وصفة ولاالذ خبزة محشوة من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







واش راكم واش الاحوال ان شاءالله الجميع بألف خير



طيبت فطيرة تركية وطعمها خرج ولاالذ yeeeeeeeeeeeemmmmmm





مالا جبتلكم تشوفوها وتذوقوها وتعطيوني رايكم





مقادير الوصفة:

للعجين استعملت

250 غ فرينة

30 غ زبدة

ملعقة ص سكر

ملعقة صغيرة ملح



ملعقة خميرة الخبز

حليب دافئ لجمع العجين

نخلط كل المقادير مع بعض

بعد ذلك نكور العجينة على الطاولة نلقاها طرية وجملت روحها

تخمر مدة 20 دقيقة تقريبا

ونحللها بالحلال جيدا

نقسم العجينة الى 2 نستعمل واحدة

في مقلى نحطها بعد مانكون حليتها بالحلال

للحشو استعملت:

لحم مرحي وسكرفجت خضار :جزر وفلفل حلو وحار وكورجات ثوم وقطعت البصل قطع صغيرة

وحضرتو في شكل خلطة على النار حتى نضجت

ووضعتها على العجينة

مباعد جبت النصف الثاني

تاع العجينة وغطيت بيه الحشو وسويتو وثقبتو







مباشرة نحط المقلاة على النار وننقصلها ونبدى نطيب الفطيرة تاعي

تطيب من جيهة نقلبها تطيب على الجيهة الاخرى







هذه الكمية جاتني حق فطيرة وحدة عاودت ضاعفت الكمية باه طيبت فطيرة اخرى

يعني انتي حرة في حجم الخبزة ترققيها او تغلضيها تكثري الحشو او تنقصي

حسب الرغبة

وهذه النتيجة

































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في امان الله:regards01: