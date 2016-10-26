معلومات زيادة

السلام عليكم هل تعلم أن الإنسان عندما يتكلم يستعمل 44 عضلة وعندما يغضب يستعمل 23 غضلة وعضلتين فقط عندما يبتسم وأثناء النوم تسترخي 357 عضلة .هل تعلم أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للالم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان. هل تعلم أن أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة الفك. هل تعلم أنّ شبكيّة العين تحتوي على نحو 90 مليون خليّة حسيّة مسؤولة عن التقاط الصّور وتمييز الألوان. هل تعلم أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنين متر، تؤدي إلى ضعف البصر. هل تعم ان القطة الأم تلد ثلاث مرات في السنة وتنجب مابين 15 إلى 20 هرة . هل تعلم أن الكلية تغسل نفسها ستة وثلاثين مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية. . هل تعلم أن النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها. هل تعلم أن لسان القط هو سلاحه الطبي الدائم فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا ويعمد القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم . هل تعلم أن الافراط في أخذ بعض أنواع الفيتامينات يؤدي الى التسمم. هل تعلم أن الفيل يبكي عندما يكون حزين. هل تعلم أن الحصان يموت اذا قطع ذيله. هل تعلم أن السلحفاة هي الحيوان التي يحفظ عظمه في لحمه. هل تعلم أن الدلفين يغلق عين واحدة عندما ينام. هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها فهي لا تنام في اليوم الواحد إلا تسع دقائق و ليست على مرة واحدة إنما على ثلاث مراحل كل مرة ثلاث دقائق. :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02: