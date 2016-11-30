البسكويت بالشوكولاتة

السلام عليكم المقادير: 3 أكواب فرينة. كوب زبدة طرية. كوب سكر. 2 صفار بيض. 6 ملاعق كبيرة كاكاو خام + 2 ملعقة كبيرة زبدة + 2 ملعقة كبيرة حليب. 2 ملعقة كبيرة حليب. ملعقة كبيرة خميرة كيميائية. 4 ملاعق صغيرة فانيليا سائلة. الطريقة: على نار هادئة، ضعي الزبدة والحليب وقلبي حتى تذوب الزبدة. ارفعي الزبدة من على النار، ثم أضيفي الكاكاو وقلبي جيدًا، ثم اتركي الخليط جانبًا. في وعاء كبير، ضعي الزبدة والسكر واخفقيهما بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريميًّا وهشًا. أضيفي الصفار واخفقي جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا والحليب واخفقي. أضيفي الفرينة والخميرة، واعجني حتى تتكون لديكِ عجينة طرية ومتماسكة. قسمي العجين إلى قسمين، غلفي أحد القسمين بكيس بلاستيكي واتركيه جانبًا. أضيفي خليط الكاكاو إلى القسم الآخر، واعجني حتى يختفي لون العجين الأبيض تمامًا. شكلي عجين الشوكولاتة على شكل أسطوانات طويلة، وبيديكِ اجعليها على شكل مربع. غلفي مربعات الشوكولاتة بالعجين الأبيض، كرري هذه الخطوة حتى تنتهي من العجين. ضعي العجين في صينية وغطيه بكيس بلاستيكي، ثم ضعيه في الفريزر لمدة ساعة. سخني الفرن عند درجة حرارة 180. أخرجيه من الفريزر، ثم قطعيه بسكين حاد إلى مربعات سمكها ½ 1 سم. رصي البسكويت في صينية عليها ورق زبدة، حيث يكون شكلها مربع شوكولاتة حوله مربع فانيليا. ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 – 25 دقيقة. بصحتكم :regards01::regards01::regards01: