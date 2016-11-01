السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواتي في الله انا جلبت لكم اليوم : 50** نصيحه للبنات ** 1- كوني كشجرة الرمان في خضرتها ، طيبة في ثمرها ، جميلة في زهرها . 2 ـ كوني قوية الإرادة . 3 ـ خذي قراراتك الإيجابية بنفسك . 4 ـ انهلي من العلم ما استطعت . 5 ـ حافظي على سمعتك فإنها كالزجاجة يستحيل إصلاحها إذا ما انكسرت. 6 ـ لا تغرك الكلمات المعسولة فقد تكون فخا لك . 7 ـ كوني حذرة من العلاقات عبر الشبكة الإلكترونية ( الانترنت ) . 8 ـ لا تركضي وراء الزواج بل اجعلي مميزاتك هي التي تهيأ لك فرص ذلك . 9 ـ غذي أنوثتك بالطرق السليمة . 10 ـ ابتعدي عما يشين لك ولعائلتك . 11 ـ لتكن ثقتك بنفسك عالية . 13 ـ لا تكثري من الشكاوى . 14 ـ اهتمي بغذاء الروح والعقل . 15 ـ كوني متعاونة محبة للخير . 16 ـ دافعي عن وطنك . 17 ـ حافظي على علاقتك بأفراد عائلتك . 18 ـ لا تسلمي مفتاح سمعتك لمن تحبين قبل الزواج مهما كان هذا الشخص . 19 ـ ليكن في علمك أن الرجل يريد الزواج بمن تليق به وتكون أما جديرة بتربية أبنائه . 20 ـ اهتمي بزينتك بعيدا عن المبالغة .. 21 ـ ابتعدي عن التقليد الأعمى للأخريات . 22 ـ فكري مرات ومرات قبل أن تقدمي على الخطوة التي تحدد مستقبل حياتك . 23 ـ لا تعملي شيئا تندمين عليه . 24 ـ تجنبي أي عمل يكون في الخفاء ، ومهما أخفيت يكتشف السر في يوم ما . 25 ـ كوني سليمة النية مع نفسك ومع الآخرين . 26 ـ اهتمي بسلوكك السليم لتقنعي الآخرين بالاعتماد عليك . 27 ـ لا تكثري البكاء ، ولتكن دموعك في أوقاتها وأماكنها المناسبة . 28 ـ احترمي أنوثتك ولا تفرطي بها . 29 ـ لا تنخدعي بأقوال من تريد بك الشر . 30 ـ لا تفشي سرك إلا لمن هو اقرب الناس إليك لئلا يستغل ذلك ضدك . 31 ـ ليكن وجهك مبتسما دائما . 32 ـ كوني قوية أمام الملمات . 33 ـ اجعلي مقولة ( المرأة تنحني أمام النسيم ولا تنكسر أمام الريح العاتية ) مثلك الأعلى 34 ـ كوني زوجة مثالية في كل شيء . 35 ـ اقرئي عن مشاهير النساء في العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص. 36 ـ لتكن رائحتك فواحة كالزهرة . 37 ـ عبري عن آرائك بثقة عالية بالنفس .. 38 ـ إن كنت عاملة اثبتي وجودك بمهارتك العملية والعلمية . 39 ـ افرضي احترام الآخرين لك بسلوكك القويم . 40 ـ اطردي الخوف من التعامل مع الآخرين مهما كان نوعهم وذلك بقوة إرادتك . 41 ـ كوني شجاعة في مواجهة من يسيء إليك . 42 ـ لا تبالغي في إظهار الخجل ، الخجل ميزة جيدة للفتاة ولكن المبالغة به غير محبب . 43 ـ كوني صريحة بعيدا عن المبالغة . 44 ـ اجعلي أمك صديقة لك . 45 ـ اقرئي ما هو مفيد لك . 46 ـ اهتمي بهندامك وليكن مظهرا للحشمة . 47 ـ لا تصادقي الفتاة اللعوب لأنها شر عليك مهما كنت ملتزمة . 48 ـ تمسكي بتعاليم دينك . 49 ـ كوني على دراية بالعالم المحيط بك . 50 ـ ابتعدي عن تصديق السحرة والمشعوذين مهما كلفك ذلك نصائح للسيدات والبنات **ان سلوك المرء في حياته واسلوبه في معاملة الناس هو المقياس الحقيقي لما يتمتع به من ادب عال وذوق سليم واليك يا سديتي طائفة كبيرة من قواعد السلوك واداب اللياقة التي اتفق المجتمع ان يسميها (الاتكيت) **أجيال عزيزتي انت من جيل يختلف عن الاجيال الاخرى فلا تحطي من قدر الجيل الذي سبقك ولا تنحيفي بالنقد على الجيل الاتي بعدك وتذكري ان الدنيا في حركة مستمرة وزحف دائم وانت نفسك كنت من الجيل القادم ثم اصبحت من الجيل الحاضر بعدها تصبحين من الجيل السابق وفي طور من اطوار حياتك كانت لك مزايا يشترك معك فيها جيلك فلا تكوني عامل تفرقة بين الاجيال المختلفة بل كوني عامل توفيق واتصال ووحدة **استطلاع لا تدعي حب الاستطلاع يستبد بك الى حد استراق السمع او اختلاس النظر نحو الناس في بيوتهم او في خلوتهم فليس هناك ما يجعلك مكروهة اكثر من شعور الناس بانك تراقبينهم **اصابع لا تطرقعي باصابعك بين الناس ولا تبللي اصبعك بلعابك عندما تريدين تقليب صفحات المجلة او الكتاب ان هذا يتنافى مع الجمال **سمنة اذا جلست في مجلس به سيدة بدينة فلا تتحدثي عن الرشاقة ولا عن متاعب السمنة ولا عن قبح الكرش فقد تسئ البدينة تأويل حديثك او تظنه تعريضا لها. **افتخار لا تفاخري بجمالك ولا بمالك ولا باصلك فلست انت صانعة شيئ من هذا وخير لك ان يتحدث الناس عن جمالك او اصلك من ان تتحدثي انت عنهما فيقال انك حديثة نعمة او مغرورة **تقليد لا تقلدي غيرك الا اذا تحققت من ان تقليده ملائم لك كل الملاءمة فان ما يناسب غيرك قد لا يناسبك وتذكري ان التقليد يفقدك شخصيتك ويجعلك صورة مشوهة لمن تقليدهم اتمنى انها تنال اعجابكم و تستفدن منها و اتمنى لكن ايضا التوفيق و النجاح في الدنيا و الاخرة :regards01::regards01::regards01::regards01: