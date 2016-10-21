صابلي بشكولاطة

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,502
    الإعجابات المتلقاة:
    9,850
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    [​IMG]

    المقادير






    1. 250 غ زبدة طرية
    2. كاس سكر بودرا
    3. 2 صفار بيض
    4. 2 بيض كاملين
    5. ملعقة صغيرة خميرة كمائية
    6. فانيلا
    7. كاس ميزنة فرينة

    طريقة التحضير








    1. نخلط زبدة طرية مع سكر و نضيف البيض وصفار ونخلط ثم نضيف ميزنة وخميرة و فانيلا ثم فرينة حتى تصبح العجينة جيدة ثم ونحلها بحلال سمكها 3ملم ونقطع قلوب او اي شكل نريد ونطهها في الفرن على درجة180د حتى يطيبو وننزعهم ونتركهم يبردو






    2. ولتزيين: شكولاطة مذابة و مربى و الوردات






    3. ناخذ لصابلي نلصق كل اثنين بمربى ونفرغ عليهم شكولاطة مذابة ونتركهم حتى تتمسك شكولاطة وتتجمد وثم نعمل الخطوط فوق لصابلي و نلصق على طرف وردات مصنوعة من عجينة سكر او نشتريهم وندخلهم في كيسات ورقية
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, miss victoria, sara la princesse و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,122
    الإعجابات المتلقاة:
    5,673
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    رد: صابلي بشكولاطة

    اممممممممممممممم هايل
    تعرفي نحب الصابلي بزاف وخصوصا بالشوكولا
    يعطيك الصحة حبيبتي
     
    sara la princesse معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏21 أكتوبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,502
    الإعجابات المتلقاة:
    9,850
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    رد: صابلي بشكولاطة



    [​IMG]
     
    2 معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016
    #3
  4. sara la princesse

    sara la princesse :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جوان 2015
    المشاركات:
    271
    الإعجابات المتلقاة:
    198
    نقاط الجوائز:
    9
    رد: صابلي بشكولاطة

    ya3tik sa7a
     
    1 معجب بهذا.
    sara la princesse, ‏21 أكتوبر 2016
    #4
  5. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,315
    الإعجابات المتلقاة:
    2,638
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تيارت
    رد: صابلي بشكولاطة

    واوهايل نحب كامل ليقاطو لي فيهم الشكولاا مرسي
     
    1 معجب بهذا.
    miss victoria, ‏21 أكتوبر 2016
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,512
    الإعجابات المتلقاة:
    7,829
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    رد: صابلي بشكولاطة

    اممممممممم نموت عليه
    ربي يحفظك غاليتي
     
    2 معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏21 أكتوبر 2016
    #6
  7. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    917
    الإعجابات المتلقاة:
    1,644
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باب الزوار
    رد: صابلي بشكولاطة

    يعطيك الصحة
    ولله تهبل عجبتني بزاف
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏25 نوفمبر 2016
    #7
  8. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2016
    المشاركات:
    753
    الإعجابات المتلقاة:
    2,012
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: صابلي بشكولاطة

    روعة والله نحب الصابلي بزاااف
    عجبتني تسلم يدياتك
     
    1 معجب بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏25 نوفمبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,502
    الإعجابات المتلقاة:
    9,850
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان

    [​IMG]
     
    Asseli Queen, ‏23 ديسمبر 2016
    #9
  10. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    7
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    الجزائر
    رووووعة... يشهي
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏7 جانفي 2017 على 10:20
    #10

مشاركة هذه الصفحة