تطبيــــــــــقي للكيكة

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة FATIMA 19, ‏4 ديسمبر 2016.

  1. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    السلآمـــــ عليكم
    :thumb_up02::thumb_up02:توحشتــــــــــــــكم ياسر يآســـــــــــــــــــــــر:p:p
    جيت ليكمو يديا ماهمش فآرغين جبتلكم كيكة بسيطة حضرتها البارح لحفلة درناها
    المقآدير:
    2 علب ياوورت دانيت + كاكـــــــــــــآو
    2 خميرة +4 بيــــــــــــــــــــض +كيلة زييت + كيلة حليب+كيلة و نص سكر
    ملآحظة : نكيلو بعلبة ياوورت بعد مانغسلوها

    الكريمة البيضآء :
    400 سل حليب (عينك ميزانك )
    2 مغارف نشاء و 4 علب ياوورت ذوق كرآميـــــــــــــــل
    التحضير:
    في طاوة فرغي لحليب بارد مع ياوورت و نشاء و حركي مليح
    حطي على نار هادية مع التحريك المستمر حتان تحسيه رايح يعقد
    _________________
    بعد ماطيب الكيكة نقسموها على 2
    و ديريها في المول لي حبيتيــــــــــت
    أنا درت شكل نتاع قلب
    و في الوسط نديرو الكريمة
    الكريمة السودآء:
    2 علب دانيت +كاس حيب + كاكو + مغرفة نشآء
    تدهني ببيها طبقة من فوق
    التزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إختيآري
    أنا خدمت حبات شكولا شكل دائري و تفاح مع حبات الكرز
    نشآاله تعجبكم

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    5 معجبون بهذا.
    FATIMA 19, ‏4 ديسمبر 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    السلام عليكي
    الله يبارك الكيكة روووعة
    بصحتكم
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏4 ديسمبر 2016
    #2
  3. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    روووعة تشهي
    يعطيك الصحة اختي
    بارك الله فيك
    بالتوووفيق للجميع
     
    1 معجب بهذا.
    kari 1997, ‏4 ديسمبر 2016
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    اهلا وسهلا بيك فطيمة توحشناك هاذي غيبة
    كيكة هايلة يعطيك الصحة
     
    1 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏4 ديسمبر 2016
    #4
  5. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    يمي يمي شكلها يشهي ما شاء الله، تسلم ايديكِ غاليتي
    بالصحة والهنا
     
    1 معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2016
    #5
  6. أم أمينة09

    أم أمينة09 :: عضوية محظورة ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    السلام عليكي اهلابك مجددا
    االله يباارك تشهي وتسخف
    يعطيكا لصحة
    شكار لك
     
    1 معجب بهذا.
    أم أمينة09, ‏5 ديسمبر 2016
    #6
  7. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    و عليكم السلآمـــــــــــ
    الله يسلمك أختي
    مشكورة على الـــــــــــــرد
     
    FATIMA 19, ‏6 ديسمبر 2016
    #7
  8. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    الله يسلمك
    نورتي
     
    FATIMA 19, ‏6 ديسمبر 2016
    #8
  9. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    الله يعيشك اختي عائشة
    مام انا توحشتكم
    مشكووووووووورة:love01:
     
    FATIMA 19, ‏6 ديسمبر 2016
    #9
  10. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    رد: تطبيــــــــــقي للكيكة

    و عليكم السلآمـــــ
    و بك مرحبا
    الله يسلمك
     
    1 معجب بهذا.
    FATIMA 19, ‏6 ديسمبر 2016
    #10
  11. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏28 ديسمبر 2016 على 18:36
    #11