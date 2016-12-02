طاجين الزيتون

الموضوع في 'ركن الأطباق الرئيسية' نشر بواسطة بسمة مرام, ‏2 ديسمبر 2016.

  1. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضوية محظورة ::

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    حياكن الله جميعا

    واليوم حضرت لكن طبق معروف في الجزائر وهو طاجين الزيتون ومن المستحيل ان يمر رمضان دون تقديمه على الاقل مرة او مرتين



    المقادير وعلى حسب طريقتي

    دجاج او لحم خروف

    لحم مرحي

    بصلتين

    ثوم



    زيتون بدون نوى

    بيضة

    طماطم حب

    طماطم مصبرة

    جزر

    زيت

    ملح

    توابل

    فلفل احمر

    قرفة

    فلفل اسود

    ربطة معدنوس

    ورقة رند او غار

    قرن فلفل اخضر



    التحضير

    نرحي الطماطم وبصلة والثوم ثم نضيف لهم الزيت والملح والتوابل والفلفل الاحمر والدجاج ونتركها تتطبخ على نار هادئة

    [​IMG]



    بعد مدة ضفي الطماطم المصبرة وخليها تطبخ قليلا ثم ضفي الجزر المقطع انا الجزر نتاعي مجمد حضرته مسبقا ووضعته في المجمد

    [​IMG]

    بعد ان تطبخ قليلا ضفي الماء واتركيها على النار حتى ينضج الدجاج والجزر



    ومن جهة اخرى حضري تتبيلة اللحم المرحي

    بصلة مرحية وملح وفلفل اسود وقليلا من القرفة وربطة معدنوس مفرومة وبيضة ونخلطها مع اللحم المفروم جيدا ثم نشكل كويرات مثل حبة الجوز

    انا شخصيا اقليها في قليل جدا من الزيت ولا اضعها مباشرة في المرق

    [​IMG]

    بعد ان نضج الدجاج والجزر نضيف الزيتون بدون نوى بعد ان قمت بغليه متين في الماء مع تغيير الماء بالطبع لأنقاص كمية الملح فيه

    وانا اضيف للزيتون وهو يغلي في الماء ملعقة صغيرة سكر وقليلا من الليمون لكي لايتغير لونه

    والله اعلم



    [​IMG]

    ثم نضيف كويرات اللحم المرحي



    [​IMG]

    ونتركها على نار هادئة تكمل النضج جيدا

    وفي الاخير اضيف ورقة الرند وقرن فلفل اخضر



    [​IMG]

    وبع ان تنضج يكون شكل طاجين الزيتون هكذا



    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 ديسمبر 2016
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    بسمة مرام, ‏2 ديسمبر 2016
    #1
  2. وردة القلوب

    وردة القلوب :: عضو مُتميز ::

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    رد: طاجين الزيتون

    يعطيك الصحة و بارك الله فيك
     
    وردة القلوب, ‏2 ديسمبر 2016
    #2
  3. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    جزيرة أحــــلآمي
    رد: طاجين الزيتون


    يعطيك الصحة
     
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    الحلم الوردي, ‏2 ديسمبر 2016
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُشارك ::

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    رد: طاجين الزيتون

    الله يبارك مشاء الله
     
    1 معجب بهذا.
    Mustapha Bita, ‏2 ديسمبر 2016
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    قسنطينة
    رد: طاجين الزيتون

    السلام عليكم
    ايواه هكا المواضيع تبدا
    كملي هكا
    أولا انا نحب طاجين الزيتون الاحمر نموت عليه (الابيض تاني نحبو ههه)
    نديروه تقريبا كيف تاعك لكن مع الاختلاف في بعض المقادير وقليلا في طريقة التحضير
    واحيانا نغليو الأرز ونوضعوه في الصحن ونفرغو عليه المرق تاع طاجين الزيتون
    يجي هااايل تاني
    بارك الله فيك وشكرا على الوصفة
    بارك الله فيك على الوصفة
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 ديسمبر 2016
    #5
  6. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضوية محظورة ::

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    رد: طاجين الزيتون

    شكرا اختي بصحتك ههه مي هو تع رمضان عندها الحق لازم نجيبو ماكلهنتاع شتا دوكا يعطيك صحه بوركتي عزيزتي
     
    1 معجب بهذا.
    بسمة مرام, ‏2 ديسمبر 2016
    #6
  7. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: طاجين الزيتون

    شكراااااا شكراااااا
     
    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #7
  8. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: طاجين الزيتون

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    وعلاش وعلاش تغيرو فيا دروك

    والله تشهي

    يعطيك صحة
     
    Asseli Queen, ‏9 ديسمبر 2016
    #8
  9. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سعيدة
    السلام عليكم
    ماشاء الله
    يعطيك الصحة وبصحتكم
     
    soumia hadj, ‏21 ديسمبر 2016
    #9
  10. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

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    هايل بصحتكم
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏17 جانفي 2017 على 11:42
    #10

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