المسخن الفلسطيني من مطبخي

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    كلــــــــــــــــــــــــــنا إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سأقدم لكم اليوم جميعاً ولأختي أم عثمان خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآصة هذا الطبق الفلسطيني الشهي
    وسأقدمه لكِ عزيزتي بالطريقة التي أعتمدها دوماً كما طلبتي
    إن شاء الله يعجبك غاليتي ويعجبكم جميعاً
    والآن إلى المقادير وطريقة التحضير

    [​IMG]

    المقادير
    1 كيلو دجاج
    كيلو ونصف بصل
    نصف ليتر زيت زيتون
    5 ملاعق كبار سمّاق
    6 خبز عربي
    5 أوراق غار
    2 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب
    3 أعواد قرفة
    ملح حسب الرغبة

    في قدر على النار وضعت 10 ملاعق كبار زيت زيتون وقمت بتقليب الدجاج إلى أن تغير لونه
    ثم أضفت اليه كمية من الماء ثم أضفت اليه الفلفل الأسود والقرفة واوراق الغار
    وتركته إلى أن نضج الدجاج تماماً ثم قمت بتصفيته

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    بعد أن قطعت البصل الى مربعات متوسطة قمت بوضع نصف كمية زيت الزيتون وأضفت كل البصل وقلبته إلى أن تغير لونه

    [​IMG]

    [​IMG]

    عندما تغير لون البصل وذبل قمت بأضافة السمّاق وقلبته جيداً إلى أن نضج البصل تماماً وهنا قمت برفعه عن النار
    وقمت بتصفيته من الزيت وتركته جانباً

    [​IMG]

    هنا قمت بوضع قطع الدجاج في صينية وأضفت اليه ملعقة كبيرة من السمّاق والقليل من البصل الذي طهوته قبل قليل
    وسأضعهم في الفرن على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 20 دقيقة
    أو إلى أن تتحمر عندي قطع الدجاج

    [​IMG]

    دهنت الصينية بالقليل من الزيت ثم وضعت الخبز ودهنته بالقليل من الزيت أيضاً

    [​IMG]

    وبما أني أستخدم خبز رقيق لذلك وضعت قطعتين من الخبز

    [​IMG]

    ثم وضعت مقدار ثلاث ملاعق كبار من البصل الذي طهوناه بالسمّاق من قبل

    [​IMG]

    [​IMG]

    ثم أدخلتهم الفرن الذي قمت بتشغيله سابقاً على درجة حرارة 250 مئوية
    وتركته لمدة 10 دقائق مع المراقبة المستمرة لأنه ربما لن تحتاجي الى الـ10 دقائق بل أقل منها
    وأخرجتها بعدما حصلت على هذا الشكل اللذيذ :love01:

    [​IMG]

    [​IMG]

    وهنا قمت بوضع كل رغيف في طبق التقديم ووضعت قطعة دجاج على كل رغيف وقمت بتقديمه على هذا الشكل الشهي

    [​IMG]


    أرجوا أن أكون قد أفدتكِ عزيزتي فهذه الطريقة هي أسهل وأشهى طريقة ولن تتعبكِ أبداً بإذن الله
    وطبعاً كل له الحرية بطريقة الأكل فأنا مثلاً أقوم بتفتيت الدجاج داخل هذا الرغيف ولفها كالشطيرة

    أتمنى أن يكون هذا الطبق قد أعجبكم ونال رضاكم
    والى الملتقى مع أطباق شهية جديدة بإذن الله
    في أمان الله

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ديسمبر 2016
    Fethi.dz, samah06, أم عثمان و 7 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #1
  2. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    يمي يمي
    يبان يشهي من النظر فقط فكيف أن تذوقه
    بارك الله فيكي
    وسلمت يمناكي الذهبية
     
    3 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏6 ديسمبر 2016
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    طعمه مممم هيك حامض مع طعم البصل وزيت الزيتون وبقية المكونات
    هيك شي كتير لذيذ وطيب
    وفيكِ بارك الله حبيبتي
    الله يسلمك من كل شر ويبارك فيكِ
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #3
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    السلام عليكي
    اكلة جميلة
    اختي سكون
    شهيتيني فيها
    يعطيك الف عافية
     
    3 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏6 ديسمبر 2016
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    kalama/djelfa
    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    ماشاءالله طبق فلسطيني شهي جدا تسلم يديك حبيبتي
     
    3 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏6 ديسمبر 2016
    #5
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    وعليكم السلام ورحمة الله
    بارك الله فيكِ حبيبتي، جربيها ولن تندمي ان شاء الله
    اسعدتني بردك الطيب
    جزاكِ الله خيراً
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #6
  7. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    تسلمي يا الغالية أم ياسمين ربي يسعد قلبك
    الله يسلمك ويبارك فيكِ وبعمرك
    جزاكِ الله الجنة
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #7
  8. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: عضو فعّال ::

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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    الله يعطيك العافيه بنتي على هذا الطبق الرائع
     
    2 معجبون بهذا.
    Oum Loukmane, ‏7 ديسمبر 2016
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    الله يعافيكِ حبيبة قلبي
    نورتيني بردك يا عيوني ربي يحميكِ ويسعدك
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #9
  10. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    السلآم عليكم
    وشعآآل توحشت مآكلتك حبيبتي سكوون
    كالعآدة اطبآق لا يعلى عليها
    رووعة حبيبتي
    يسلمو ايديك
     
    3 معجبون بهذا.
    ЯέКîά Яồมkà, ‏7 ديسمبر 2016
    #10
  11. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    وعليكم السلام ورحمة الله
    يا عمري والله لك وحشة كبيرة
    تسلميلي هاد من ذوقك حبيبة قلبي
    انتِ الأروع حبوبتي
    الله يسلمك ويبارك فيكِ
     
    1 معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #11
  12. أم عثمان

    أم عثمان :: عضو مُتميز ::

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    رد: المسخن الفلسطيني من مطبخي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ما شاء الله أختي الغالية سكون ،طريقتك تجنن والطبق أكثر من رائع ، ويبدو لذيذ جدا.

    شكرا جزيلا لك على الطريقة ودمت في صحة وأمان وربنا يحققلك كل أمانيك.

    بإذن الله سأجرب طريقتك ،فعلا كما قلت طريقة سهلة ولذيذة في نفس الوقت.

    تحياتي وسلامي لك ولكل عائلتك الكريمة.
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    أم عثمان, ‏11 ديسمبر 2016
    #12
  13. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    يا هلا با الغالية أم عثمان، إن شاء الله يكون شرحي سهل يا الغالية
    تسلميلي حبيبتي الغالي، أسعدتي قلبي والله، إن شاء الله تجربيها وتعجبك
    لا شكر على واجب يا عيوني، إنتِ أطلبي وأنا أنفذ من عيني اليمين قبل الشمال
    بصحتك وصحة عائلتك ان شاء الله
    بالتوفيق حبيبتي
     
    سكون الفجر, ‏22 ديسمبر 2016
    #13
  14. samah06

    samah06 :: عضو متألق ::

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    شهيتيني
    يعطيك الصحة حنونة
     
    samah06, ‏2 جانفي 2017 على 09:08
    #14

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