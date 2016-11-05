[مقروط الكوشة] من مطبخي

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة الحلم الوردي, ‏5 نوفمبر 2016.

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    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    السلام عليكم
    واش راكم ان شاء الله

    [​IMG]
    راكم مــلآح
    جبتلكم
    [H][مقروط الكوشة] من مطبخي[/H]
    المقادير
    للمقروط

    [​IMG]
    علبة مرغرين لابال 250غ ننزع نصفها ونملا الفراغ بالزيت نتحصل على كيلة مرغرين + نص كيلة زيت اخدميهم مليح بيدك حتى يتجانس الخليط
    اضيفي 3 كيلات دشيشة يعني سميد منزوع منه الرطب وحكي جيدا بالايدي + شوية ملح
    الان اعجني باصابعك بحوالي نص كيلة ماء بارد او اكثر بقليل
    غطيها بكيس نايلون وخليها ترتاح ربع ساعة
    الغرس
    [​IMG]

    ننزع منه العظام وننقيه جيدا نحطه يفور في كسكاس بمجرد ما يطلع البخار خلاص نخليه يبرد شوية ونعبزه بالشوكة ونزيد نقيه مليح ونعجنه بشوية زيت
    غرس المقروط يعطر بالقرفة والقرنفل مرحيين ناعم + شوية جلجلان

    [​IMG]
         ندخل الصينية للفرن المسخن مسبقا كي يطيب من اسفل نحمروه من فوق
    [​IMG]

    نخرجه ونسقيه بالعسل وهوساخن والعسل بارد باستعمال ملعقة ونسكب على جميع الحبات

    [​IMG]
     

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    9 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏5 نوفمبر 2016
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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    سوق أهراس
    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    السلام عليك
    نبغي نطيبه في الفرن مي نخاف ميطيبليش من الداخل
    باين بلي لذيذ
    يعطيك الصحة
     
    3 معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏5 نوفمبر 2016
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    الله يبارك جاك هايل تسلم يديك
     
    2 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏5 نوفمبر 2016
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    السلام عليكم
    ممممممممممممممممم جاك روووعة ماشاءالله
    ربي يبارك حبيبتي
    يعطيك الصحة على الوصفة اللذيذة
    بصحتكم
    جزاك الله خيرا
    في امان الله
     
    1 معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏5 نوفمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    السلام عليكم

    ربي يسلملك هادوك اليدين ان شاء الله

    لوكان غير تبعتيلي شويه

    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏7 نوفمبر 2016
    #5
  6. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    وعليكي السلام والرحمة
    طيبتو في الفرن وطاب من الداخل عادي
    الله يسلمك
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏8 نوفمبر 2016
    #6
  7. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    الله يبارك فيكي
    الله يسلمك
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏8 نوفمبر 2016
    #7
  8. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    وعليكي السلام والرحمة
    الله يسلمك
    الله يبارك فيكي
    وجزاكي كل خير
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏8 نوفمبر 2016
    #8
  9. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    وعليكي السلام والرحمة
    اللهم آمين
    ايه نبعثلك
    الله يبارك فيكي
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏8 نوفمبر 2016
    #9
  10. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
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    ركن الديكور والعناية المنزلية

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    شكلو رااائع اكيد بنين
    تسلم اياديك اختي
     
    1 معجب بهذا.
    نجمة البحر20, ‏8 نوفمبر 2016
    #10
  11. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    ايه الشكل مليح
    ومام العجين مايخسرش
    ماشي كيما نتاع زمان يديروه بالطابع
    مي توجور يبقى العجين
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    الحلم الوردي, ‏11 نوفمبر 2016
    #11
  12. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي




    يعطيك الصحة جاك باهي
     
    1 معجب بهذا.
    hadil2044, ‏11 نوفمبر 2016
    #12
  13. حكيك

    حكيك :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    جاك هايل تسلم يديك
     
    1 معجب بهذا.
    حكيك, ‏18 نوفمبر 2016
    #13
  14. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    السلام عليكم
    يمــــــــــــــــــــي تشهي مشـآء الله
    يعطيك الصحة غاليتي
     
    1 معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏18 نوفمبر 2016
    #14
  15. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    منتدى المطبخ الجزائري
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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    يمي يمي لازمني قطعة هلأ وانا عم أشرب قهوة :$
    بارك الله فيكِ عزيزتي على مشاركتنا الوصفة
    صحة وهنا
     
    1 معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏1 ديسمبر 2016
    #15
  16. الحلم الوردي

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    الله يسلمك
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    الحلم الوردي, ‏3 ديسمبر 2016
    #16
  17. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    وعليكي السلام والرحمة
    الله يبارك فيكي
    الله يسلمك
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    الحلم الوردي, ‏3 ديسمبر 2016
    #17
  18. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    وفيكي بارك الله
    الله يسلمك
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    الحلم الوردي, ‏3 ديسمبر 2016
    #18
  19. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: [مقروط الكوشة] من مطبخي

    الله يسلمك خالتو
    سعيدة بتواجدكي
    نورتي
     
    الحلم الوردي, ‏3 ديسمبر 2016
    #19
  20. RIMOUM

    RIMOUM :: عضو منتسِب ::

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    ya3tik assaha.3afsa chaba
     
    RIMOUM, ‏27 ديسمبر 2016 على 23:42
    #20