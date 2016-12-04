تطبيــــــــــقي للكيكة

السلآمـــــ عليكم :thumb_up02::thumb_up02:توحشتــــــــــــــكم ياسر يآســـــــــــــــــــــــر جيت ليكمو يديا ماهمش فآرغين جبتلكم كيكة بسيطة حضرتها البارح لحفلة درناها المقآدير: 2 علب ياوورت دانيت + كاكـــــــــــــآو 2 خميرة +4 بيــــــــــــــــــــض +كيلة زييت + كيلة حليب+كيلة و نص سكر ملآحظة : نكيلو بعلبة ياوورت بعد مانغسلوها الكريمة البيضآء : 400 سل حليب (عينك ميزانك ) 2 مغارف نشاء و 4 علب ياوورت ذوق كرآميـــــــــــــــل التحضير: في طاوة فرغي لحليب بارد مع ياوورت و نشاء و حركي مليح حطي على نار هادية مع التحريك المستمر حتان تحسيه رايح يعقد _________________ بعد ماطيب الكيكة نقسموها على 2 و ديريها في المول لي حبيتيــــــــــت أنا درت شكل نتاع قلب و في الوسط نديرو الكريمة الكريمة السودآء: 2 علب دانيت +كاس حيب + كاكو + مغرفة نشآء تدهني ببيها طبقة من فوق التزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إختيآري أنا خدمت حبات شكولا شكل دائري و تفاح مع حبات الكرز نشآاله تعجبكم