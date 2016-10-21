كحك وهراني لذيذ جدا

المقادير 1 كغ من الفرينة 2 ملعقتان كبيرتان من خميرة الخبز ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة من زريعة البسباس ملعقة صغيرة من حبة الحلوة مطحونة حسب الرغبة ملعقتان كبيرتان من الشنان (اختياري) مطحونة حسب الرغبة قشور حبة ليمون او برتقال كأس من السكر كأس زيت 3 بيضات ماء دافئ حسب الحاجة طريقة التحضير نخلط جميع النواشف ثم السكر و الزيت نخلط جيدا نضيف البيض ونخلط ثم نلم العجينة بالماء حتى تتماسك العجينة نتركها تخمر بعدما تخمر نقسمها على شكل دوائر و نتركها تخمر بعدما تخمر نقصها بالمقص حتي يتشكل لنا هذا الشكل نضيف فوقها القليل من السكر ندخلها الفرن درجة 200 و 30 دقيقة نتركه يبرد و بالصحة و العافية