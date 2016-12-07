وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

الموضوع في 'وصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏7 ديسمبر 2016.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    واش راكم واش الاحوال ان شاءالله الجميع بألف خير




    طيبت فطيرة تركية وطعمها خرج ولاالذ yeeeeeeeeeeeemmmmmm


    مالا جبتلكم تشوفوها وتذوقوها وتعطيوني رايكم


    [​IMG]





    مقادير الوصفة:
    للعجين استعملت
    250 غ فرينة
    30 غ زبدة
    ملعقة ص سكر
    ملعقة صغيرة ملح
    ملعقة خميرة الخبز
    حليب دافئ لجمع العجين
    نخلط كل المقادير مع بعض
    بعد ذلك نكور العجينة على الطاولة نلقاها طرية وجملت روحها
    تخمر مدة 20 دقيقة تقريبا
    ونحللها بالحلال جيدا

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]

    نقسم العجينة الى 2 نستعمل واحدة
    في مقلى نحطها بعد مانكون حليتها بالحلال

    [​IMG]



    للحشو استعملت:

    لحم مرحي وسكرفجت خضار :جزر وفلفل حلو وحار وكورجات ثوم وقطعت البصل قطع صغيرة
    وحضرتو في شكل خلطة على النار حتى نضجت
    ووضعتها على العجينة

    [​IMG]




    مباعد جبت النصف الثاني
    تاع العجينة وغطيت بيه الحشو وسويتو وثقبتو

    [​IMG]

    [​IMG]







    مباشرة نحط المقلاة على النار وننقصلها ونبدى نطيب الفطيرة تاعي
    تطيب من جيهة نقلبها تطيب على الجيهة الاخرى

    [​IMG]





    هذه الكمية جاتني حق فطيرة وحدة عاودت ضاعفت الكمية باه طيبت فطيرة اخرى
    يعني انتي حرة في حجم الخبزة ترققيها او تغلضيها تكثري الحشو او تنقصي
    حسب الرغبة

    وهذه النتيجة

    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    في امان الله

    :regards01:
     
    Oum Loukmane, أم عثمان, hakim story و 8 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏7 ديسمبر 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    السلام عليكي
    يمي يمي
    الفطيرة جاتك روووعة
    بصحتك ام ياسمين
     
    أم ياسمينdz, Oum Loukmane و أم أمينة09 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏7 ديسمبر 2016
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    يمي يمي يمي والله شهيتيني اخد قطعة مممم
    تسلم ايديكِ حبيبتي على الوصفة المميزة
    نجربها ان شاء الله
    بصحتكم يا حلوتي
     
    Oum Loukmane و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #3
  4. أم أمينة09

    أم أمينة09 :: عضوية محظورة ::

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    السلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته
    اهلا بسندريلا
    الله يبارك شهيتيني
    الله يدومهاا نعمة محببة ويمنن عليكم الرزق
    شكر لك حنونة
    والسلام عليكي
     
    Oum Loukmane معجب بهذا.
    أم أمينة09, ‏7 ديسمبر 2016
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    السلام عليك
    باينة بلي لذيذة امممم بلاكي برك تكوني سارقتها ههههه 'نضحك برك '
    يعطيك الصحة
     
    Oum Loukmane و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏7 ديسمبر 2016
    #5
  6. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: عضو فعّال ::

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    الله يعطيك الصحه روعه
     
    1 معجب بهذا.
    Oum Loukmane, ‏7 ديسمبر 2016
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته

    بصحتكم ويعطيك الصحة وشهيتيني بيهآ يومهآ وعملتهآ وصح بنينة وتشبّع .

    مغسي ع الوصفة يعطيك الصحة موآآحآآت .
     
    1 معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏10 ديسمبر 2016
    #7
  8. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امممممم تشهي شوشو يعطيك الصحة حنونة
    نجربها باذن الله تعالى
    يسلمو ايديك الغلاا
     
    1 معجب بهذا.
    ЯέКîά Яồมkà, ‏10 ديسمبر 2016
    #8
  9. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    يمممممممممي يسلموو ساندي
    يعطيك الصحة
     
    1 معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏10 ديسمبر 2016
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    الله يبارك فيك حبيبتي شكرا
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    تسلمي حبيبتي
    ان شاء الله تطبقينها وتعجبك
    شكرا
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    kalama/djelfa
    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    اهلا منمن
    هههه نطير بوحدة روسية خير :p
    نورتي حبيبتي
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    الله يسلمك خالتي شكرااا
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    الله يسلمك
    خخخخ بصحتكم التطبيق اللول والثاني :p:p
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #14
  15. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    الله يسلمك حبيبتي
    ان شاء الله تجربيها وتعجبك
    :love01:
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #15
  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي


    الله يسلمك عزيزتي
    شكرااا
     
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #16
  17. hakim story

    hakim story
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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    guzel بالتركية
    جميلة باللغة العربية خخخ
    مام لطريقة ساهلة
    ضركي مافهمتش طيبتيها في الكوشا الداخل كيما البيتزا ولا كيفاه وشكرا مسبقا
     
    1 معجب بهذا.
    hakim story, ‏10 ديسمبر 2016
    #17
  18. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    ههه هاسيدي هاك علمتنا كلمات تركية
    لالا تطيب في مقلاة
    تفتح العجيبنة بالحلال وتحطها على المقلى مباعد تحط الحشو وفوقو تغلق بالعجينة لي بقات تثقبها
    ومباعد تشعل النار وتبدى هي تطيب بالشوي تحركها بالشوي
    وتقلب
    [​IMG]



    للحشو استعملت:

    لحم مرحي وسكرفجت خضار :جزر وفلفل حلو وحار وكورجات ثوم وقطعت البصل قطع صغيرة
    وحضرتو في شكل خلطة على النار حتى نضجت
    ووضعتها على العجينة

    [​IMG]




    مباعد جبت النصف الثاني
    تاع العجينة وغطيت بيه الحشو وسويتو وثقبتو

    [​IMG]

    [​IMG]







    مباشرة نحط المقلاة على النار وننقصلها ونبدى نطيب الفطيرة تاعي
    تطيب من جيهة نقلبها تطيب على الجيهة الاخرى

    [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏10 ديسمبر 2016
    #18
  19. أم عثمان

    أم عثمان :: عضو مُتميز ::

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    رد: وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    يعطيك الصحة أم ياسمين الفطيرة تبان بنينة والمكونات ما شاء الله خاصة مع الخضر،والعجينة ثاني تبان هايلة

    يعطيك الصحة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    أم عثمان, ‏13 ديسمبر 2016
    #19
  20. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الله يبارك فيك عزيزتي
     
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2017 على 22:16
    #20

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