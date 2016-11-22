السلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



ارجو ان تتمعنو في قراءة القصة...



مدير ... لا يعرف عن مهارات التعامل مع الناس شيئاً. كان يراكم الأعمال على نفسه .. ويحمل نفسه مالا تطيق

وهذا ممن قال فيهم رسول الله صل الله عليه وسلم * إدا أسند الأمر لغير أهله *



صاح بسكرتيره (رجل)يوماً ... فدخل ووقف بين يديه

صرخ فيه : اتصلت بهاتف مكتبك ولم ترد

لقلت أدبه وإستعمال سلطته لا عقله

قال : كنت في المكتب المجاور ... آسف

قال بضجر : كل مرة آسف .. آسف

خذ هذه الأوراق .. وناولها لرئيس قسم الصيانة .. وعد بسرعة



مضى السكرتير متضجراً ... وألقاها على مكتب قسم الصيانة

وقال : لا تؤخرها علينا .. تضايق الرجل من أسلوب السكرتير

وقال : طيب ضعها بأسلوب مناسب

قال : مناسب ... غير مناسب .. المهم انهيها بسرعة

تشاتما حتى ارتفعت أصواتهما ومضى السكرتير إلى مكتبه

لأن السكرتير قل أذبه بإسم حصانة المدير



وبعد ساعتين اقبل احد الموظفين الصغار في الصيانة إلى رئيسه وقال : سأذهب لأخذ أولادي من المدرسة وأعود

صرخ الرئيس : وأنت كل يوم تخرج

هنا الرئيس شهد على نفسه بعدم المسؤولية والتسيب لعشرة سنوات

قال هذا حالي من عشر سنوات ... أول مرة تعترض عليَ

قال : ارجع لمكتبك

مضى المسكين لمكتبه متحيراً من هذا الأسلوب وصار يجري اتصالات يبحث عمن يوصل أولاده من المدرسة للبيت ..حتى طال وقوفهم في الشمس. وتولى احد المدرسين إيصالهم

هنا ليس بمسكين يستحق الذل لطلبه ماليس من حقه

عاد هذا الموظف إلى بيته غاضباً

فاقبل إليه ولده الصغير معه لعبة ... وقال : بابا ..المدرس أعطاني هذه لأنني....

صاح به الأب : اذهب لامك .. ودفعه بيده

مضى الطفل باكياً إلى أمه

فأقبلت إليه قطته الجميلة تتمسح به كالعادة فركلها الطفل بقدمه فضربت بالجدار

لأن الطفل غير متربي ماكلن باباه متربي مرباه



السؤال : من ركل القطة ؟؟

القطة ركلها الطفل بسبب عدم تربيته من والديه



أظنكم تتبسمون .. وتقولون.... المدير

لا بالعكس غضبت من هذا الهراء لبعض الكتاب هنا وهناك ويشوهون صورة الإسلام وعجبت لمثقفة مثلك تنقل دون تمييز محتوى النص المنقول



صحيح المدير .. لأنه ضغط نفسه حتى انفجر... فانفجر من حوله

هذا خاص بالعمل ولا دخل للقطة والطفل هنا



لماذا لا نتعلم فن توزيع الأدوار والأشياء التي لا نقدر عليها نقول بكل شجاعة ... لا نقدر .خاصة أنك إذا ضغطت نفسك فإن تصرفاتك قد تتعدى ضررها إلى ناس أبرياء لم يكونوا طرفاً في المشكلة أصلاً ولا ذنب لهم.

في خلاصة الكلام إن من ضرب القطة هما الأب والإبن

لأن الأب كان يأكل ويطعم إبنه جزء من الحرام في راتبه لأنه كان يخرج بسبب توصيل أبنائه للمنزل وهذا ليس من حقه وتغيب غير مبرر ولو كان رئيسه على علم والرئيس لليس المالك للشركة

والإبن لم يرباه ولداه حتى يشب على الرحمة والرفق بغيره من الضعفاء



كن صريحاً مع نفسك ... جريئاً مع الناس .. واعرف قدراتك والتزم بحدودها .. ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها

الصراحة في حسن المعاملة والجراة ألا تأخذ ما ليس لك

بارك الله فيك أختي وإن كنت مخطيئة فيما نقلت ولكن بالخطأ نتعلم ونستفيد



:regards01::regards01::regards01:

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