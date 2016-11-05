السلام عليكم واش راكم ان شاء الله راكم مــلآح جبتلكم [H][مقروط الكوشة] من مطبخي[/H] المقادير للمقروط علبة مرغرين لابال 250غ ننزع نصفها ونملا الفراغ بالزيت نتحصل على كيلة مرغرين + نص كيلة زيت اخدميهم مليح بيدك حتى يتجانس الخليط اضيفي 3 كيلات دشيشة يعني سميد منزوع منه الرطب وحكي جيدا بالايدي + شوية ملح الان اعجني باصابعك بحوالي نص كيلة ماء بارد او اكثر بقليل غطيها بكيس نايلون وخليها ترتاح ربع ساعة الغرس ننزع منه العظام وننقيه جيدا نحطه يفور في كسكاس بمجرد ما يطلع البخار خلاص نخليه يبرد شوية ونعبزه بالشوكة ونزيد نقيه مليح ونعجنه بشوية زيت غرس المقروط يعطر بالقرفة والقرنفل مرحيين ناعم + شوية جلجلان ندخل الصينية للفرن المسخن مسبقا كي يطيب من اسفل نحمروه من فوق نخرجه ونسقيه بالعسل وهوساخن والعسل بارد باستعمال ملعقة ونسكب على جميع الحبات