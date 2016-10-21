صابلي بشكولاطة

نخلط زبدة طرية مع سكر و نضيف البيض وصفار ونخلط ثم نضيف ميزنة وخميرة و فانيلا ثم فرينة حتى تصبح العجينة جيدة ثم ونحلها بحلال سمكها 3ملم ونقطع قلوب او اي شكل نريد ونطهها في الفرن على درجة180د حتى يطيبو وننزعهم ونتركهم يبردو