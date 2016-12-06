المسخن الفلسطيني من مطبخي

كلــــــــــــــــــــــــــنا إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقدم لكم اليوم جميعاً ولأختي أم عثمان خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآصة هذا الطبق الفلسطيني الشهي وسأقدمه لكِ عزيزتي بالطريقة التي أعتمدها دوماً كما طلبتي إن شاء الله يعجبك غاليتي ويعجبكم جميعاً والآن إلى المقادير وطريقة التحضير المقادير 1 كيلو دجاج كيلو ونصف بصل نصف ليتر زيت زيتون 5 ملاعق كبار سمّاق 6 خبز عربي 5 أوراق غار 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب 3 أعواد قرفة ملح حسب الرغبة في قدر على النار وضعت 10 ملاعق كبار زيت زيتون وقمت بتقليب الدجاج إلى أن تغير لونه ثم أضفت اليه كمية من الماء ثم أضفت اليه الفلفل الأسود والقرفة واوراق الغار وتركته إلى أن نضج الدجاج تماماً ثم قمت بتصفيته بعد أن قطعت البصل الى مربعات متوسطة قمت بوضع نصف كمية زيت الزيتون وأضفت كل البصل وقلبته إلى أن تغير لونه عندما تغير لون البصل وذبل قمت بأضافة السمّاق وقلبته جيداً إلى أن نضج البصل تماماً وهنا قمت برفعه عن النار وقمت بتصفيته من الزيت وتركته جانباً هنا قمت بوضع قطع الدجاج في صينية وأضفت اليه ملعقة كبيرة من السمّاق والقليل من البصل الذي طهوته قبل قليل وسأضعهم في الفرن على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 20 دقيقة أو إلى أن تتحمر عندي قطع الدجاج دهنت الصينية بالقليل من الزيت ثم وضعت الخبز ودهنته بالقليل من الزيت أيضاً وبما أني أستخدم خبز رقيق لذلك وضعت قطعتين من الخبز ثم وضعت مقدار ثلاث ملاعق كبار من البصل الذي طهوناه بالسمّاق من قبل ثم أدخلتهم الفرن الذي قمت بتشغيله سابقاً على درجة حرارة 250 مئوية وتركته لمدة 10 دقائق مع المراقبة المستمرة لأنه ربما لن تحتاجي الى الـ10 دقائق بل أقل منها وأخرجتها بعدما حصلت على هذا الشكل اللذيذ :love01: وهنا قمت بوضع كل رغيف في طبق التقديم ووضعت قطعة دجاج على كل رغيف وقمت بتقديمه على هذا الشكل الشهي أرجوا أن أكون قد أفدتكِ عزيزتي فهذه الطريقة هي أسهل وأشهى طريقة ولن تتعبكِ أبداً بإذن الله وطبعاً كل له الحرية بطريقة الأكل فأنا مثلاً أقوم بتفتيت الدجاج داخل هذا الرغيف ولفها كالشطيرة أتمنى أن يكون هذا الطبق قد أعجبكم ونال رضاكم والى الملتقى مع أطباق شهية جديدة بإذن الله في أمان الله