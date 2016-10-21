كحك وهراني لذيذ جدا

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    المقادير






    1. 1 كغ من الفرينة
    2. 2 ملعقتان كبيرتان من خميرة الخبز
    3. ملعقة صغيرة ملح
    4. ملعقة صغيرة من زريعة البسباس
    5. ملعقة صغيرة من حبة الحلوة مطحونة حسب الرغبة
    6. ملعقتان كبيرتان من الشنان (اختياري) مطحونة حسب الرغبة
    7. قشور حبة ليمون او برتقال
    8. كأس من السكر
    9. كأس زيت
    10. 3 بيضات
    11. ماء دافئ حسب الحاجة

    طريقة التحضير








    1. نخلط جميع النواشف ثم السكر و الزيت نخلط جيدا نضيف البيض ونخلط






    2. ثم نلم العجينة بالماء حتى تتماسك العجينة نتركها تخمر




    3. بعدما تخمر نقسمها على شكل دوائر و نتركها تخمر بعدما تخمر نقصها بالمقص حتي يتشكل لنا هذا الشكل






    4. نضيف فوقها القليل من السكر ندخلها الفرن درجة 200 و 30 دقيقة






    5. نتركه يبرد و بالصحة و العافية




     
    5 معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    شكرا لك
    هدا نجربوا ان شاء الله
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏21 أكتوبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا



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    3 معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016
    #3
  4. sara la princesse

    sara la princesse :: عضو مُشارك ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    ya3tik sa7a
     
    1 معجب بهذا.
    sara la princesse, ‏21 أكتوبر 2016
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    يعطيك الصحة اختي
    بنين وهاايل
     
    2 معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏21 أكتوبر 2016
    #5
  6. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    يعطيك الصحة
    مشكووورة على الوصفة
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏25 نوفمبر 2016
    #6
  7. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    تسلمي حبيبتي
    مشكورة
     
    2 معجبون بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏25 نوفمبر 2016
    #7
  8. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    برج بوعريريج
    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    شكرااااااا أختي جزاك اللة خيرااا
     
    1 معجب بهذا.
    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا



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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #9
  10. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا





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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #10
  11. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا





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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #11
  12. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا






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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #12
  13. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا




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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #13
  14. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: عضو فعّال ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا

    الله يعطيك الصحه وصفه رائعه
     
    Oum Loukmane, ‏11 ديسمبر 2016
    #14
  15. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: كحك وهراني لذيذ جدا






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    Asseli Queen, ‏11 ديسمبر 2016
    #15
  16. هبة الرحمان2

    هبة الرحمان2 :: عضو مُتميز ::

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    mmmmmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccccccccc
     
    هبة الرحمان2, ‏12 جانفي 2017 على 16:55
    #16

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