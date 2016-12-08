تحضير جديد لدرس "من شعر الفروسية" ادب عربي 1 ثانوي

الموضوع = من شعر الفروسية ( عنترة بن شداد ) *اكتشاف معطيات النص = - ينتمي عنترة الى قبيلة عبس و له فيها مكانة مرموقة . - المقصود من قوله " احمي سائري بالمنصل " = ادافع عن قبيلتي و ارد الهجوم عنها بسيفي . - يعود ضمير " الواو " في = يلحقوا – يستلحموا – يلفوا .. على قوم الشاعر و افراد قبيلته . - توحي افعال جواب الشرط " اكرر – اشدد – انزل " بشجاعة عنترة بن شداد و سرعة استجابته لنداء القبيلة . - ما يبرز شجاعة الشاعر = فرقت جمعهم بطعنة فيصل .. و يفر كل مضلل مستوهل – فاجبتها ان المنية... * مناقشة معطيات النص = - افتخر عنترة في البيت الثالث بقبيلته و قومه و الدليل في قوله " مثلنا " يكون غاية . - الصفات التي تميز بها الشاعر عن غيره في البيتين الرابع و السادس الجود و الكرم و الشجاعة . - قيل " اطلب الموت توهب لك الحياة " لقد ايقن الشاعر بهذه المقولة و الشاهد ما جاء في البيت العاشر و البيت الحادي عشر فاجبتها ان المنية منهل ... - صيغة الفعل = فاقني = امر و افاد الزجر و الردع - مفاد التعبير = الخيل ساهمة الوجوه صفة الرعب و الخوف من شدة ما رات من هول المعركة و الحالة التي ال اليها فرسانها و قد صور هذا التعبير المنظر بدقة . * تحديد بناء النص = - الكلام خبر و انشاء فالاساليب الخبرية جاءت لتقرير الحقائق و سرد الوقائع من ذلك = " اني امرا من خير عبس .." – " و لقد ابيت على الطوى.." – " فاجبتها ان المنية .." . و من الاساليب الانشائية الامر و التمني " ليتني لم افعل.." . -بما ان الاساليب الخبرية هي الغالبة على النص فالنمط اخباري من خصائصه = الافعال الماضية مثل = ابيت- غدوت- احجمت – ضمير المتكلم. - و يتمازج معه النمط الوصفي فالشاعر بصدد وصف بطولته و شجاعته مثل = البيت الثاني و الخامس و السادس. * تفحص مظاهر الاتساق و الانسجام في تركيب فقرات النص = - يدل النفي المتكرر ب "لام " في قوله " لا ابادر... لا اوكل " على تاكيد المعنى و اثبات فروسية الشاعر . - حرف الشرط في البيت الثاني 'ان ' و قد ساهمت في حصر صفات الشجاعة لعنترة بن شداد و ساعدت في تحقيق ترابط الجملة جملة فعل الشرط بجواب الشرط . - يعود ضمير الهاء في عبارة " تسقى فوارسها " على الخيول . - التشبيه في البيت الثاني عشر في = الخيل المشبه – حرف التشبيه " كانما " – وجه الشبه " ساهمة الوجوه" – و المشبه به الذي يتجرع نقيع الحنظل – و قد قربت هذه الصورة المعنى الى الاذهان . * اجمال القول في تقدير النص = - وظف الشاعر الافعال المثبتة و الافعال المنفية ليؤكد على شجاعته و ينفي صفات الجبن عنه . - تبدو بيئة الشاعر مليئة بالحروب و النزاعات تقدس الشجعة و الفروسية و لا مكان للضعف فيها كما انها تعتد بالانساب و تمقت من لا اصل له . - القصيدة من شعر الحماسة لان الشاعر يفتخر بفروسيته و يصف لنا المعركة . المصدر منتدى الطاسيلي