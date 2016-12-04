إلتقاطات مميزة بعدستي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حـــــــــآلكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير أحبتنا الكِرام اوووه إشتقت الى هذا القسم وأشتقت الى مشاركاتي فيه :love01: إنشغلت في مواضيع الطبخ وتصوير الأطباق ههه لكنني أيضاً ألتقط أي إلتقاطة مميزة تقع تحت عيني ويدي ومن كل تلك الإلتقاطات إنتقيت لكم هذه .. وأسأل الله أن تعجبكم هذه هدية من حبيبي وقرة عيوني أخي من داخل علبة رقائق الذرة بالتوابل ( أعشق هذا النوع ):love01: هذه إلتقطها وأنا داخل الميترو أنظروا إلى الورقات كيف تجمدت، سبحان الله الخالق الى الشموع والأجواء التي أعشقها :$ أرجوا أن تكون هذه الباقة من الصور قد أعجبتكم الى الملتقى مع صور جديدة لأماكن جديدة بإذن الله لكم مني أطيب الأمنيات في أمان الله