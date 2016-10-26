معلومات زيادة

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الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    875
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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    السلام عليكم

    هل تعلم أن الإنسان عندما يتكلم يستعمل 44 عضلة وعندما يغضب يستعمل 23 غضلة وعضلتين فقط عندما يبتسم وأثناء النوم تسترخي 357 عضلة .هل تعلم أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للالم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان.

    هل تعلم أن أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة الفك.

    هل تعلم أنّ شبكيّة العين تحتوي على نحو 90 مليون خليّة حسيّة مسؤولة عن التقاط الصّور وتمييز الألوان.

    هل تعلم أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنين متر، تؤدي إلى ضعف البصر.

    هل تعم ان القطة الأم تلد ثلاث مرات في السنة وتنجب مابين 15 إلى 20 هرة .

    هل تعلم أن الكلية تغسل نفسها ستة وثلاثين مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية. .

    هل تعلم أن النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها.

    هل تعلم أن لسان القط هو سلاحه الطبي الدائم فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا ويعمد القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم .

    هل تعلم أن الافراط في أخذ بعض أنواع الفيتامينات يؤدي الى التسمم.

    هل تعلم أن الفيل يبكي عندما يكون حزين.

    هل تعلم أن الحصان يموت اذا قطع ذيله.

    هل تعلم أن السلحفاة هي الحيوان التي يحفظ عظمه في لحمه.

    هل تعلم أن الدلفين يغلق عين واحدة عندما ينام.

    هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها فهي لا تنام في اليوم الواحد إلا تسع دقائق و ليست على مرة واحدة إنما على ثلاث مراحل كل مرة ثلاث دقائق.

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    angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016
    angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016
    #1
    محمد إبن الصحراء, العَنْقَاءُ و طموحة معجبون بهذا.
  2. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    1,847
    الجنس:
    ذكر
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    ولاية تندوف
    رد: معلومات زيادة

    هل تعلم أن محمد إبن الصحراء جالا الكرة الأرضية
    بحثاً عن زوجة ولم يجدها ههههههههههههه

    أشكرك على الإيفادة . شكرا
     
    محمد إبن الصحراء, ‏27 أكتوبر 2016
    محمد إبن الصحراء, ‏27 أكتوبر 2016
    #2
    العَنْقَاءُ و angegardienretour معجبون بهذا.
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    875
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: معلومات زيادة



    كيفية العثور على الزوجة الصالحة،
    إن أول خطوة في ذلك، وأول سعي في ذلك، هو حسن توكلك على الله تعالى، نعم فلابد أن تكون عبداً متوكلاً على الله، ليس في هذا الأمر، بل وفي كل أمر تسعى لتحصيله، أو لصرفه عنك، كما قال تعالى: ((فَإِذَا
    عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ))[آل عمران:159].

    وقال صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً، وتروح بطاناً) أخرج الترمذي في سننه.

    وأما الخطوة الثانية: فهي البحث والسؤال، ومع هذا البحث والسؤال لابد من الصبر والتمهل، حتى تجد ضالتك المنشودة، فهذا باب يحتاج فيه الإنسان إلى صبر وتأنٍ، ولا تنفع فيه العجلة والمسارعة، فيطول بحثك، وبحسن تحريك تجد إن شاء الله تعالى كل ما ترغبه من الأخوات الفاضلات، فإن الفساد وإن كان منتشراً وكثيراً، إلا أن الصالحات والطيبات موجودات بحمد الله ينتظرن أمثالك، سواء كان ذلك عندكم أو في شتى بلاد المسلمين، فالخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة على ذلك، فعليك بالبحث والمثابرة، ولن تعدم الفتاة الصالحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) أخرجه مسلم في صحيحه.

    ونسأل الله لك الزوجة الصالحة، والذرية الطيبة، والعمل المتقبل.


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    angegardienretour, ‏27 أكتوبر 2016
    angegardienretour, ‏27 أكتوبر 2016
    #3
    العَنْقَاءُ و محمد إبن الصحراء معجبون بهذا.
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,161
    الإعجابات المتلقاة:
    2,114
    أههههههههههههه
    هذا هو الكيلو غرام الزايد عند الراجل
    ههههه
     
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 01:10
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 01:10
    #4
    angegardienretour معجب بهذا.
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    875
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    السلام عليكم

    ههههههههههههههههههههههه

    يااما تستهلكه او تستغني عنه

    شكراااااااااااااا
     
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 07:02
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 07:02
    #5