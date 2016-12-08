تحضير جديد لدرس "من شعر الفروسية" ادب عربي 1 ثانوي

الموضوع في 'منتدى سنة أولى ثانوي' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏8 ديسمبر 2016.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    الموضوع = من شعر الفروسية ( عنترة بن شداد )
    *اكتشاف معطيات النص =
    - ينتمي عنترة الى قبيلة عبس و له فيها مكانة مرموقة .
    - المقصود من قوله " احمي سائري بالمنصل " = ادافع عن قبيلتي و ارد الهجوم عنها بسيفي .
    - يعود ضمير " الواو " في = يلحقوا – يستلحموا – يلفوا .. على قوم الشاعر و افراد قبيلته .
    - توحي افعال جواب الشرط " اكرر – اشدد – انزل " بشجاعة عنترة بن شداد و سرعة استجابته لنداء القبيلة .
    - ما يبرز شجاعة الشاعر = فرقت جمعهم بطعنة فيصل .. و يفر كل مضلل مستوهل – فاجبتها ان المنية...
    * مناقشة معطيات النص =
    - افتخر عنترة في البيت الثالث بقبيلته و قومه و الدليل في قوله " مثلنا " يكون غاية .
    - الصفات التي تميز بها الشاعر عن غيره في البيتين الرابع و السادس الجود و الكرم و الشجاعة .
    - قيل " اطلب الموت توهب لك الحياة " لقد ايقن الشاعر بهذه المقولة و الشاهد ما جاء في البيت العاشر و البيت الحادي عشر فاجبتها ان المنية منهل ...
    - صيغة الفعل = فاقني = امر و افاد الزجر و الردع
    - مفاد التعبير = الخيل ساهمة الوجوه صفة الرعب و الخوف من شدة ما رات من هول المعركة و الحالة التي ال اليها فرسانها و قد صور هذا التعبير المنظر بدقة .
    * تحديد بناء النص =
    - الكلام خبر و انشاء فالاساليب الخبرية جاءت لتقرير الحقائق و سرد الوقائع من ذلك = " اني امرا من خير عبس .." – " و لقد ابيت على الطوى.." – " فاجبتها ان المنية .." .
    و من الاساليب الانشائية الامر و التمني " ليتني لم افعل.." .
    -بما ان الاساليب الخبرية هي الغالبة على النص فالنمط اخباري من خصائصه = الافعال الماضية مثل = ابيت- غدوت- احجمت – ضمير المتكلم.
    - و يتمازج معه النمط الوصفي فالشاعر بصدد وصف بطولته و شجاعته مثل = البيت الثاني و الخامس و السادس.
    * تفحص مظاهر الاتساق و الانسجام في تركيب فقرات النص =
    - يدل النفي المتكرر ب "لام " في قوله " لا ابادر... لا اوكل " على تاكيد المعنى و اثبات فروسية الشاعر .
    - حرف الشرط في البيت الثاني 'ان ' و قد ساهمت في حصر صفات الشجاعة لعنترة بن شداد و ساعدت في تحقيق ترابط الجملة جملة فعل الشرط بجواب الشرط .
    - يعود ضمير الهاء في عبارة " تسقى فوارسها " على الخيول .
    - التشبيه في البيت الثاني عشر في = الخيل المشبه – حرف التشبيه " كانما " – وجه الشبه " ساهمة الوجوه" – و المشبه به الذي يتجرع نقيع الحنظل – و قد قربت هذه الصورة المعنى الى الاذهان .
    * اجمال القول في تقدير النص =
    - وظف الشاعر الافعال المثبتة و الافعال المنفية ليؤكد على شجاعته و ينفي صفات الجبن عنه .
    - تبدو بيئة الشاعر مليئة بالحروب و النزاعات تقدس الشجعة و الفروسية و لا مكان للضعف فيها كما انها تعتد بالانساب و تمقت من لا اصل له .
    - القصيدة من شعر الحماسة لان الشاعر يفتخر بفروسيته و يصف لنا المعركة .

    المصدر منتدى الطاسيلي
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏8 ديسمبر 2016
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    بارك الله فيك
     
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2016 على 14:01
    #2