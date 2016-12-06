المسخن الفلسطيني من مطبخي

يا هلا با الغالية أم عثمان، إن شاء الله يكون شرحي سهل يا الغالية

تسلميلي حبيبتي الغالي، أسعدتي قلبي والله، إن شاء الله تجربيها وتعجبك

لا شكر على واجب يا عيوني، إنتِ أطلبي وأنا أنفذ من عيني اليمين قبل الشمال

بصحتك وصحة عائلتك ان شاء الله

بالتوفيق حبيبتي ​