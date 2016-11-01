50** نصيحه للبنات **

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة angegardienretour, ‏1 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اخواتي في الله انا جلبت لكم اليوم :

    50** نصيحه للبنات **

    1- كوني كشجرة الرمان في خضرتها ، طيبة في ثمرها ، جميلة في زهرها .

    2 ـ كوني قوية الإرادة .

    3 ـ خذي قراراتك الإيجابية بنفسك .

    4 ـ انهلي من العلم ما استطعت .

    5 ـ حافظي على سمعتك فإنها كالزجاجة يستحيل إصلاحها إذا ما انكسرت.

    6 ـ لا تغرك الكلمات المعسولة فقد تكون فخا لك .

    7 ـ كوني حذرة من العلاقات عبر الشبكة الإلكترونية ( الانترنت ) .

    8 ـ لا تركضي وراء الزواج بل اجعلي مميزاتك هي التي تهيأ لك فرص ذلك .

    9 ـ غذي أنوثتك بالطرق السليمة .

    10 ـ ابتعدي عما يشين لك ولعائلتك .

    11 ـ لتكن ثقتك بنفسك عالية .

    13 ـ لا تكثري من الشكاوى .

    14 ـ اهتمي بغذاء الروح والعقل .

    15 ـ كوني متعاونة محبة للخير .

    16 ـ دافعي عن وطنك .

    17 ـ حافظي على علاقتك بأفراد عائلتك .
    18 ـ لا تسلمي مفتاح سمعتك لمن تحبين قبل الزواج مهما كان هذا الشخص .

    19 ـ ليكن في علمك أن الرجل يريد الزواج بمن تليق به وتكون أما جديرة بتربية أبنائه .

    20 ـ اهتمي بزينتك بعيدا عن المبالغة ..

    21 ـ ابتعدي عن التقليد الأعمى للأخريات .

    22 ـ فكري مرات ومرات قبل أن تقدمي على الخطوة التي تحدد مستقبل حياتك .

    23 ـ لا تعملي شيئا تندمين عليه .

    24 ـ تجنبي أي عمل يكون في الخفاء ، ومهما أخفيت يكتشف السر في يوم ما .

    25 ـ كوني سليمة النية مع نفسك ومع الآخرين .

    26 ـ اهتمي بسلوكك السليم لتقنعي الآخرين بالاعتماد عليك .
    27 ـ لا تكثري البكاء ، ولتكن دموعك في أوقاتها وأماكنها المناسبة .

    28 ـ احترمي أنوثتك ولا تفرطي بها .

    29 ـ لا تنخدعي بأقوال من تريد بك الشر .

    30 ـ لا تفشي سرك إلا لمن هو اقرب الناس إليك لئلا يستغل ذلك ضدك .

    31 ـ ليكن وجهك مبتسما دائما .

    32 ـ كوني قوية أمام الملمات .

    33 ـ اجعلي مقولة ( المرأة تنحني أمام النسيم ولا تنكسر أمام الريح العاتية ) مثلك الأعلى
    34 ـ كوني زوجة مثالية في كل شيء .

    35 ـ اقرئي عن مشاهير النساء في العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص.

    36 ـ لتكن رائحتك فواحة كالزهرة .

    37 ـ عبري عن آرائك بثقة عالية بالنفس ..

    38 ـ إن كنت عاملة اثبتي وجودك بمهارتك العملية والعلمية .
    39 ـ افرضي احترام الآخرين لك بسلوكك القويم .

    40 ـ اطردي الخوف من التعامل مع الآخرين مهما كان نوعهم وذلك بقوة إرادتك .

    41 ـ كوني شجاعة في مواجهة من يسيء إليك .

    42 ـ لا تبالغي في إظهار الخجل ، الخجل ميزة جيدة للفتاة ولكن المبالغة به غير محبب .
    43 ـ كوني صريحة بعيدا عن المبالغة .
    44 ـ اجعلي أمك صديقة لك .

    45 ـ اقرئي ما هو مفيد لك .

    46 ـ اهتمي بهندامك وليكن مظهرا للحشمة .
    47 ـ لا تصادقي الفتاة اللعوب لأنها شر عليك مهما كنت ملتزمة .

    48 ـ تمسكي بتعاليم دينك .

    49 ـ كوني على دراية بالعالم المحيط بك .
    50 ـ ابتعدي عن تصديق السحرة والمشعوذين مهما كلفك ذلك
    نصائح للسيدات والبنات


    **ان سلوك المرء في حياته واسلوبه في معاملة الناس هو المقياس الحقيقي لما يتمتع به من ادب عال وذوق سليم واليك يا سديتي طائفة كبيرة من قواعد السلوك واداب اللياقة التي اتفق المجتمع ان يسميها (الاتكيت)

    **أجيال

    عزيزتي انت من جيل يختلف عن الاجيال الاخرى فلا تحطي من قدر الجيل الذي سبقك ولا تنحيفي بالنقد على الجيل الاتي بعدك وتذكري ان الدنيا في حركة مستمرة وزحف دائم وانت نفسك كنت من الجيل القادم ثم اصبحت من الجيل الحاضر بعدها تصبحين من الجيل السابق وفي طور من اطوار حياتك كانت لك مزايا يشترك معك فيها جيلك فلا تكوني عامل تفرقة بين الاجيال المختلفة بل كوني عامل توفيق واتصال ووحدة

    **استطلاع

    لا تدعي حب الاستطلاع يستبد بك الى حد استراق السمع او اختلاس النظر نحو الناس في بيوتهم او في خلوتهم فليس هناك ما يجعلك مكروهة اكثر من شعور الناس بانك تراقبينهم

    **اصابع

    لا تطرقعي باصابعك بين الناس ولا تبللي اصبعك بلعابك عندما تريدين تقليب صفحات المجلة او الكتاب ان هذا يتنافى مع الجمال

    **سمنة

    اذا جلست في مجلس به سيدة بدينة فلا تتحدثي عن الرشاقة ولا عن متاعب السمنة ولا عن قبح الكرش فقد تسئ البدينة تأويل حديثك او تظنه تعريضا لها.

    **افتخار

    لا تفاخري بجمالك ولا بمالك ولا باصلك فلست انت صانعة شيئ من هذا وخير لك ان يتحدث الناس عن جمالك او اصلك من ان تتحدثي انت عنهما فيقال انك حديثة نعمة او مغرورة

    **تقليد

    لا تقلدي غيرك الا اذا تحققت من ان تقليده ملائم لك كل الملاءمة فان ما يناسب غيرك قد لا يناسبك وتذكري ان التقليد يفقدك شخصيتك ويجعلك صورة مشوهة لمن تقليدهم

    اتمنى انها تنال اعجابكم و تستفدن منها

    و اتمنى لكن ايضا التوفيق و النجاح في الدنيا و الاخرة


    :regards01::regards01::regards01::regards01:
     
    2 معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏1 نوفمبر 2016
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    رد: 50** نصيحه للبنات **

    بارك الله فيك غاليتي
    فقط لو تعمل بها كل بنت
    نصائح جد هامة
     
    تقوى الله, نعمات و angegardienretour معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏1 نوفمبر 2016
    #2
  3. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: 50** نصيحه للبنات **

    شكرا لك عزيزتي على هاذ النصائح القيمة علبالك يخي انا عندي بروبلام معلباليش هل مليح ولا لالا هل هذا مشكل في الفتاة ولا لالا
    مشكلتي هي نحب كامل الناس نحب النسا و العجائز نحب الفتيات و السيدات نعاشر الجميع و نخالط بزاف و نهدر مع الناس قاع منتكبرش على حتى مرأ’ و تاني منحبش نهدر مع الرجال اصلا عندي عقدة منهم من واحد الجاست وواحد القصة صراتلي في حياتي مننساهاش
    سؤالي هل نبقا على تصرفي هذا مع الناس و البنات ولا نبدلو و هل مخالطة الناس في الاسلام مليحة ولا لالا ؟ ارجو الرد
     
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    تقوى الله, ‏16 نوفمبر 2016
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: 50** نصيحه للبنات **

    بارك الله فيك اختي الكريمة
    على النصائح الرائعة
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏16 نوفمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: 50** نصيحه للبنات **

    السلام عليكم

    اسفة على التاخير في الرد اختي الكريمة

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُصاحِبْ إلا مؤمنًا، ولا يَأْكُلْ طعامَك إلا تَقِيٌّ.

    والمقصود بها: مخالطة المرضى والاحتكاك بأموات القلوب ومعايشة قساة المشاعر الإيمانية والمبيت وسط من يذكِّرونك بالدنيا وليس لهم من الآخرة نصيب، وهؤلاء يجرونك نحو النار جرًا ويوصدون في وجهك أبواب الجنة، وفيهم يقول ابن القيّم رحمه الله: "وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطَّلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس، وهل كان علي أبي طالب عند الوفاة أضرَّ من قرناء السوء؛ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد".

    وغني عن القول أن الصاحب جسر إلى الرحمة أو اللعنة، والصديق سائق إلى الجنة أو النار، لذا قصَّ الله تعالى علينا في القرآن قصة يوم الندم فقال: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} [الفرقان:27-28].

