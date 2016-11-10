خبز الروتي الهندي

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    الروتي هو الخبز الدي يتناولونه في الهند عندما لا يحضرون الارزو هو يشبه كثيرا الخبز العربي و لكنه فقط يختلف في طريقة الفرد.

    المقادير

    4 اكواب دقيق اسمر

    كوب و نصف ماء دافئ1 م ص ملح

    تمزج العناصر و تعجن حتى الحصول على عجينة مطاطية و ملسا ء بعد ان تشكل العجينة على شكل كويرات يوضع قليل من الزيت في الوسط ثم تقطع باليد من الوسط الى الحافة و تلف العجينة على بعضها لتكون اسطوانة .

    تبسط الاسطوانة على شكل دائرة غير سيمكة و توضع على الصاج.
    عندما تظهر فقاقيع تقلب على الوجه الاخر و عندما تنضج قليلا تدهن بقيل من الزيت و تقلب
    يدهن الطرف الاخر بقليل من الزيت ايضا و يقلب.
    العمليه جد سريعة لان الخبز ينضج بسرعة.

    شهية طيبة

    :regards01::regards01:
     
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    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: خبز الروتي الهندي

    بارك الله فيك على الوصفة القيمة
     
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    أسير نفسي, ‏10 نوفمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏27 ديسمبر 2016 على 12:28
    #3