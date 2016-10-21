صابلي بشكولاطة

المقادير 250 غ زبدة طرية كاس سكر بودرا 2 صفار بيض 2 بيض كاملين ملعقة صغيرة خميرة كمائية فانيلا كاس ميزنة فرينة طريقة التحضير نخلط زبدة طرية مع سكر و نضيف البيض وصفار ونخلط ثم نضيف ميزنة وخميرة و فانيلا ثم فرينة حتى تصبح العجينة جيدة ثم ونحلها بحلال سمكها 3ملم ونقطع قلوب او اي شكل نريد ونطهها في الفرن على درجة180د حتى يطيبو وننزعهم ونتركهم يبردو ولتزيين: شكولاطة مذابة و مربى و الوردات ناخذ لصابلي نلصق كل اثنين بمربى ونفرغ عليهم شكولاطة مذابة ونتركهم حتى تتمسك شكولاطة وتتجمد وثم نعمل الخطوط فوق لصابلي و نلصق على طرف وردات مصنوعة من عجينة سكر او نشتريهم وندخلهم في كيسات ورقية