    والقصة أن عقبة كان قد همَّ بالإسلام فمنعه منه أمية بن خلف وكانا صديقين، وكان عقبة قد صنع وليمة فدعا إليها قريشًا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأتيه إلا أن يُسلم، وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه أحد من أشراف قريش فأسلم ونطق بالشهادتين، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، فعاتبه خليله أمية بن خلف وكان غائبًا، فقال عقبة: "رأيت عظيمًا ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش"، فقال له خليله: "لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت"، ففعل عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ} [الفرقان من الآية:27].

    والظالم هنا هو عقبة بن أبي معيط وخليله هو أمية بن خلف، ولم يُسمِّيا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليُعلم أن هذا سبيل كل ظالم أطاع صاحبه في معصية الله.

    قال مجاهد: "الظالم عام في كل ظالم".

    إشارة إلى كل ظالم اتخذ خليلًا له يصده عن الذكر بعد إذ جاءه على يد نبيه، ويصرفه عن ما فيه نجاته، ليرتدع التابع ويرتجف رعبًا هو يرى نفسه يُقرن بمن بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداس على عنقه وقُتل على يديه.

    ومَنْ يَكُنِ الغُرَابُ لَهُ دَليْلًا *** يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيَفِ الكِلابِ

    إن تأملا في من يُحشر معهم المرء يكفي للتخلص من أثر هذا السم في الحال {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف:67]، ولكن قساة القلوب من الظالمين أعاجم لا يفهمون لغة القرآن، وهو سُم ليس لك تتهاون في تناول جرعة واحدة منه وإلا كان العطب «لا تُصاحِبْ إلا مؤمنًا، ولا يَأْكُلْ طعامَك إلا تَقِيٌّ» (صحيح الجامع؛ برقم: [7341]).

    وإن أي طالب للشفاء اليوم وباحث عن العافية سيفشل حتمًا ويظل متخبِّطا في الضلال والظلمة، وكلما قام سقط، وكلما تقدَّم تعثَّر؛ ما لم يتخذ القرار المصيري الحاسم بهجر الرفقة المهلكة والتي تشده إلى الوراء وتهوي بإيمانه إلى الأسفل، ولن تُجدي أبدًا جرعة دواء ما دام يتبعها جرعة سم، ولن تحصل عافية يوما ما دمت تُصبح وتُمسي بين أعداء العافية.. ألا فانتبه!

    أخي..

    كاذبٌ ثم كاذبٌ من ادعى قدرته على معايشة البيئة الفاسدة دون التأثر بغبارها، لأن قلبه قلب بشر لا قلب مَلَك، وسيتأثر حتما بالبيئة المحيطة سلبًا أو إيجابًا، وإلا لماذا أمر الله رسوله المؤيد بالوحي والذي رأى الجنة والنار رأي العين بصيانة سمعه وبصره ومفارقة مجالس السوء؟ بل وحذَّره من أن يفتن بهم قائلًا: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام من الآية:68]، فإذا كان هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر القلوب وأنقاها وأشرفها وأزكاها؛ بل وأبعدها عن التأثر بما يتأثر به غيره، فكيف بغيره؟! بل لما ذهب إلى عرس من أعراس الجاهلية ألقى الله على عينيه بالنعاس صيانة له وحفظًا.

    ولهذا حذّر عالم المدينة وسيد التابعين في زمانه سعيد بن المسيب (توفي: 94هـ) من مجرَّد النظر إلى الفئة الضالة فضلًا عن مخالطتهم؛ فقال متخذًا أقصى درجات الحيطة ومتجنبًا أولى خطوات الانهيار والسقوط: "لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة؛ بل هؤلاء لا سلامة في مخالطتهم، وإنما السلامة في الانقطاع عنهم".

    فكونك تحبين الناس شيء جيد و لكن الحذر ثم الحذر

    :regards01::regards01::regards01:
     
    نعمات و تقوى الله معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #5
  6. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: 50** نصيحه للبنات **

    ربي يحفظك
     
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    تقوى الله, ‏22 نوفمبر 2016
    #6
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    موضوع رائع بصح حببتي لزام تخلطى به تعرفي لحبيب من لعدو بصح كن حدرى خاطر الصاحب سحب يعني تخلطي ناس لينصحوا يعني حسن الجلبس مشي ليهدار في الناس ومم إشوفك تعلطى ما ينصحكش هدا صاحب سواء ويهلكك لزام تعرف تمشي وين تحطى رجليك ربي إوفقك
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 23:54
    #7