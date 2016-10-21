كحك وهراني لذيذ جدا

نخلط جميع النواشف ثم السكر و الزيت نخلط جيدا نضيف البيض ونخلط

نخلط جميع النواشف ثم السكر و الزيت نخلط جيدا نضيف البيض ونخلط

نخلط جميع النواشف ثم السكر و الزيت نخلط جيدا نضيف البيض ونخلط

ثم نلم العجينة بالماء حتى تتماسك العجينة نتركها تخمر

ثم نلم العجينة بالماء حتى تتماسك العجينة نتركها تخمر

ثم نلم العجينة بالماء حتى تتماسك العجينة نتركها تخمر