen, ‏5 أكتوبر 2016
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,815
    رد: البلاء فى القرآن

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
     
    أسير نفسي, ‏10 أكتوبر 2016
    أسير نفسي, ‏10 أكتوبر 2016
    #2
  3. sara la princesse

    sara la princesse :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جوان 2015
    المشاركات:
    270
    الإعجابات المتلقاة:
    195
    رد: البلاء فى القرآن

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
     
    sara la princesse, ‏16 أكتوبر 2016
    sara la princesse, ‏16 أكتوبر 2016
    #3
  4. محبة أبناء الوطن

    محبة أبناء الوطن :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    45
    الإعجابات المتلقاة:
    59
    رد: البلاء فى القرآن

    بارك الله فيك وجزاك عنا األف خير أخيتي
     
    محبة أبناء الوطن, ‏16 أكتوبر 2016
    محبة أبناء الوطن, ‏16 أكتوبر 2016
    #4
  5. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    ذكر
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    رد: البلاء فى القرآن

    بارك الله فيك، سيجري الإطلاع إن شاء الله.
     
    ابو ليث, ‏5 ديسمبر 2016
    ابو ليث, ‏5 ديسمبر 2016
    #5
  6. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2016
    المشاركات:
    753
    الإعجابات المتلقاة:
    2,011
    رد: البلاء فى القرآن

    بارك الله فيك
    وجزاك الله خيرااا
     
    جوهرة الجنة, ‏5 ديسمبر 2016
    جوهرة الجنة, ‏5 ديسمبر 2016
    #6
  7. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الخميس
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    19
    الإعجابات المتلقاة:
    103
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    السلام عليكم
    بارك الله غيك وجزاك الله خيرا
     
    بشرى الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 14:15
    بشرى الجنة, ‏26 ديسمبر 2016 على 14:15
    #7
  8. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
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    1,552
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    2,864
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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيك موضوع قيمة
    قد الإيمان قد الإبتلاء بتوفيق
     
    نعمات, ‏26 ديسمبر 2016 على 22:20
    نعمات, ‏26 ديسمبر 2016 على 22:20
    #8