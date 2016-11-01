50** نصيحه للبنات **

السلام عليكم



اسفة على التاخير في الرد اختي الكريمة



قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُصاحِبْ إلا مؤمنًا، ولا يَأْكُلْ طعامَك إلا تَقِيٌّ.



والمقصود بها: مخالطة المرضى والاحتكاك بأموات القلوب ومعايشة قساة المشاعر الإيمانية والمبيت وسط من يذكِّرونك بالدنيا وليس لهم من الآخرة نصيب، وهؤلاء يجرونك نحو النار جرًا ويوصدون في وجهك أبواب الجنة، وفيهم يقول ابن القيّم رحمه الله: "وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطَّلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس، وهل كان علي أبي طالب عند الوفاة أضرَّ من قرناء السوء؛ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد".



وغني عن القول أن الصاحب جسر إلى الرحمة أو اللعنة، والصديق سائق إلى الجنة أو النار، لذا قصَّ الله تعالى علينا في القرآن قصة يوم الندم فقال: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} [الفرقان:27-28].



والقصة أن عقبة كان قد همَّ بالإسلام فمنعه منه أمية بن خلف وكانا صديقين، وكان عقبة قد صنع وليمة فدعا إليها قريشًا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأتيه إلا أن يُسلم، وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه أحد من أشراف قريش فأسلم ونطق بالشهادتين، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، فعاتبه خليله أمية بن خلف وكان غائبًا، فقال عقبة: "رأيت عظيمًا ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش"، فقال له خليله: "لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت"، ففعل عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ} [الفرقان من الآية:27].



والظالم هنا هو عقبة بن أبي معيط وخليله هو أمية بن خلف، ولم يُسمِّيا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليُعلم أن هذا سبيل كل ظالم أطاع صاحبه في معصية الله.



قال مجاهد: "الظالم عام في كل ظالم".



إشارة إلى كل ظالم اتخذ خليلًا له يصده عن الذكر بعد إذ جاءه على يد نبيه، ويصرفه عن ما فيه نجاته، ليرتدع التابع ويرتجف رعبًا هو يرى نفسه يُقرن بمن بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداس على عنقه وقُتل على يديه.



ومَنْ يَكُنِ الغُرَابُ لَهُ دَليْلًا *** يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيَفِ الكِلابِ



إن تأملا في من يُحشر معهم المرء يكفي للتخلص من أثر هذا السم في الحال {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف:67]، ولكن قساة القلوب من الظالمين أعاجم لا يفهمون لغة القرآن، وهو سُم ليس لك تتهاون في تناول جرعة واحدة منه وإلا كان العطب «لا تُصاحِبْ إلا مؤمنًا، ولا يَأْكُلْ طعامَك إلا تَقِيٌّ» (صحيح الجامع؛ برقم: [7341]).



وإن أي طالب للشفاء اليوم وباحث عن العافية سيفشل حتمًا ويظل متخبِّطا في الضلال والظلمة، وكلما قام سقط، وكلما تقدَّم تعثَّر؛ ما لم يتخذ القرار المصيري الحاسم بهجر الرفقة المهلكة والتي تشده إلى الوراء وتهوي بإيمانه إلى الأسفل، ولن تُجدي أبدًا جرعة دواء ما دام يتبعها جرعة سم، ولن تحصل عافية يوما ما دمت تُصبح وتُمسي بين أعداء العافية.. ألا فانتبه!



أخي..



كاذبٌ ثم كاذبٌ من ادعى قدرته على معايشة البيئة الفاسدة دون التأثر بغبارها، لأن قلبه قلب بشر لا قلب مَلَك، وسيتأثر حتما بالبيئة المحيطة سلبًا أو إيجابًا، وإلا لماذا أمر الله رسوله المؤيد بالوحي والذي رأى الجنة والنار رأي العين بصيانة سمعه وبصره ومفارقة مجالس السوء؟ بل وحذَّره من أن يفتن بهم قائلًا: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام من الآية:68]، فإذا كان هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر القلوب وأنقاها وأشرفها وأزكاها؛ بل وأبعدها عن التأثر بما يتأثر به غيره، فكيف بغيره؟! بل لما ذهب إلى عرس من أعراس الجاهلية ألقى الله على عينيه بالنعاس صيانة له وحفظًا.



ولهذا حذّر عالم المدينة وسيد التابعين في زمانه سعيد بن المسيب (توفي: 94هـ) من مجرَّد النظر إلى الفئة الضالة فضلًا عن مخالطتهم؛ فقال متخذًا أقصى درجات الحيطة ومتجنبًا أولى خطوات الانهيار والسقوط: "لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة؛ بل هؤلاء لا سلامة في مخالطتهم، وإنما السلامة في الانقطاع عنهم".



فكونك تحبين الناس شيء جيد و لكن الحذر ثم الحذر



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