خبز الروتي الهندي

السلام عليكم الروتي هو الخبز الدي يتناولونه في الهند عندما لا يحضرون الارزو هو يشبه كثيرا الخبز العربي و لكنه فقط يختلف في طريقة الفرد. المقادير 4 اكواب دقيق اسمر كوب و نصف ماء دافئ1 م ص ملح تمزج العناصر و تعجن حتى الحصول على عجينة مطاطية و ملسا ء بعد ان تشكل العجينة على شكل كويرات يوضع قليل من الزيت في الوسط ثم تقطع باليد من الوسط الى الحافة و تلف العجينة على بعضها لتكون اسطوانة . تبسط الاسطوانة على شكل دائرة غير سيمكة و توضع على الصاج. عندما تظهر فقاقيع تقلب على الوجه الاخر و عندما تنضج قليلا تدهن بقيل من الزيت و تقلب يدهن الطرف الاخر بقليل من الزيت ايضا و يقلب. العمليه جد سريعة لان الخبز ينضج بسرعة. شهية طيبة :regards01::regards01: