















حياكن الله جميعا



واليوم حضرت لكن طبق معروف في الجزائر وهو طاجين الزيتون ومن المستحيل ان يمر رمضان دون تقديمه على الاقل مرة او مرتين









المقادير وعلى حسب طريقتي



دجاج او لحم خروف



لحم مرحي



بصلتين



ثوم









زيتون بدون نوى



بيضة



طماطم حب



طماطم مصبرة



جزر



زيت



ملح



توابل



فلفل احمر



قرفة



فلفل اسود



ربطة معدنوس



ورقة رند او غار



قرن فلفل اخضر









التحضير



نرحي الطماطم وبصلة والثوم ثم نضيف لهم الزيت والملح والتوابل والفلفل الاحمر والدجاج ونتركها تتطبخ على نار هادئة

























بعد مدة ضفي الطماطم المصبرة وخليها تطبخ قليلا ثم ضفي الجزر المقطع انا الجزر نتاعي مجمد حضرته مسبقا ووضعته في المجمد







بعد مدة ضفي الطماطم المصبرة وخليها تطبخ قليلا ثم ضفي الجزر المقطع انا الجزر نتاعي مجمد حضرته مسبقا ووضعته في المجمد





بعد ان تطبخ قليلا ضفي الماء واتركيها على النار حتى ينضج الدجاج والجزر









ومن جهة اخرى حضري تتبيلة اللحم المرحي



بصلة مرحية وملح وفلفل اسود وقليلا من القرفة وربطة معدنوس مفرومة وبيضة ونخلطها مع اللحم المفروم جيدا ثم نشكل كويرات مثل حبة الجوز



انا شخصيا اقليها في قليل جدا من الزيت ولا اضعها مباشرة في المرق







ومن جهة اخرى حضري تتبيلة اللحم المرحيبصلة مرحية وملح وفلفل اسود وقليلا من القرفة وربطة معدنوس مفرومة وبيضة ونخلطها مع اللحم المفروم جيدا ثم نشكل كويرات مثل حبة الجوزانا شخصيا اقليها في قليل جدا من الزيت ولا اضعها مباشرة في المرق





بعد ان نضج الدجاج والجزر نضيف الزيتون بدون نوى بعد ان قمت بغليه متين في الماء مع تغيير الماء بالطبع لأنقاص كمية الملح فيه



وانا اضيف للزيتون وهو يغلي في الماء ملعقة صغيرة سكر وقليلا من الليمون لكي لايتغير لونه



والله اعلم



















ثم نضيف كويرات اللحم المرحي



















ونتركها على نار هادئة تكمل النضج جيدا



وفي الاخير اضيف ورقة الرند وقرن فلفل اخضر



















وبع ان تنضج يكون شكل طاجين الزيتون هكذا















































